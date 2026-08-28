Megszólalt Kevin Warsh: a Fed-elnök tovább küzd az infláció ellen, nyitott a kamatemelésre – bajban lehet a forint

Kevin Warsh, az amerikai jegybank elnöke pénteken sem adott egyértelmű jelzést a kamatok jövőjéről, miközben szerinte az inflációs helyzet egyre aggasztóbb. A Fed új kommunikációs stratégiája komoly bizonytalanságot okoz a piacokon, így a befektetőknek egyelőre maguknak kell kitalálniuk, mikor léphet a jegybank.

Kevin Warsh nem mondta meg, mikor változtathat a Fed a kamatokon, de egyértelművé tette, hogy az infláció egyre komolyabb problémát jelent / Fotó: NurPhoto via AFP

Warsh az amerikai jegybank éves Jackson Hole-i konferenciáján tartott beszédében szokatlanul kevés kapaszkodót adott a befektetőknek. Nem közölte, milyen kamatpályát tart megfelelőnek, és azt sem árulta el, milyen gazdasági változás késztetné kamatcsökkentésre vagy éppen kamatemelésre a Fedet.

A Fed elnöke ugyanakkor világosan fogalmazott:

miközben az amerikai gazdaság szerinte teljes foglalkoztatottság közelében van, az inflációs adatok egyre aggasztóbbak.

Warsh kommunikációja tudatosan tér el a korábbi gyakorlattól. Több mint két évtizeden át a Fed aktuális elnökei Jackson Hole-ban rendszerint igyekeztek jelezni, milyen irányba mozdulhatnak a kamatok. Warsh ezzel szemben úgy véli, hogy a „csendesebb”, megfontoltabb kommunikáció hatékonyabb jegybanki működést tesz lehetővé.

A piac azonban nem feltétlenül értékeli ezt pozitívan. A befektetők ugyanis azt szeretnék tudni, milyen inflációs vagy munkaerőpiaci adatok esetén lépne a jegybank. Warsh ezt úgynevezett reakciófüggvényként írhatná le, ám ennek részleteit következetesen nem hajlandó ismertetni.

Fordulópont jöhet szeptemberben? Megosztotta a Fedet az infláció, egyre többen szorgalmazzák a kamatemelést 3,5 és 3,75 százalék közötti sávban hagyta irányadó kamatát az amerikai jegybank. A döntés azonban szokatlanul éles megosztottságot hozott: három regionális Fed-kormányzó is kamatemelésre szavazott az infláció miatt.

„A piacoknak maguknak kell kitalálniuk”, hogyan reagál majd a Fed – ez pedig jelentős bizonytalanságot okoz a kötvénypiacon. A hosszú lejáratú amerikai állampapírok hozamai már korábban is megugrottak, ami részben annak jele lehet, hogy a befektetők attól tartanak: a Fed nem tesz eleget a tartós infláció megfékezéséért.