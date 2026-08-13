Deviza
EUR/HUF363,24 -0,04% USD/HUF314,86 -0,06% GBP/HUF424,99 0% CHF/HUF386,85 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,06% RON/HUF69,32 -0,1% CZK/HUF15 +0% EUR/HUF363,24 -0,04% USD/HUF314,86 -0,06% GBP/HUF424,99 0% CHF/HUF386,85 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,06% RON/HUF69,32 -0,1% CZK/HUF15 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
aszály
Fertő tó
apadás
vízszint

Újabb magyarországi tavon van gond, de a Duna nem menti meg – beavatkoznak az osztrákok, folyamatos a kotrás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Fertő tó vízszintje is közelíti a valaha mért legalacsonyabb szintet. A hajózás és a fürdőzés egyelőre zavartalan az osztrák oldalon, de a vitorlások helyenként már súrolják a tó medrét. Burgenland tartományban voltak tervek a tó vízellátásának biztosítására, de egyelőre ezek a tervezőasztalon maradtak.
Lengyel Gabriella
2026.08.13, 17:41
Frissítve: 2026.08.13, 17:55

A rendkívüli aszály nem kíméli Fertő tó élővilágát sem, kevesebb szó esett róla az utóbbi hetekben, a Velencei tó súlyos apadása elvonta róla a figyelmet. De a magyar-osztrák határon fekvő Fertő helyzete sem kedvező, a tartós hőség és csapadékhiány miatt hetek óta folyamatosan apad. A sekély sztyepptó vízszintje kilenc nap alatt hat centiméterrel csökkent, így már csak centiméterek választják el a 2022-ben mért negatív rekordtól – írja a der Standard. 

Fertő tó
                                      A Fertő tó kiszáradása történelmi távlatban nem rendkívüli esemény/Fotó: Facebook ( Fertő-Hanság Nemzeti Park)

Burgenland kezeli a helyzetet, nem az osztrák állam

A portál cikke szerint míg augusztus 4-én még 115,10 métert mértek az Adria szintje felett, augusztus 13-án már csak 115,04 métert mutatott a burgenlandi vízügyi szolgálat mércéje. Ausztriában a Fertő tó vízszintjét nem egy helyi vízmérce nullpontjához, hanem az Adriai-tenger középtengerszintjéhez viszonyítva adják meg. A mostani 115,04 méteres adat tehát azt jelenti, hogy a tó felszíne ennyivel fekszik az Adria szintje felett. Az egyébként is sekély tó átlagos mélysége optimális években is 1 méter körül van. 

A tó a tartós hőség és csapadékhiány következtében rohamosan közelít a 2022-ben feljegyzett történelmi mélyponthoz. Egyelőre nem indult azonnali állami mentőakció, vagyis most nem szivattyúznak vizet a Fertő tóba. A jelenlegi helyzetet elsősorban nem az osztrák szövetségi kormány, hanem Burgenland tartomány vezetése kezeli. A jelenlegi intézkedések:

  • a burgenlandi vízállásbizottság rendszeresen értékeli a helyzetet, 
  • a vízügyi szolgálat pedig folyamatosan méri a tó szintjét.
  • az Einser-csatorna zsilipje zárva van, nem engednek le vizet a tóból,
  • kotrással és iszapeltávolítással tartja járhatóan a kikötőket, hajózási útvonalakat és nádcsatornákat. 

A legutóbbi szezonban mintegy 43 ezer köbméter iszapot távolítottak el 29 helyszínen. A hajózást, a fürdést és a halállomány állapotát figyelik, de korlátozást egyelőre nem rendeltek el.

Voltak tervek a tó vízszintjének javítására - a Dunából ment volna a víz

Burgenland és Alsó-Ausztria 2024-ben megállapodott a keleti országrész vízellátásáról. Első közös projektként egy Duna-vizet szállító vezetékrendszer lehetséges kialakítását vizsgálták volna a tervek szerint. Elvi megállapodást kötöttek egy olyan regionális hálózatról, amely a Dunából juttatna vizet Alsó-Ausztria száraz térségeibe, a Fertőzugba és végül a Fertő tóba. A korábbi terv szerint másodpercenként körülbelül két köbméter vizet vezette volna a tóhoz, amelyet nem egyetlen ponton zúdítottak volna bele, hanem a nádason keresztül. A megvalósítás azonban nem kezdődött el, a tervek szintjén maradt. 

Kérdéses ugyanakkor, hogy egy ez a terv mennyire jelenthet biztos megoldást az egyre gyakoribb aszályok idején. De kérdés az is, hogy a Duna jelenlegi rendkívül alacsony vízszintje módosítja-e ezeket az elképzeléseket, erről jelenleg nem találni híreket az osztrák sajtóban. Ráadásul a projektet természetvédelmi szervezetek is vitatták, mert szerintük a Duna eltérő összetételű vize megváltoztathatja a szikes sztyepptó egyedülálló ökoszisztémáját. 

A Fertő tó magyar oldalán ez a helyzet

A Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársai a hat nappal ezelőtt posztolták az alábbi videót, azzal a megjegyzéssel, hogy amint az a magasabb balfi dombokról letekintve is látszik, az üledékkel feltöltődött meder-részek már kiszáradtak. A csónakos bejáráson rögzített képek alapján az is látható, hogy az öblökben még van víz, bár a vízszint ott is lecsökkent. A nádszálak tövén jól látszik ez a csökkenés. 

A Kisalföld cikke szerint ezek a folyamatok a Fertő esetében is időről időre (100-200 évente) bekövetkeznek, teljesen vagy részlegesen de, kiszáradnak. A Fertő tó esetében 100 évente volt eddig tapasztalható ilyen vízszintcsökkenés, de az elmúlt 150 évben nem száradt ki a tómeder, így előbb, vagy utóbb de ez be fog következni. A régi emberek ezzel együtt éltek, olykor még ki is aknázták az így adódott lehetőségeket. Bizonyos életközösségeknek olykor szüksége van egyfajta összeomlásra ahhoz, hogy utána újra virágozhassanak. 

Kapcsolódó
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu