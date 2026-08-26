Fekete-tengeri gabonaháború: veszélyt és lehetőséget is jelent a magyaroknak: piacot veszíthetünk, de nőhetnek az árak – közben az élelmiszerbiztonság miatt a kérdés globálissá nőhet

Egyelőre nem sikerült tűzszünetet kötni a fekete-tengeri gabonaszállító hajók és kikötői létesítmények elleni támadások felfüggesztéséről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország nem hajlandó önálló megállapodást kötni a mezőgazdasági termékeket szállító civil hajók biztonságáról, Moszkva ugyanis ehhez az orosz olajfinomítók és más energetikai létesítmények elleni ukrán csapások leállítását is feltételül szabná. Kijev olyan kölcsönös garanciát szeretne, amely védené a civil hajókat, valamint az ukrán energetikai infrastruktúrát is. A felek álláspontja azonban egyelőre nem közeledett, így a kereskedelmi hajózás továbbra is közvetlen háborús kockázatok között zajlik, ami most főként a gabonapiac szempontjából érinti érzékenyen a feleket – derül ki a Reuters beszámolójából.

Gabonaföld látképe a korai aratási időszakban a Rosztovi régióban, Dél-Oroszországban. Az ukrán támadások nehéz helyzetbe hozták az orosz gabonapiac szereplőit Fotó: Anadolu via AFP

A helyzet azért különösen veszélyes, mert Oroszország és Ukrajna együttesen a világ búzaexportjának csaknem 30 százalékát adja. Az útvonalak bizonytalansága már nem csupán magasabb biztosítási és fuvarköltséget okoz: hajók késnek, rakományokat mondanak vissza, a kieső fekete-tengeri szállításokat pedig csak jóval drágább forrásokból lehet pótolni.

Gabonapiac: hatvanmillió tonnás exportot remél Moszkva

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország a nehézségek ellenére mintegy 60 millió tonna gabonát exportálhat a mostani szezonban. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, hogy a hatóságok intézkedéseket dolgoznak ki a kikötőket és az exportútvonalakat ért támadások hatásának enyhítésére, illetve a szállítások határidőre történő teljesítésére.

A 60 millió tonnás szezonális exportpotenciál azonban egyelőre éles ellentétben áll a tényleges kikötői forgalommal. A Reuters által idézett SovEcon tanácsadó cég az augusztusi orosz búzakivitelt mindössze 2,2 millió tonnára teszi. Ez kevesebb mint fele a tavaly augusztusi 4,5 millió tonnának, és messze elmarad az ötéves, 5 millió tonnás havi átlagtól.

A Rusagrotrans még borúlátóbb: a korábbi 3,1 millió tonnás prognózisát 1,8 millió tonnára vágta vissza. Ha ez teljesül, az orosz búzaexport 2010 óta nem látott augusztusi mélypontra kerülhet. A számok között tehát nincs valódi ellentmondás: a 60 millió tonna a teljes szezon elméleti gabonakiviteli lehetősége, az 1,8–2,2 millió tonna pedig az augusztusra várható búzaexport. A kérdés az, hogy a jelenlegi fennakadások mellett Moszkva képes lesz-e később behozni a most felhalmozódó lemaradást.