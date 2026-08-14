Lenullázza az extrém hőség az EU idei gazdasági növekedését - a lengyelek járnak a legkevésbé rosszul, mutatjuk a számokat

Egy friss becslés szerint a világgazdaság hosszú távú GDP-vesztesége a globális felmelegedés minden egyes Celsius-foka után meghaladhatja a 20 százalékot, ha a klíma változékonyságának teljes körét figyelembe vesszük. A bizonytalanság ugyanakkor továbbra is nagy. Ezek modelleken alapuló becslések, a modellek pedig számos feltételezésre épülnek. Ezen a nyáron azonban Európában saját bőrünkön tapasztalatuk a hosszú időn át tartó extrém hőséget.

Németországot sem kímélte az extrém hőség - Lipcse mellett ég egy mezőgazdasági terület / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szélsőséges hőség több, egymástól elkülöníthető módon hat a gazdaságra:

közvetlenül érinti az embereket,

károsítja az ökoszisztémákat,

költségeket okoz a hőség következményeinek kezelésével és a károk helyreállításával,

mindezeken túl pedig csökkenti a termelést és a GDP-t -írja a holland Triodos Bank elemzése.

Több mint 20 ezer áldozatot követelt az extrém hőség

A legközvetlenebb hatás az emberi egészséget éri. A modellezett és a hivatalos adatok egyaránt súlyos következményekre utalnak: becslések szerint

csak a június 22–28. közötti hőhullám során mintegy 20 400 hőséggel összefüggő haláleset történt Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban.

Az egyes országok adatai nagyjából összhangban vannak ezzel. A halálozáson túl a hőség növeli az öngyilkosságok, a családon belüli erőszak és az akut vesekárosodás előfordulását is. Ezek a hatások gyakorlatilag soha nem jelennek meg a gazdasági statisztikákban, mégis nyilvánvalóan jelentős jóléti veszteséget okoznak.

A kiszáradt Rajna súlyos csapás a németországi logisztikának / Fotó: AFP

Tombolnak a tűzvészek

A hőség és az aszály együttesen hozzájárult ahhoz is, hogy Európa történetének egyik legsúlyosabb erdő- és bozóttűzszezonját élje át.

Az EFFIS, az EU Copernicus rendszerén alapuló megfigyelőszolgálata július 30-ig 434 976 hektár leégett területet regisztrált az Európai Unióban, ami már most meghaladja az eddigi legrosszabb év értékét.

A legtöbb terület Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban égett le. A szezon ráadásul még korántsem ért véget, ezért ez az érték várhatóan tovább emelkedik. A veszteség nem csupán az elpusztult fákban és az otthonuk elhagyására kényszerült emberek számában mérhető. A tüzek Európa-szerte több tízezer hektárnyi erdőt, gyepet és mezőgazdasági területet perzseltek fel, megsemmisítve az ott élő állatok élőhelyét, ellehetetlenítve a mezőgazdasági munkákat.