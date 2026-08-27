Európa újra Putyin befagyasztott vagyonából finanszírozná Ukrajnát, de nem minden tagállam ért egyet
Svédország, Hollandia, Spanyolország és Lengyelország is azért sürgeti az Európai Bizottságot, hogy indítsa újra a befagyasztott orosz állami vagyon Ukrajna finanszírozására történő felhasználását célzó erőfeszítéseket. A háttérben az az aggodalom áll, hogy Kijev ismét súlyos finanszírozási válsággal nézhet szembe – írja a Financial Times.
Az Európai Bizottság levelet kaphat
Az EU-ban szankciók alatt álló orosz jegybanki eszközök értéke meghaladja a 200 milliárd eurót. A felhasználásukra épülő finanszírozási terv azonban tavaly télen összeomlott, miután Belgium – ahol az eszközök túlnyomó részét tartják – megakadályozta a kezdeményezést.
A dokumentumot ismerő négy forrás szerint több uniós tagállam koalíciója levelet küld az Európai Bizottságnak, amelyben arra kéri az EU végrehajtó szervét, hogy indítsa újra a terv kidolgozását. Egyúttal azt is szeretnék megtudni, történt-e előrelépés azoknak az alternatív jogi és technikai megoldásoknak a kidolgozásában, amelyek megkerülhetnék Belgium vétóját.
„Most jött el az ideje annak, hogy újra megvitassuk, hogyan használhatnánk fel még jobban Oroszország befagyasztott vagyonát Ukrajna és a saját javunkra”
– mondta Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter. „Ez a tisztességes és okos módja annak, hogy biztosítsuk: Ukrajna meg tudja védeni magát, és vele együtt egész Európát.”
A dokumentumot ismerő egyik forrás szerint a levél lényegében „arra szólítja fel a Bizottságot, hogy végezze el a technikai munkát” a vagyon felhasználásának lehetővé tétele érdekében, ezáltal enyhítve az ukrán költségvetés finanszírozási igényeit. A levelet várhatóan csütörtökön küldik el.
Ukrajnának további finanszírozásra lehet szüksége
Ukrajna már régóta követeli, hogy az EU használja fel az orosz vagyont, amelyet a Moszkva ellen bevezetett szankciók keretében fagyasztottak be Oroszország 2022 februárjában megindított teljes körű inváziójának első napjaiban.
A vagyonból származó nyereséget, amely az eszközök többségét kezelő brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelőnél, az Euroclearnél halmozódik fel, már jelenleg is egy legfeljebb 50 milliárd eurós hitel finanszírozására használják. Erről 2024-ben állapodtak meg.
Miközben Kijevnek egyre nagyobb erőfeszítésébe kerül megvédenie városait az orosz rakéták éjszakánkénti támadásaitól, az uniós fővárosokban most attól tartanak, hogy Ukrajnának további finanszírozásra lesz szüksége. Ez meghaladná azt a 90 milliárd eurós hitelt, amelyet az EU költségvetésének terhére hoztak létre sürgősen tavaly decemberben, alternatívaként a befagyasztott orosz vagyon felhasználására épülő tervvel szemben.
„A 90 milliárd eurós hitel az EU Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségének megnyilvánulása, de egyértelműen nem elegendő” – mondta Stenergard. „Biztosítanunk kell, hogy ne csupán egy vagy két tagállam viselje ennek a felelősségét” – mondta a dokumentumot ismerő forrás.
Decemberben az uniós országok megállapodtak arról, hogy „folytatják a munkát egy, Oroszország immobilizált vagyonához kapcsolódó készpénzegyenlegekre épülő jóvátételi hitel létrehozásán”. Azóta azonban nem adtak tájékoztatást a kérdésben elért eredményekről, ezért a tagállamok most helyzetjelentést kérnek – mondták a források.
Belgium tavaly azért blokkolta a tervet, mert attól tartott, hogy egy Oroszország által indított jogi eljárás esetén neki kellene vállalnia az eszközök visszafizetésének kockázatát.
„Azóta sem született olyan új javaslat, amely ne ütközne ugyanazokba a politikai akadályokba, mint amelyekkel decemberben szembesültünk” – mondta egy, a belső egyeztetéseket ismerő uniós tisztviselő. „Nincs itt semmiféle varázslatos fehér nyúl, amit előhúzhatnánk a kalapból.” „De módosíthatjuk és finomhangolhatjuk ugyanazokat a jogi javaslatokat, és ha megváltozik a politikai környezet, talán átmehetnek” – tette hozzá.
Belgium továbbra is ugyanazokat az aggályokat hangoztatja, mint tavaly
Belgium továbbra is tart az Oroszország részéről várható jogi megtorlástól, és arra figyelmeztet, hogy az állami vagyon megérintése a pénzügyi piacokra nézve is kockázatokat hordozhat.
„Semmi sem változott a tavalyi vita és kudarc óta” – mondta az egyik forrás.
Az immobilizált orosz vagyon felhasználására vonatkozó javaslat újbóli elővétele egybeesik az EU következő hétéves közös költségvetésének méretéről és finanszírozásáról folyó egyre intenzívebb vitával. Egyes diplomaták szerint Ukrajna további finanszírozása ennek a költségvetési vitának is részévé válhat, ami tovább növelné a nyomást a tagállamok fővárosain, hogy alternatív pénzforrásokat találjanak.