Hszi Csin-ping nem kegyelmezett életfogytiglanra ítélték az ingatlanmágnást

Az Evergrande, a kínai ingatlanpiaci válság középpontjába került ingatlanóriás alapítóját életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és teljes személyes vagyonát elkobozták.

Hui Ka Yan sikerei csúcsán - az Evergrande bukás megrázta az egész kínai gazdaságot / Fotó: Imaginechina via AFP

Hui Ka Yan áprilisban több vádpontban is bűnösnek vallotta magát, köztük vagyon elsikkasztásában és vállalati vesztegetésben.

A sencseni középfokú népbíróság korábbi vállalataira összesen 15,82 milliárd jüan (mintegy 2,35 milliárd dollár) pénzbírságot is kiszabott több bűncselekmény,

köztük a nyilvántartások meghamisítása és az adósságok eltitkolása miatt

– írja a BBC a kínai állami médiára hivatkozva.

Az Evergrande volt az első dominó ami eldőlt

Hui ítélete fontos mérföldkő az Evergrande összeomlásának következményeiben. A vállalat bukása megrázta a kínai ingatlanszektort, és súlyos veszteségeket okozott a befektetőknek, valamint a hazai bankoknak.

A bíróság szerint Hui és vállalatai „súlyosan megzavarták” a kínai ingatlanpiac működését, és jelentős gazdasági veszteségeket okoztak – számolt be az állami irányítású Hszinhua hírügynökség.

Az Evergrande más vezetőit, köztük Hui két fiát, Xu Zhijiant és Xu Tenghét is börtönbüntetésre ítélték, 22 hónaptól egészen 18 évig terjedő időtartamokra.

Hui, akit egykor Ázsia leggazdagabb emberének tartottak, vállalata összeomlásával párhuzamosan vagyonának és befolyásának jelentős részét is elveszítette.

A Xu Jiayin néven is ismert Hui szerény körülmények között nőtt fel Kína vidéki részén, ahol nagymamája nevelte. Később az ingatlanfejlesztés felé fordult, és 1996-ban megalapította az Evergrande-ot.

Irányítása alatt a vállalat rendkívül gyorsan terjeszkedett, növekedését pedig hatalmas mennyiségű hitelből finanszírozta.

Az Evergrande végül Kína legnagyobb ingatlanfejlesztőjévé vált, tőzsdei értéke pedig meghaladta az 50 milliárd dollárt. Huit egy időben Ázsia leggazdagabb emberének becsülték.

Nyakig úszik az adósságban a kínai ingatlanszektor

A vállalat helyzetét súlyosan megrendítette, amikor Peking 2020-ban intézkedéseket vezetett be az ingatlanszektor eladósodásának visszaszorítására. Miután a vállalat egyre nehezebben tudta teljesíteni adósságainak kamatfizetéseit, jelentős árengedményekkel kezdte értékesíteni ingatlanjait, hogy likviditáshoz jusson. Végül 2021-ben összeomlott.

Az áprilisi bírósági tárgyaláson elhangzott, hogy a vállalat több millió dollárnyi előleget szedett be leendő lakásvásárlóktól, ezt a pénzt azonban nem az adott ingatlanok megépítésére fordította.

Ehelyett az összegeket újabb ingatlanfejlesztésekbe irányították át, aminek következtében projektek százai maradtak befejezetlenül.

2024 márciusában Huit 6,5 millió dolláros bírsággal sújtották, és

élete végéig kitiltották a kínai tőkepiacokról, miután

vállalata a hatóságok szerint 78 milliárd dollárral túlértékelte, illetve túlzottan magasnak tüntette fel bevételeit.

Jött a tőzsdei összeomlás

Az Evergrande tőzsdei értéke összeomlása során 99 százalékkal zuhant, részvényeit pedig 2025 augusztusában, több mint másfél évtizednyi kereskedés után kivezették a hongkongi tőzsdéről.

Az Evergrande bukását gyakran a kínai ingatlanpiac szélesebb körű visszaesésének egyik kiváltó okaként említik. A válság a mai napig komoly terhet jelent a kínai gazdaság számára.

Fénykorában az Evergrande az ország legnagyobb ingatlanvállalata volt. Az ingatlanszektor akkoriban Kína bruttó hazai termékének mintegy egyharmadát adta, és a gazdasági növekedés egyik legfontosabb motorja, valamint a helyi önkormányzatok jelentős bevételi forrása volt.