Pókember letarolta a mozikat: Magyarországon is történelmi rekordot döntött, világszerte már több, mint 900 millió dollárnál jár – mindezt egy hétvége alatt
Összesen 205 919 jegyet adtak el Magyarországon a Pókember – Vadonatúj nap című filmre a szerdai bemutató és vasárnap éjfél között – derült ki a film forgalmazójának közleményéből.
A negyedik önálló, Tom Holland főszereplésével készült Pókember-film ezzel minden idők legsikeresebb magyarországi premierhétvégéjét zárta. A forgalmazó tájékoztatása szerint
korábban egyetlen film sem termelt ekkora jegybevételt a hazai mozikban a bemutatását követő első hétvégén.
A Pókember – Vadonatúj nap nemcsak a korábbi Marvel-filmeket és a Pókember-franchise epizódjait előzte meg, hanem Tom Holland és Zendaya pályafutásának eddigi legerősebb magyar mozis rajtját is elérte.
Még a Bosszúállókat is megelőzte
Az első vasárnapi becslések még 355 millió dolláros észak-amerikai bevételről szóltak, a véglegesített adatok azonban ennél is erősebb eredményt mutattak. A Sony Pictures közlése szerint a film az Egyesült Államokban és Kanadában végül 360 millió dollárt gyűjtött.
Ezzel megdöntötte a Bosszúállók: Végjáték 2019 óta fennálló, 357,1 millió dolláros rekordját, és minden idők legerősebb észak-amerikai nyitóhétvégéjét produkálta. A filmtörténetben eddig mindössze két alkotás tudta átlépni a 300 millió dolláros álomhatárt az első hétvégén.
A harmadik helyen továbbra is a Pókember – Nincs hazaút áll, amely 2021 decemberében 260,1 millió dollárral kezdett. Ezt követi a Bosszúállók: Végtelen háború 257,7 millió, valamint a Star Wars: Az ébredő Erő 248 millió dolláros nyitánnyal.
A Vadonatúj nap már az első – elővetítésekkel együtt számított – napján 168 millió dollárt hozott Észak-Amerikában. Ezzel ugyancsak felülmúlta a Bosszúállók: Végjáték 157,4 millió dolláros korábbi csúcsát.
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Egyetlen hétvége alatt közel egymilliárd dollár
Az észak-amerikai mozikon kívül további 572 millió dollár bevételt termelt a film, így a véglegesített globális nyitás elérte a 932 millió dollárt. Ez minden idők második legerősebb nemzetközi premierhétvégéje.
Az abszolút rekordot továbbra is a Bosszúállók: Végjáték tartja: a Marvel 2019-es szuperprodukciója 1,223 milliárd dollárt gyűjtött világszerte már az első hétvégéjén. A Pókember új kalandja ezt nem tudta megközelíteni, a mezőny többi részétől azonban jelentősen elszakadt.
A nemzetközi eredményhez Kína 121 millió dollárral járult hozzá. A film összesen több mint 73 ezer külföldi mozivásznon indult el, miközben Észak-Amerikában 4487 moziban vetítették.
A nézők és a kritikusok is szeretik a filmet
A Destin Daniel Cretton rendezésében készült film a közönségnél és a kritikusoknál is erősen kezdett. A Rotten Tomatoes összesítése szerint a szakmai értékelések 90 százaléka pozitív, a nézői mutató pedig 98 százalékon áll. Az amerikai közönség véleményét mérő CinemaScore felmérésben a film „A” osztályzatot kapott.
A történet négy évvel a Pókember – Nincs hazaút eseményei után játszódik. Peter Parker magányosan folytatja a bűnüldözést, miután a világ megmentése érdekében lemondott szerelméről és legjobb barátjáról. Tom Holland és Zendaya mellett
- Jacob Batalon,
- Sadie Sink,
- Jon Bernthal
- és Mark Ruffalo
is szerepel a filmben.
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