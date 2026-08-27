Európa újra Putyin befagyasztott vagyonából finanszírozná Ukrajnát, de nem minden tagállam ért egyet

Svédország, Hollandia, Spanyolország és Lengyelország is azért sürgeti az Európai Bizottságot, hogy indítsa újra a befagyasztott orosz állami vagyon Ukrajna finanszírozására történő felhasználását célzó erőfeszítéseket. A háttérben az az aggodalom áll, hogy Kijev ismét súlyos finanszírozási válsággal nézhet szembe – írja a Financial Times.

Sürgetik az Európai Bizottságot Ukrajna miatt/Fotó: Mehaniq

Az Európai Bizottság levelet kaphat

Az EU-ban szankciók alatt álló orosz jegybanki eszközök értéke meghaladja a 200 milliárd eurót. A felhasználásukra épülő finanszírozási terv azonban tavaly télen összeomlott, miután Belgium – ahol az eszközök túlnyomó részét tartják – megakadályozta a kezdeményezést.

A dokumentumot ismerő négy forrás szerint több uniós tagállam koalíciója levelet küld az Európai Bizottságnak, amelyben arra kéri az EU végrehajtó szervét, hogy indítsa újra a terv kidolgozását. Egyúttal azt is szeretnék megtudni, történt-e előrelépés azoknak az alternatív jogi és technikai megoldásoknak a kidolgozásában, amelyek megkerülhetnék Belgium vétóját.

„Most jött el az ideje annak, hogy újra megvitassuk, hogyan használhatnánk fel még jobban Oroszország befagyasztott vagyonát Ukrajna és a saját javunkra”

– mondta Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter. „Ez a tisztességes és okos módja annak, hogy biztosítsuk: Ukrajna meg tudja védeni magát, és vele együtt egész Európát.”

A dokumentumot ismerő egyik forrás szerint a levél lényegében „arra szólítja fel a Bizottságot, hogy végezze el a technikai munkát” a vagyon felhasználásának lehetővé tétele érdekében, ezáltal enyhítve az ukrán költségvetés finanszírozási igényeit. A levelet várhatóan csütörtökön küldik el.

Ukrajnának további finanszírozásra lehet szüksége

Ukrajna már régóta követeli, hogy az EU használja fel az orosz vagyont, amelyet a Moszkva ellen bevezetett szankciók keretében fagyasztottak be Oroszország 2022 februárjában megindított teljes körű inváziójának első napjaiban.

A vagyonból származó nyereséget, amely az eszközök többségét kezelő brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelőnél, az Euroclearnél halmozódik fel, már jelenleg is egy legfeljebb 50 milliárd eurós hitel finanszírozására használják. Erről 2024-ben állapodtak meg.

Miközben Kijevnek egyre nagyobb erőfeszítésébe kerül megvédenie városait az orosz rakéták éjszakánkénti támadásaitól, az uniós fővárosokban most attól tartanak, hogy Ukrajnának további finanszírozásra lesz szüksége. Ez meghaladná azt a 90 milliárd eurós hitelt, amelyet az EU költségvetésének terhére hoztak létre sürgősen tavaly decemberben, alternatívaként a befagyasztott orosz vagyon felhasználására épülő tervvel szemben.