Hiába védi Trump Infantinót, végleg kitört a háború a FIFA és az UEFA között - új világbajnokság szerveződhet
Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a komoly nyomás alá került Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, miközben egy egyre szélesedő lázadás már a pozícióját fenyegeti.
A FIFA szörnyű hibát követne el, ha bármilyen okból akár csak fontolóra venné Gianni Infantino elnök leváltását
– írta Trump hétfő késő este a Truth Socialon. Méltatta Infantinót azért, hogy az ő elnöksége alatt rendezték meg „minden idők legsikeresebb világbajnokságát, négyszeresen felülmúlva minden korábbit”.
Infantinót éles bírálatok érték a FIFA több tucat tagországától, valamint a nemzetközi labdarúgás legnagyobb szereplőinek egy részétől, miután kudarcba fulladt az a terve, hogy a FIFA kereskedelmi tevékenységét egy különálló szervezetbe szervezze ki egy, a JPMorgan Chase részvételével tervezett megállapodás keretében.
A FIFA elnöke erős gesztusokat tett Trumpnak
Infantino a 2026-os világbajnokság előtt Trump támogatását is igyekezett megnyerni, többek között azzal, hogy
neki ítélte oda a FIFA történetének első Békedíját.
Bár a tornát bizonyos mértékben megzavarták a Trump-kormányzat vízumkorlátozásai, Infantino igyekezett kisebbíteni mind az elnökkel, mind a kettejük kapcsolatával szembeni kritikák jelentőségét. A Spanyolország győzelmével zárult világbajnoki döntő után Trump és Infantino is a pályán megjelent a meghívott méltóságok között.
Az UEFA viszont teljesen ki van akadva - megpuccsolnák Infantinót
Az UEFA, amelynek tagországai adják a világ leggazdagabb labdarúgó-bajnokságainak otthonát, az Infantino leváltását célzó törekvések élére állt. Az európai szövetség – amelynek tagjai közül került ki a legutóbbi hat férfi világbajnokság öt győztese – azt fontolgatja, hogy
bojkottálja a világbajnokságot és más FIFA-tornákat, amennyiben Infantino hivatalban marad.
- A következő FIFA-elnökválasztást márciusban tartják,
- Infantino pedig azt tervezi, hogy elindul harmadik, négyéves ciklusáért, amely
- egyben az utolsó lehetséges elnöki mandátuma lenne.
A FIFA nélkül szerveznék az új világbajnokságot
A nyomást tovább fokozva az UEFA előzetes tárgyalásokat kezdett a FIFA tornáival konkuráló nemzetközi versenysorozatok megrendezéséről – közölték az ügyet ismerő források. Az egyeztetésekben részt vesz
- az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC),
- valamint a Concacaf is, amely Észak- és Közép-Amerika, illetve a Karib-térség országainak szövetségeit tömöríti.
Mindez veszélyeztetheti a FIFA rendkívül jövedelmező versenyrendszerét.
A 2026-os világbajnokság több mint 9 milliárd dollár bevételt hozott, ami rekordnak számít.
Trump hétfői bejegyzésében azt írta, hogy ha Infantino távozna, a világbajnokság „soha többé nem lesz ennyire sikeres vagy nyereséges!”
Egy esetleges bojkott által érintett első jelentős torna a 2027-es, Brazíliában rendezendő női labdarúgó-világbajnokság lenne, bár már a következő hónapokban is több utánpótlástorna veszi kezdetét.