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Durva áremelés a diszkontoknál: a kerozin drágulását így sem terhelik az utasokra – élesednek a pótdíjak és a drága kiegészítők, de mitől marad egyáltalán fapados a modell?

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Közel 40 százalékkal drágultak egy év alatt a Ryanair, az easyJet és a Wizz Air vizsgált tarifái, ám a légitársaságok még így sem tudják teljes egészében az utasokra hárítani a kerozin árrobbanását. A fapadosok számára ezért egyre fontosabb bevételi forrássá lett a poggyászért, ülőhelyért és más extrákért beszedett díjak. A kérdés már az, hogy a dráguló alapjegyek és az egyre szélesebb körben szedett pótdíjak hosszabb távon átformálják-e magát a low-cost modellt.
Lengyel Gabriella
2026.08.14, 08:00

A kerozin árának megugrása már a turista besorolású jegyek tarifáiban is látványosan megjelent, a hagyományos és a fapados légitársaságoknál egyaránt. A vállalatok azonban még így sem tudják teljes egészében az utasokra hárítani növekvő költségeiket. Ezért egyre nagyobb jelentőséget kaphatnak az utas számára leginkább bosszantó egyéb díjak, amit a nagyobb poggyászért, az ülőhelyválasztásért és más szolgáltatásokért kell fizetni. Ha az olcsó jegy előnye fokozatosan elolvad, előbb-utóbb maga a low-cost modell is változásra kényszerülhet. De a vészharangot nem kell kongatnia, a modell nincsen válságban.

fapados, Aircraft At Eindhoven Airport
                                                                               A fapados cégek áremelés kényszerét a szűkülő kínálat szabályozza/Fotó: NurPhoto via AFP

Elszálltak a repülőjegyárak, 

A Ryanair, az easyJet és a Wizz Air repülőjegyei látványosan megdrágultak,  a Cirium légiközlekedési adatszolgáltató Handelsblatt számára készített elemzése szerint a három fapados vizsgált economy tarifái 2026 májusában átlagosan 39,2 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.  A drágulás hosszabb távon még látványosabb: 2024 elejéhez képest az átlagos tarifák alsó hangon is megduplázódtak. Azt írja a portál, az átlagos jegyár a februári 73,14 dollárról májusban 84,37 dollárra emelkedett – ami 15,35 százalékos növekedést jelent.  

2024 eleje óta a három népszerű fapados légitársaság több mint duplájára emelte a tarifáit. A Cirium az adók és külső díjak nélküli tarifákat vizsgálta, mert így látható, mennyivel emelték maguk a légitársaságok az áraikat. A poggyászért, ülőhelyválasztásért vagy elsőbbségi beszállásért fizetett pótdíjak ráadásul ezekben az összegekben nincsenek benne, vagyis az utas tényleges költsége ennél magasabb lehet.

A kerozin hajtja a drágulást

A meredeken emelkedő jegyárak ellenére a légitársaságoknak korántsem sikerül teljes egészében az utasokra hárítaniuk a megugró költségeket. Az energiaválság következményeként a legnagyobb terhet az üzemanyag jelenti. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) júniusi előrejelzése szerint a légitársaságok globális üzemanyag-számlája.

  • 2025-ben 252 milliárd dollárról 
  • 2026-ban 350 milliárd dollárra nőhet, ami közel 40 százalékos emelkedés. 

A kerozin ára a tavaszi sokk után ugyan jelentősen visszaesett, a probléma azonban korántsem tűnt el. Az IATA júniusi adatai szerint

  • 2025 novemberében még mintegy 96 dollárba került egy hordó repülőgép-üzemanyag,
  • 2026 áprilisára azonban az átlagár 188 dollárra ugrott, 
  • 2026 májusában pedig még mindig 158 dollár volt. 

Az IATA augusztusban frissített üzemanyagár-figyelője már 146,93 dolláros globális átlagárat mutat, ami egyetlen hét alatt 7,5 százalékos csökkenés, de továbbra is jóval meghaladja a háború előtti szintet. 

Európában augusztus elején tonnánként mintegy 1300 dollárba került a kerozin, szemben az iráni háború előtti 800 dollárral.

A légitársaságok helyzetét nehezíti, hogy a magasabb üzemanyagköltséget nem lehet automatikusan beépíteni a jegyárakba. A Reuters augusztus eleji elemzése szerint az európai kínálat éppen ellenkező irányba mozog: a Cirium adatai alapján ezen a nyáron több mint 5 százalékkal nőtt az elérhető ülőhelyek száma az Európán belüli járatokon.  A nagyobb kínálat és az óvatosabbá váló utasok ugyanakkor már most fékezik a további áremeléseket, miközben a légitársaságok költségei magasak maradnak.

Jól mutatja ezt a Ryanair helyzete. Európa legnagyobb légitársaságának adózott eredménye harmadával esett vissza az április-júniusi negyedévben, miközben az átlagos viteldíjak 6 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy évvel korábban. A társaság júliusban arra számított, hogy a nyár hátralévő részében is közepes, egyszámjegyű ütemben csökkenhetnek a tarifák. Michael O'Leary vezérigazgató szerint a közel-keleti konfliktus az olajárak mellett az utazási kedvet is kedvezőtlenül érintette.

