Bajban lehet a Foodora: versenyhatósági vizsgálat indult az ételkiszállító ellen

Az osztrák Szövetségi Versenyhatóság (BWB) erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt indított vizsgálatot az online ételkiszállítási piacon. A hatóság hivatalosan nem nevezte meg az érintett vállalatot, a Der Standard értesülése szerint azonban a Foodora került a versenyfelügyelet célkeresztjébe.

A Foodora piaci részesedése már az 50–60 százalékot is elérheti / Fotó: AFP

A mostani eljárást egy 2023 márciusában megkezdett ágazati vizsgálat előzte meg. Ennek során a BWB adatokat kért a két legerősebb szolgáltatótól, a Foodorától és a Lieferandótól, valamint további 23 rendelési és kiszállítási platformtól. Emellett mintegy 2500 bécsi vendéglátóhelyet is megkeresett.

Nem csak a Foodora akar egy nagy szeletet a tortából

A felmérés szerint az osztrák piac rendkívül koncentrált. A Foodora részesedése 50–60, a Lieferandóé 40–50 százalék körül alakulhat. Előbbi főként Bécsben erős, míg a Lieferando Ausztria más részein rendelkezik jelentős pozíciókkal. A 2023-ban piacra lépett Wolt ugyan folyamatosan terjeszkedik, az új szereplők dolgát azonban a magas költségek és az úgynevezett hálózati hatások is megnehezítik:

a sok étterem több vásárlót vonz, a nagy ügyfélkör pedig újabb vendéglátóhelyeket terel ugyanarra a platformra.

A szolgáltatók a vendéglátás számára is nehezen megkerülhetővé váltak. A megkérdezett bécsi éttermek teljes forgalmának átlagosan 25–30 százaléka érkezett az online rendelési platformokról.

Kizárólagosságot és büntetődíjakat kifogásolnak

A versenyhatóság több aggályos üzleti gyakorlatot azonosított. Egyes éttermek jobb szerződéses feltételeket kaphattak azért, ha nem jelentek meg a konkurens platformokon. A BWB szerint arra is volt példa, hogy egy kedvezményes akcióban való részvétel feltételéül szabták: az érintett vendéglátóhely az akció idejére függessze fel kínálatát a rivális szolgáltatóknál.

A Foodora kedvezményes kampányainak száma és mértéke éppen akkor nőtt meg jelentősen, amikor a Wolt megjelent Bécsben. A kizárólagossági megállapodások önmagukban nem feltétlenül jogellenesek, ám problémássá válhatnak, ha egy piacvezető vállalkozás ezekkel akadályozza a versenytársak piacra lépését.