Ítéletet mond Izland az Európai Unióról: Ursula von der Leyen számára is sorsdöntő lehet a szombati népszavazás, ami akár az egész EU jövőjét is befolyásolhatja

Globalizált világunkban az elszigeteltség nem képes védelmet nyújtani a gazdasági és geopolitikai viszontagságokkal szemben, ezért Izland válaszút előtt áll. A lakosok szombaton egy népszavazás keretén belül mondják ki véleményüket arról, hogy aktuális problémáikra megoldás lehet-e az európai uniós tagság.

Izland szombaton ítéletet mond az Európai Unióról / Fotó: esfera

A közhangulat feszült, többen attól tartanak, hogy az ország veszítene egy esetleges csatlakozással, mások pedig identitáspolitikai kérdésként kezelik a témát. Amennyiben az izlandiak a belépés mellett döntenek és a csatlakozási folyamat gyors és zökkenőmentes lesz, az a brüsszeli politikára is hatással lehet, továbbá némileg megerősítheti Ursula von der Leyen pozícióját.

Miért csatlakozna Izland az Európai Unióhoz?

A kérdés igen fontos, mivel az utóbbi időben pontosan ezzel a témával kapcsolatban keresik fel sokan Eiríkur Bergmannt, a Bifrösti Egyetem politológusát.

Miért fontolgatja egy ennyire jól teljesítő ország, hogy csatlakozzon az állandó válságokkal küszködő Európai Unióhoz?

− tette fel a kérdést Remo Hess, a Zuger Zeitung brüsszeli tudósítója.

Eiríkur Bergmann szerint a válasz egyértelmű: Donald Trump Grönladdal kapcsolatos tervei Izlandra is fenyegetést jelentenek. Az ország földrajzi adottságai, valamint elhelyezkedése miatt stratégiailag kiemelten fontos.

A világ vezető hatalmai már évek óta számolnak azzal, hogy az éghajlatváltozás miatt tartósan visszahúzódik az északi jégtakaró, ezért a régió hamarosan hajózhatóvá válhat. Ez potenciálisan lerövidítené az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi útvonalakat. Becslések szerint 30-40 százalékos csökkenés is elérhető lenne, ami gyorsabb és gazdaságosabb szállítmányozást tenne lehetővé.

Európa és az északi térség országai valóban tartanak Donald Trumptól

Az amerikai elnök korábbi kijelentései, miszerint nem zárja ki, hogy katonai erővel szerezze meg Grönlandot hatalmas port kavart a nemzetközi nyilvánosságban.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az amerikai jelenlét északi sarkkörön belüli megerősítése korántsem új keletű ötlet. Donald Trump már első ciklusa alatt is felvetette Grönland megvásárlásának lehetőségét.