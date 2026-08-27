Feje tetejére állítja a gabonapiacot a fekete-tengeri háború – hároméves csúcsra ugrott a búza ára

Hároméves csúcsra emelkedett a búza ára a chicagói árutőzsdén, miután tovább fokozódtak az orosz–ukrán háborúval és a fekete-tengeri gabonaszállításokkal kapcsolatos aggodalmak. A legaktívabb búzajegyzés szerdán elérte a napi engedélyezett emelkedési limitet, majd csütörtökön további 1,7 százalékkal, 7,61 dollár közelébe drágult bushelenként (kb. 27 kilogram). A fekete-tengeri háború felborította a gabonapiac rendjét.

Átalakul a gabonapiac a fekete-tengeri háború miatt. Hároméves csúcson a búza ára Fotó: Chris Ratcliffe

A Bloomberg beszámolója szerint a chicagói búza árfolyamát elsősorban az hajtotta fel, hogy ismét erősödött a háború eszkalációjától való félelem. A piac attól tart, hogy az újabb orosz és ukrán támadások tovább korlátozhatják a világ egyik legfontosabb gabonaexportáló térségének kivitelét.

A búza ára augusztusban már mintegy 18 százalékkal emelkedett, miközben a chicagói jegyzés július eleje óta több mint 17 százalékot erősödött. A drágulás mögött egyelőre nem a globális termés fizikai hiánya, hanem az áll, hogy a fekete-tengeri gabona egyre nehezebben és egyre drágábban jut el a vásárlókhoz.

A piac nagyon aggódik a logisztikai korlátok miatt, amennyiben a konfliktus eszkalálódik – mondta Chris Nikolaou, az Advantage Grain vezérigazgatója. „Ha nem sikerül megoldást találnunk a Fekete-tenger problémájára, és nem javul a hajózási hozzáférés a biztonságuk veszélyeztetése nélkül, az áremelkedés folytatódni fog” - tette hozzá.

Gabonapiac: sorra állnak le a rakodások

Az elmúlt hetekben Oroszország és Ukrajna is támadásokat hajtott végre a másik fél kikötői, hajói és gabonatárolói ellen. A csapások miatt

terminálok álltak le,

hajórakományok késnek,

egyes szerződéseket pedig töröltek.

Mai hír, hogy a világ legnagyobb konténerszállítója, az MSC felfüggesztette az oroszországi Novorosszijszk kikötőjébe és onnan induló hajók új foglalását, közvetlenül azután, hogy a cég egyik hajóját dróntámadás érte. Különösen érzékenyen érintette a piacot az oroszországi Novorosszijszk kikötőjének támadása, ahol több nagy gabonaterminál is korlátozta vagy felfüggesztette működését.

A bizonytalanság jelentőségét jól mutatja, hogy Oroszország és Ukrajna együttesen a világ búzaexportjának csaknem 30 százalékát adja. A Reuters szerint az ázsiai feldolgozók július és szeptember közötti érkezéssel 2–2,5 millió tonna fekete-tengeri búzát kötöttek le, több szállítmány célba érése azonban kérdésessé vált. Egyiptom 2026 első felében búzaimportjának több mint 82 százalékát Oroszországból és Ukrajnából szerezte be.