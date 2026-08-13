Ismét tűz alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötői: összeomlóban a gabonaexport – az őszi vetés is veszélybe került

Újabb súlyos csapásra számíthat az ukrán mezőgazdaság, mivel az újabb orosz támadások miatt gyakorlatilag leállt az ukrán fekete-tengeri kikötőkön keresztüli mezőgazdasági export, pont az aratási szezon kellős közepén. A raktárak idő előtt megtelnek, a belföldi gabonaárak zuhanórepülésbe váltanak, a kieső exportbevételek pedig a következő évi vetés finanszírozását is veszélyeztethetik – írja az ukrán Mezsa.net.

Az ukrán gabonaexport mintegy 90 százaléka bonyolódott a Fekete-tengeren a háború kitörése előtt. / Fotó: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Összeomlott Kijev gabonafolyosója – háromnegyedével zuhant az ukrán kivitel

Ukrajna a világ egyik legnagyobb búza-, kukorica- és napraforgómag-termelője. Az ilyen mezőgazdasági termékek exportjának körülbelül 90 százaléka korábban a Fekete-tengeren keresztül jutott el a külföldi piacokra. A mezőgazdasági tárca közlése szerint a háború előtt havonta 4–5 millió tonna mezőgazdasági terméket szállítottak ki a Fekete-tengeren, ám a forgalom 2022-ben, a háború kezdetén összeomlott.

Noha még ugyanabban az évben az ENSZ és Törökország közvetítésével létrejött egy megállapodás, mely megnyitotta újra a tengeri export lehetőségét, de Oroszország a következő évben kilépett az egyezményből.

Kijev ezt követően saját gabonafolyosót alakított ki a Fekete-tenger nyugati részén, Románia és Bulgária NATO-vizeinek közelében, ám ez az útvonal is egyre inkább bizonytalanná válik.

Az ukrán kikötői hatóság azt közölte, júliusban és augusztus elején Oroszország több mint 70 támadást hajtott végre az ukrán fekete-tengeri kikötői infrastruktúra ellen, így nem meglepő, hogy augusztus első két hetében az ukrán gabonaexport éves összevetésben 75 százalékkal esett vissza.

Csaknem kétszer olyan jó termés lehet idén, mint tavaly – féláron sem lehet eladni

Ukrajna idén körülbelül 60 millió tonnás gabonaterméssel számol, ami nagyjából megegyezik a 2025-ös eredménnyel, ám a termés mennyisége önmagában nem oldja meg a gazdák problémáit.

A harkivi régió egyik gazdaságának vezetője ennek kapcsán arról beszélt, hogy az idei termés csaknem kétszer olyan jó, mint tavaly, ám az értékesítési ár a tavalyi felére esett. Közben a tárolási kapacitás is egyre nagyobb gondot jelent; az ukrán mezőgazdasági minisztérium közlése szerint akár 11 millió tonnányi gabona számára hiányozhat jelenleg megfelelő tárolóhely.

Elemzői számítások szerint a különböző gabonafélék közül a termelők várhatóan csak a búza exportjával tudnak nyereséget elérni, más terményeknél az értékesítési ár már a termelési költségeket sem feltétlenül fedezi.

Az Ukrán Gazdák Szövetsége ezzel összefüggésben arról tájékoztatott, hogy a termelők veszteségei a drágább logisztika miatt elérhetik a 3 milliárd dollárt.