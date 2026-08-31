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Ausztria
Foodora
Bécs

Bajban lehet a Foodora: versenyhatósági vizsgálat indult az ételkiszállító ellen

Az osztrák versenyhatóság szerint túlzottan függővé válhattak az éttermek a nagy kiszállítóplatformoktól. A Foodora piaci részesedése már az 50–60 százalékot is elérheti, miközben egyes vendéglátóhelyek bevételük közel harmadát ezeken a szolgáltatásokon keresztül szerzik meg.
VG
2026.08.31., 11:26

Az osztrák Szövetségi Versenyhatóság (BWB) erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt indított vizsgálatot az online ételkiszállítási piacon. A hatóság hivatalosan nem nevezte meg az érintett vállalatot, a Der Standard értesülése szerint azonban a Foodora került a versenyfelügyelet célkeresztjébe.

Foodora
 A Foodora piaci részesedése már az 50–60 százalékot is elérheti / Fotó: AFP

A mostani eljárást egy 2023 márciusában megkezdett ágazati vizsgálat előzte meg. Ennek során a BWB adatokat kért a két legerősebb szolgáltatótól, a Foodorától és a Lieferandótól, valamint további 23 rendelési és kiszállítási platformtól. Emellett mintegy 2500 bécsi vendéglátóhelyet is megkeresett.

Nem csak a Foodora akar egy nagy szeletet a tortából

A felmérés szerint az osztrák piac rendkívül koncentrált. A Foodora részesedése 50–60, a Lieferandóé 40–50 százalék körül alakulhat. Előbbi főként Bécsben erős, míg a Lieferando Ausztria más részein rendelkezik jelentős pozíciókkal. A 2023-ban piacra lépett Wolt ugyan folyamatosan terjeszkedik, az új szereplők dolgát azonban a magas költségek és az úgynevezett hálózati hatások is megnehezítik:

a sok étterem több vásárlót vonz, a nagy ügyfélkör pedig újabb vendéglátóhelyeket terel ugyanarra a platformra.

A szolgáltatók a vendéglátás számára is nehezen megkerülhetővé váltak. A megkérdezett bécsi éttermek teljes forgalmának átlagosan 25–30 százaléka érkezett az online rendelési platformokról.

Kizárólagosságot és büntetődíjakat kifogásolnak

A versenyhatóság több aggályos üzleti gyakorlatot azonosított. Egyes éttermek jobb szerződéses feltételeket kaphattak azért, ha nem jelentek meg a konkurens platformokon. A BWB szerint arra is volt példa, hogy egy kedvezményes akcióban való részvétel feltételéül szabták: az érintett vendéglátóhely az akció idejére függessze fel kínálatát a rivális szolgáltatóknál.

A Foodora kedvezményes kampányainak száma és mértéke éppen akkor nőtt meg jelentősen, amikor a Wolt megjelent Bécsben. A kizárólagossági megállapodások önmagukban nem feltétlenül jogellenesek, ám problémássá válhatnak, ha egy piacvezető vállalkozás ezekkel akadályozza a versenytársak piacra lépését.

A hatóság olyan kikötéseket is talált, amelyek korlátozhatják, hogy az éttermek saját internetes felületeiken olcsóbban kínálják ételeiket. A megkérdezett vendéglátósok emellett egyoldalú szerződésmódosításokra és akár tíz eurós büntetődíjakra panaszkodtak, amelyeket például a vártnál hosszabb elkészítési idő vagy egy rendelés visszautasítása miatt számíthattak fel.

A válaszadó éttermek mintegy harmada a platformok nehézkes elérhetőségét és a hiányos kommunikációt is kifogásolta. Ez akár az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályát is sértheti, ezért az ügynek ezt a részét az osztrák médiahatóság vizsgálhatja tovább. A versenyhatóság eljárása kartellbírósági ügyhöz vezethet, de bizonyítékok hiányában meg is szüntethetik. A Foodorát egyelőre megilleti az ártatlanság vélelme.

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