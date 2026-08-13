Újabb magyarországi tavon van gond, de a Duna nem menti meg – beavatkoznak az osztrákok, folyamatos a kotrás

A rendkívüli aszály nem kíméli Fertő tó élővilágát sem, kevesebb szó esett róla az utóbbi hetekben, a Velencei tó súlyos apadása elvonta róla a figyelmet. De a magyar-osztrák határon fekvő Fertő helyzete sem kedvező, a tartós hőség és csapadékhiány miatt hetek óta folyamatosan apad. A sekély sztyepptó vízszintje kilenc nap alatt hat centiméterrel csökkent, így már csak centiméterek választják el a 2022-ben mért negatív rekordtól – írja a der Standard.

A Fertő tó kiszáradása történelmi távlatban nem rendkívüli esemény/Fotó: Facebook ( Fertő-Hanság Nemzeti Park)

Burgenland kezeli a helyzetet, nem az osztrák állam

A portál cikke szerint míg augusztus 4-én még 115,10 métert mértek az Adria szintje felett, augusztus 13-án már csak 115,04 métert mutatott a burgenlandi vízügyi szolgálat mércéje. Ausztriában a Fertő tó vízszintjét nem egy helyi vízmérce nullpontjához, hanem az Adriai-tenger középtengerszintjéhez viszonyítva adják meg. A mostani 115,04 méteres adat tehát azt jelenti, hogy a tó felszíne ennyivel fekszik az Adria szintje felett. Az egyébként is sekély tó átlagos mélysége optimális években is 1 méter körül van.

A tó a tartós hőség és csapadékhiány következtében rohamosan közelít a 2022-ben feljegyzett történelmi mélyponthoz. Egyelőre nem indult azonnali állami mentőakció, vagyis most nem szivattyúznak vizet a Fertő tóba. A jelenlegi helyzetet elsősorban nem az osztrák szövetségi kormány, hanem Burgenland tartomány vezetése kezeli. A jelenlegi intézkedések:

a burgenlandi vízállásbizottság rendszeresen értékeli a helyzetet,

a vízügyi szolgálat pedig folyamatosan méri a tó szintjét.

az Einser-csatorna zsilipje zárva van, nem engednek le vizet a tóból,

kotrással és iszapeltávolítással tartja járhatóan a kikötőket, hajózási útvonalakat és nádcsatornákat.

A legutóbbi szezonban mintegy 43 ezer köbméter iszapot távolítottak el 29 helyszínen. A hajózást, a fürdést és a halállomány állapotát figyelik, de korlátozást egyelőre nem rendeltek el.

Voltak tervek a tó vízszintjének javítására - a Dunából ment volna a víz

Burgenland és Alsó-Ausztria 2024-ben megállapodott a keleti országrész vízellátásáról. Első közös projektként egy Duna-vizet szállító vezetékrendszer lehetséges kialakítását vizsgálták volna a tervek szerint. Elvi megállapodást kötöttek egy olyan regionális hálózatról, amely a Dunából juttatna vizet Alsó-Ausztria száraz térségeibe, a Fertőzugba és végül a Fertő tóba. A korábbi terv szerint másodpercenként körülbelül két köbméter vizet vezette volna a tóhoz, amelyet nem egyetlen ponton zúdítottak volna bele, hanem a nádason keresztül. A megvalósítás azonban nem kezdődött el, a tervek szintjén maradt.