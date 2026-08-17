Már csak órák kérdése, és megkezdődik a Meta történelmének legfontosabb bírósági eljárása, mely minden korábbinál mélyebben nyúlhat bele a Facebook és az Instagram működésébe. Nem kevesebb mint 30 amerikai állam azzal vádolja Mark Zuckerberg közösségimédia-óriását, hogy tudatosan olyan funkciókat épített platformjaiba, melyek hosszabb használatra ösztönzik a gyerekeket, miközben a 13 év alatti felhasználók adatait is jogellenesen kezelhette. Ha a Meta elveszíti a pert, nem pusztán pénzbírsággal szembesülhet: a felperesek olyan országos változtatásokat kérnek, melyek az algoritmustól a végtelen görgetésen és a lájkokon át egészen a fiatalok regisztrációjáig érhetnek – ezek a változások pedig tovább jöhet az Európai Unióba is.

Ha a Meta most veszít, akkor örökre megváltozik a közösségi média: kezdődik a Facebook és az Instagram legfontosabb tárgyalása – Zuckerbegnek van oka izgulni / Fotó: Sergei Elagin

A 2023-ban indult többállami jogvita jelenlegi szakaszában Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey áll a tárgyalóteremben a Metával szemben, további 25 állam ügye később következhet; a gyermekek adatvédelmével kapcsolatos követelésekben összesen 29 állam érintett. A tárgyalás várhatóan mintegy hét hétig tart, az ügyet Yvonne Gonzalez Rogers szövetségi bíró vezeti, aki egy tanácsadó esküdtszéket is felállított.

A pénzügyi kockázat is rendkívüli:

a Meta egy bírósági beadványában azt állította, hogy a négy állam által alkalmazni kívánt törvényi szankciók elméletileg akár 1,4 ezermilliárd dollárra, körülbelül 440 ezer milliárd forintra is rúghatnak.

Az államok ezt az összeget nyilvánosan nem erősítették meg, jogi szakértők pedig rendkívül valószínűtlennek tartják, hogy a bíróság végül a maximális összeghez közeli büntetést szabjon ki. A platformok működését érintő kötelezések ennél közvetlenebb következményekkel járhatnak a felhasználók számára.

Nem véletlenül nehéz letenni a telefont

A per egyik központi kérdése az, hogy a Facebook és az Instagram egyes funkciói egyszerű termékjellemzők-e, vagy tudatosan kialakított, kényszeres használatot ösztönző mechanizmusok. Az államok többek között

a végtelen görgetést,

az automatikusan induló videókat,

a gyakori értesítéseket,

a lájkszámlálókat,

az eltűnő bejegyzéseket,

egyes képszűrőket és az ajánlórendszereket emelik ki.

A 2023-as kereset az algoritmusokat azzal vádolja, hogy kiszámíthatatlan jutalmazási mintákkal és folyamatosan új tartalmakkal késztetik visszatérésre a fiatalokat.