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tűzszünet
gabonakereskedelem
orosz-ukrán háború
kukorica
mezőgazdaság
búza

Fekete-tengeri gabonaháború: egyszerre állt le az orosz és az ukrán export - az ukránok tűzszünetet kérnek

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Egyszerre bénult meg az orosz és az ukrán gabonaexport több kulcsfontosságú fekete-tengeri útvonala. Miközben Izmailt orosz támadás érte, Novorosszijszk három nagy terminálja is leállt, Ukrajna pedig részleges tengeri tűzszünettel próbálná megakadályozni az ellátási válság elmélyülését. A fekete-tengeri gabonakereskedelem mindkét oldalán súlyos fennakadások alakultak ki.
Dénes Zoltán
2026.08.14, 10:40

Orosz támadás érte Izmailt, Ukrajna legfontosabb dunai gabonakikötőjét: a kikötői infrastruktúra és az áramellátás megsérült, tűz keletkezett. Az alacsony dunai vízállás miatt eleve korlátozott alternatív útvonal így tovább veszített kapacitásából; az ukrán agrárexport augusztus első felében már 76 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A fekete-tengeri gabonakereskedelem mindkét oldalán súlyos fennakadások alakultak ki. 

gabonakereskedelem, Fekete-tenger, Ukrajna, Oroszország
A műholdfelvétel súlyosan megrongálódott fregattokat mutat, amelyek az ukrán csapások után az oroszországi Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjében található haditengerészeti bázison kötöttek ki. Lénegyében leállt az ukrán és orosz fekete-tengeri gabonakereskedelem Fotó: AFP

Eközben az orosz fekete-tengeri gabonaexport központja, Novorosszijszk is gyakorlatilag leállt - közölte a Latifundist. A KSK terminál tulajdonosa, a Delo csoport biztonsági okokra hivatkozva felfüggesztette a közúti és vasúti gabonaátvételt, valamint a hajók rakodását. A KSK évi 10,5 millió tonnás kapacitásával az orosz fekete-tengeri térség legnagyobb gabonaterminálja:

  • 2025-ben 7,3 millió tonnát kezelt, 
  • ami Novorosszijszk gabonaexportjának 40,7 százalékát jelentette.

A KSK mellett a Novorosszijszki Gabonaterminál és az NKHP üzeme is felfüggesztette működését az ukrán támadások után. A három létesítmény együttes éves átrakókapacitását 26,1 millió tonnára becsülik, így a teljes leállás tartóssá válása már érdemben visszafoghatná a világ legnagyobb búza exportőrének kivitelét - számolt be a Reuters.

Ukrajna most már helyre állítaná a gabonakereskedelem útvonalait

A kölcsönös támadások közepette Ukrajna egy harmadik félen keresztül azt javasolta Oroszországnak, hogy függesszék fel a fekete-tengeri civil hajók és célpontok elleni csapásokat. Moszkva egyelőre azt közölte, hogy hivatalos ajánlatot nem kapott, ezért ez még nem megállapodás, hanem előzetes diplomáciai kezdeményezés. A hír megjelenése után az Euronext búzajegyzése visszahúzódott kéthetes csúcsáról, jelezve, hogy a piac már a szállítás esetleges normalizálódását is gyorsan árazza.

A világpiacon meghatározó két gabonaexportáló ország egyidejű korlátozása támaszt adhat az európai és magyar búzaárnak, különösen az észak-afrikai tendereken. Izmail kiesése ugyanakkor több ukrán árut terelhet Lengyelorzág, Magyarország, Moldova és Románia felé, növelve a vasúti átrakók terhelését és a fuvardíjakat. Ha létrejön a részleges tűzszünet, a biztosítási és tengeri szállítási költségek gyors csökkenése ismét lefelé fordíthatja az árakat; tartós kikötőzár esetén viszont jelentős fekete-tengeri kockázati prémium épülhet be a búza és a kukorica árába.

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