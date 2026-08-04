Pókember letarolta a mozikat: Magyarországon is történelmi rekordot döntött, világszerte már több, mint 900 millió dollárnál jár – mindezt egy hétvége alatt

Összesen 205 919 jegyet adtak el Magyarországon a Pókember – Vadonatúj nap című filmre a szerdai bemutató és vasárnap éjfél között – derült ki a film forgalmazójának közleményéből.

Tom Holland és Zendaya a film premierjén / Fotó: Hugo Ortuno

A negyedik önálló, Tom Holland főszereplésével készült Pókember-film ezzel minden idők legsikeresebb magyarországi premierhétvégéjét zárta. A forgalmazó tájékoztatása szerint

korábban egyetlen film sem termelt ekkora jegybevételt a hazai mozikban a bemutatását követő első hétvégén.

A Pókember – Vadonatúj nap nemcsak a korábbi Marvel-filmeket és a Pókember-franchise epizódjait előzte meg, hanem Tom Holland és Zendaya pályafutásának eddigi legerősebb magyar mozis rajtját is elérte.

Még a Bosszúállókat is megelőzte

Az első vasárnapi becslések még 355 millió dolláros észak-amerikai bevételről szóltak, a véglegesített adatok azonban ennél is erősebb eredményt mutattak. A Sony Pictures közlése szerint a film az Egyesült Államokban és Kanadában végül 360 millió dollárt gyűjtött.

Ezzel megdöntötte a Bosszúállók: Végjáték 2019 óta fennálló, 357,1 millió dolláros rekordját, és minden idők legerősebb észak-amerikai nyitóhétvégéjét produkálta. A filmtörténetben eddig mindössze két alkotás tudta átlépni a 300 millió dolláros álomhatárt az első hétvégén.

A harmadik helyen továbbra is a Pókember – Nincs hazaút áll, amely 2021 decemberében 260,1 millió dollárral kezdett. Ezt követi a Bosszúállók: Végtelen háború 257,7 millió, valamint a Star Wars: Az ébredő Erő 248 millió dolláros nyitánnyal.

A Vadonatúj nap már az első – elővetítésekkel együtt számított – napján 168 millió dollárt hozott Észak-Amerikában. Ezzel ugyancsak felülmúlta a Bosszúállók: Végjáték 157,4 millió dolláros korábbi csúcsát.

A stúdiókat is megmentik a szuperhősök – ezek a legtöbb bevételt hozó franchise-ok Tarolnak a képregényfilmek, a stúdiók gyorsan tanultak, és olyan tematikus mozikat kezdtek csinálni, amelyek önállóan is megállják a helyüket.

Egyetlen hétvége alatt közel egymilliárd dollár

Az észak-amerikai mozikon kívül további 572 millió dollár bevételt termelt a film, így a véglegesített globális nyitás elérte a 932 millió dollárt. Ez minden idők második legerősebb nemzetközi premierhétvégéje.