Hiába védi Trump Infantinót, végleg kitört a háború a FIFA és az UEFA között - új világbajnokság szerveződhet

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a komoly nyomás alá került Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, miközben egy egyre szélesedő lázadás már a pozícióját fenyegeti.

Trump, a világkupa és Infantino - az európai szövetség megpuccsolná a FIFA elnökét / Fotó: Anadolu via AFP

A FIFA szörnyű hibát követne el, ha bármilyen okból akár csak fontolóra venné Gianni Infantino elnök leváltását

– írta Trump hétfő késő este a Truth Socialon. Méltatta Infantinót azért, hogy az ő elnöksége alatt rendezték meg „minden idők legsikeresebb világbajnokságát, négyszeresen felülmúlva minden korábbit”.

Infantinót éles bírálatok érték a FIFA több tucat tagországától, valamint a nemzetközi labdarúgás legnagyobb szereplőinek egy részétől, miután kudarcba fulladt az a terve, hogy a FIFA kereskedelmi tevékenységét egy különálló szervezetbe szervezze ki egy, a JPMorgan Chase részvételével tervezett megállapodás keretében.

A FIFA elnöke erős gesztusokat tett Trumpnak

Infantino a 2026-os világbajnokság előtt Trump támogatását is igyekezett megnyerni, többek között azzal, hogy

neki ítélte oda a FIFA történetének első Békedíját.

Bár a tornát bizonyos mértékben megzavarták a Trump-kormányzat vízumkorlátozásai, Infantino igyekezett kisebbíteni mind az elnökkel, mind a kettejük kapcsolatával szembeni kritikák jelentőségét. A Spanyolország győzelmével zárult világbajnoki döntő után Trump és Infantino is a pályán megjelent a meghívott méltóságok között.

Az UEFA viszont teljesen ki van akadva - megpuccsolnák Infantinót

Az UEFA, amelynek tagországai adják a világ leggazdagabb labdarúgó-bajnokságainak otthonát, az Infantino leváltását célzó törekvések élére állt. Az európai szövetség – amelynek tagjai közül került ki a legutóbbi hat férfi világbajnokság öt győztese – azt fontolgatja, hogy

bojkottálja a világbajnokságot és más FIFA-tornákat, amennyiben Infantino hivatalban marad.

A következő FIFA-elnökválasztást márciusban tartják,

Infantino pedig azt tervezi, hogy elindul harmadik, négyéves ciklusáért, amely

egyben az utolsó lehetséges elnöki mandátuma lenne.

A FIFA nélkül szerveznék az új világbajnokságot

A nyomást tovább fokozva az UEFA előzetes tárgyalásokat kezdett a FIFA tornáival konkuráló nemzetközi versenysorozatok megrendezéséről – közölték az ügyet ismerő források. Az egyeztetésekben részt vesz

az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC),

valamint a Concacaf is, amely Észak- és Közép-Amerika, illetve a Karib-térség országainak szövetségeit tömöríti.

Mindez veszélyeztetheti a FIFA rendkívül jövedelmező versenyrendszerét.

A 2026-os világbajnokság több mint 9 milliárd dollár bevételt hozott, ami rekordnak számít.

Trump hétfői bejegyzésében azt írta, hogy ha Infantino távozna, a világbajnokság „soha többé nem lesz ennyire sikeres vagy nyereséges!”