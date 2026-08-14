Durva áremelés a diszkontoknál: a kerozin drágulását így sem terhelik az utasokra – élesednek a pótdíjak és a drága kiegészítők, de mitől marad egyáltalán fapados a modell?

A kerozin árának megugrása már a turista besorolású jegyek tarifáiban is látványosan megjelent, a hagyományos és a fapados légitársaságoknál egyaránt. A vállalatok azonban még így sem tudják teljes egészében az utasokra hárítani növekvő költségeiket. Ezért egyre nagyobb jelentőséget kaphatnak az utas számára leginkább bosszantó egyéb díjak, amit a nagyobb poggyászért, az ülőhelyválasztásért és más szolgáltatásokért kell fizetni. Ha az olcsó jegy előnye fokozatosan elolvad, előbb-utóbb maga a low-cost modell is változásra kényszerülhet. De a vészharangot nem kell kongatnia, a modell nincsen válságban.

A fapados cégek áremelés kényszerét a szűkülő kínálat szabályozza/Fotó: NurPhoto via AFP

Elszálltak a repülőjegyárak,

A Ryanair, az easyJet és a Wizz Air repülőjegyei látványosan megdrágultak, a Cirium légiközlekedési adatszolgáltató Handelsblatt számára készített elemzése szerint a három fapados vizsgált economy tarifái 2026 májusában átlagosan 39,2 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A drágulás hosszabb távon még látványosabb: 2024 elejéhez képest az átlagos tarifák alsó hangon is megduplázódtak. Azt írja a portál, az átlagos jegyár a februári 73,14 dollárról májusban 84,37 dollárra emelkedett – ami 15,35 százalékos növekedést jelent.

2024 eleje óta a három népszerű fapados légitársaság több mint duplájára emelte a tarifáit. A Cirium az adók és külső díjak nélküli tarifákat vizsgálta, mert így látható, mennyivel emelték maguk a légitársaságok az áraikat. A poggyászért, ülőhelyválasztásért vagy elsőbbségi beszállásért fizetett pótdíjak ráadásul ezekben az összegekben nincsenek benne, vagyis az utas tényleges költsége ennél magasabb lehet.

A kerozin hajtja a drágulást

A meredeken emelkedő jegyárak ellenére a légitársaságoknak korántsem sikerül teljes egészében az utasokra hárítaniuk a megugró költségeket. Az energiaválság következményeként a legnagyobb terhet az üzemanyag jelenti. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) júniusi előrejelzése szerint a légitársaságok globális üzemanyag-számlája.

2025-ben 252 milliárd dollárról

2026-ban 350 milliárd dollárra nőhet, ami közel 40 százalékos emelkedés.

A kerozin ára a tavaszi sokk után ugyan jelentősen visszaesett, a probléma azonban korántsem tűnt el. Az IATA júniusi adatai szerint

2025 novemberében még mintegy 96 dollárba került egy hordó repülőgép-üzemanyag,

2026 áprilisára azonban az átlagár 188 dollárra ugrott,

2026 májusában pedig még mindig 158 dollár volt.

Az IATA augusztusban frissített üzemanyagár-figyelője már 146,93 dolláros globális átlagárat mutat, ami egyetlen hét alatt 7,5 százalékos csökkenés, de továbbra is jóval meghaladja a háború előtti szintet.

Európában augusztus elején tonnánként mintegy 1300 dollárba került a kerozin, szemben az iráni háború előtti 800 dollárral.

A légitársaságok helyzetét nehezíti, hogy a magasabb üzemanyagköltséget nem lehet automatikusan beépíteni a jegyárakba. A Reuters augusztus eleji elemzése szerint az európai kínálat éppen ellenkező irányba mozog: a Cirium adatai alapján ezen a nyáron több mint 5 százalékkal nőtt az elérhető ülőhelyek száma az Európán belüli járatokon. A nagyobb kínálat és az óvatosabbá váló utasok ugyanakkor már most fékezik a további áremeléseket, miközben a légitársaságok költségei magasak maradnak.