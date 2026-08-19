Ukrajna szempontjából egyre kellemetlenebb, hogy 24 használt dán F–16-os vadászgép nem hozzájuk, hanem végül Argentínába kerül. Buenos Aires ugyanis már több mint két éve megvásárolta a repülőgépeket, az állandó bázisuk azonban még mindig nincs kész, és a jelenlegi ütemezés szerint csak 2028 végére vagy 2029 elejére válhat teljesen alkalmassá a flotta fogadására. Az is előfordulhat, hogy Argentína már 2027 végére megkapja mind a 24 F–16-ost, miközben azok megfelelő elhelyezésére és teljes körű üzemeltetésére még nem lesz kész az infrastruktúra.

Zelenszkij ezt már tényleg nem hiszi el: odaígérte Ukrajnának az EU-tagállam az F–16-os vadászgépeket, végül egy teljesen másik országnak adta el – most derült ki, hogy nem is tudják használni őket / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A Defense Express ukrán katonai szaklap szerint ezek a gépek akár Ukrajnába is kerülhettek volna. A lap ennél erősebben is fogalmaz: állítása szerint az argentin üzlet mögött amerikai külpolitikai szempontok álltak,

Washingtonnak az is fontos volt, hogy Buenos Aires ne kínai JF–17-es vadászgépeket válasszon.

Dánia ugyanebben az időszakban F–16-osokat ígért Ukrajnának is, miközben a 24 gépes argentin üzletet 2024 áprilisában kötötték meg. A történet ezért Kijevből nézve különösen rosszul fest: olyan vadászgépek kerültek a világ másik felére, amelyek potenciálisan az ukrán légierőt is erősíthették volna, miközben Argentína évekkel a vásárlás után sem rendelkezik a teljes flotta megfelelő fogadásához szükséges bázissal.

Megvannak a gépek, de nincs kész a bázis

Argentína 2024 áprilisában állapodott meg Dániával 24 használt F–16-os megvásárlásáról. Az üzlet teljes értékét akkor mintegy 300 millió dollárra tették, ami a jelenlegi árfolyamon hozzávetőleg 94 milliárd forint. A megállapodáshoz négy repülőszimulátor, nyolc hajtómű és ötévnyi alkatrészellátás is kapcsolódott.

Az első hat harci gép 2025 decemberében érkezett meg Argentínába, és jelenleg Río Cuartóban állomásozik. Ez azonban nem a flotta végleges bázisa, hanem az argentin légierő egyik fontos karbantartási és műszaki központja. Az F–16-osok állandó helye a Buenos Aires tartományban található Tandilban, a 6. légidandár bázisán lenne.

A probléma az, hogy Tandil légibázis még messze nincs kész.

Az eredeti elképzelések szerint a szükséges infrastruktúrát már 2025 végére ki kellett volna alakítani. Ehhez képest az argentin légierő jelenlegi becslése szerint a munkálatok további két-két és fél évet vehetnek igénybe. Az építkezés új futópályát, hangárokat, műszaki és karbantartási területeket, elektromos rendszerfejlesztést, kibővített repülőgép-állóhelyeket, valamint raktárak és lőszertárolók felújítását is magában foglalja. Ha ez a menetrend tartható, a tandili bázis érdemben csak 2028 vége és 2029 eleje körül lehet készen.