Hasonló problémával küzd a Wizz Air. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, a társaság az április–júniusi negyedévben 183,3 millió eurós működési veszteséget könyvelt el, az eredményt a magas üzemanyagköltségek mellett éppen az gyengítette, hogy az árérzékeny utasokra nem tudta teljes egészében áthárítani a drágulást.

Több légitársaság is lefelé módosította éves előrejelzését, míg mások költséghatékonysági intézkedésekkel próbálják kordában tartani a kiadásaikat. A British Airways tulajdonosa, az IAG például feladta idei növekedési tervét, míg az Air France-KLM lecsavarta 2026-os kapacitás-előrejelzését. A Wizz Air korábban közölte, hogy az iráni háború 50 millió euróval csökkentette a márciusban véget ért pénzügyi év eredményét, szinte teljesen elégetve a nyereséget. 

A légitársaságok tehát egyre szűkebb mezsgyén mozognak, a fapadosok számára pont az jelent problémát, ami az üzleti modell alapja, azaz z alacsony tarifa. Ha azonban az alapjegyen már nincs elegendő mozgástér, felértékelődnek azok a bevételek, amelyeket a légitársaságok a jegyáron felül tudnak beszedni.

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Ha az alapjegyen nincs mozgástér, jönnek a pótdíjak

Ha az alapjegyek további drágításának határt szab az utasok árérzékenysége, akkor nem marad más, mint minél több bevételt beszedni az alapjegyen felül. A poggyász, az ülőhelyválasztás, az elsőbbségi beszállás és más kiegészítő szolgáltatások régóta a fapados modell részei, az elmúlt években azonban már a légitársaságok bevételeinek meghatározó részét adják. Egyúttal mindent megtesznek azért, hogy be is hajtsák ezeket, ha az utasok trükközni próbálnak. 

A Ryanair által közölt bevételi adatok jól mutatják ennek jelentőségét. A társaság májusban közzétett éves eredménye szerint a 2026 márciusával zárult pénzügyi évben 4,99 milliárd euró bevétele származott kiegészítő szolgáltatásokból, 6 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez utasonként átlagosan 24 eurót jelentett, és a Ryanair 15,54 milliárd eurós teljes bevételének csaknem harmadát adta. 

Minden egyes utas átlagosan további 24 eurót hagyott a társaságnál az alapjegyen felül.

Ráadásul a Ryanair pénzzel ösztönzi a földi személyzetet a megengedettnél nagyobb kézipoggyászok kiszűrésére. Michael O'Leary vezérigazgató tavasszal arról beszélt, hogy a túlméretes csomagok után járó dolgozói jutalmat 2,50 euróról 3,50 euróra emelik. A szabályt megszegő utas eközben akár 75 euró büntetést is fizethet. O'Leary szerint az ösztönző működik, az alkalmazottak hatékonyan szűrték ki a trükközőket, csökkent a túlméretes poggyásszal próbálkozó utasok száma.

 A Wizz Air esetében még nagyobb a kiegészítő bevételek súlya. A 2025 márciusával zárult pénzügyi évben mintegy 2,05 milliárd fontnak megfelelő összeget hoztak ezek a szolgáltatások, vagyis a légitársaság teljes bevételének közel felét. Régi történet, de a Which? fogyasztóvédelmi szervezet 2024-es vizsgálatában olyan Wizz Air-járatot is talált, amelynél a kézipoggyász és az ülőhelyválasztás hozzáadásával a végső ár az eredetileg megjelenített tarifa négyszeresére nőtt.

Krakow Balice International Airport, Poland.
             A fapados járat költségei magasra nőhetnek a szolgáltatásokkal/Fotó: NurPhoto via AFP

A kiegészítő bevételek növelése ráadásul a fapadosok jövőbeli stratégiájában is megjelenik. Az easyJet felvásárlását követően az Apollo tervei között fontos helyen áll a prémium szolgáltatások mellett az ancillary, azaz a jegyáron felüli, kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek növelése. Ez arra utal, hogy a légitársaságok nem feltétlenül az alapjegy további drasztikus emelésében látják az egyetlen lehetőséget a bevételek növelésére, hanem abban is, hogy egy utas mennyit költ a jegy megvásárlása után. 

A fapados modell már nem teljesen az, aminek indult - de nincs válságban

A fapados modell alapja eredetileg az az egyszerű alku volt, hogy az utas lemondott a kényelem és a szolgáltatások egy részéről, beérte akár minimális csomaggal, az igénytelenebb váróteremmel, cserébe lényegesen olcsóbban repülhetett. Ez az üzlet azonban egyre inkább változik. Ha az alapjegyek ára közelít a hagyományos légitársaságokéhoz, mert mindenért jócskán fizetni kell, egyre fontosabb kérdéssé válik, mekkora árkülönbségért hajlandó az utas vállalni a kompromisszumokat.

A fapados modell ettől még egyáltalán nincsen válságban. A Ryanair a 2026 márciusával zárult üzleti évben rekordot jelentő 208,4 millió utast szállított, 94 százalékos telítettség mellett, teljes bevétele pedig 11 százalékkal 15,54 milliárd euróra nőtt. A Wizz Air pedig veszteségei ellenére tovább növeli kapacitását, és az árérzékeny európai utasokra épít, ahogy a versenytársak is. A modell ugyanakkor láthatóan már átalakulóban van, akkor olcsó igazán, ha minden extráról lemond az utas, felkapja a legkisebb hátizsákját és azzal kel útra. De ez nem biztos, hogy mindenkinek megéri.

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