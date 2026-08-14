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Ezen ezer szélerőmű és száz elsüllyesztett bárka se segít: Európa elaludt, aztán megfagy – „Tudjuk, mi történt 2022-ben és nem vagyunk felkészülve!"

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Ekkora földgázszűke még 2022-ben sem volt Európában, amikor kitört az ukrajnai háború. A gáz szintje soha nem volt még ilyen alacsonyan az uniós tárolókban, mióta mérik, és ha kemény tél lesz, a kemény nyár okozta problémák visszatérhetnek a politika kierőszakolta átalakításban eltorzult európai energiaellátásban. „Sokkal kevésbé vagyunk felkészülve egy hideg télre, mint 2022-ben” – mondja a belga energiakereskedő.
Pető Sándor
2026.08.14, 06:00

„Sokkal kevésbé vagyunk felkészülve egy hideg télre, mint 2022-ben” – mondja Matthias Detremmerie a belga energiakereskedő az európai gáztárolók feltöltöttségét kommentálva. Tudjuk, mi történt 2022-ben: kitört az ukrajnai háború, ezt pedig Európán átsöprő energiaválság és inflációs hullám követte. Idén az ukrán mellé kitört még egy háború, a gázutánpótlás beszűkült, azt energiahordozó ára felszökött, az EU gáztároló pedig elképesztő látványt mutatnak. Amióta 2009-ben elkezdték mérni a feltöltöttségüket, az soha nem volt ilyen alacsony az évnek ebben a szakaszában. Miközben folyik a küzdelem a hőség okozta energiaellátási problémákkal, máris a téli hidegtől kell félnünk.

A gáz – ha a tárolók feltöltöttségére nézünk – Európa-szerte probléma, a legnagyobb a hiány Németországban
A gáz – ha a tárolók feltöltöttségére nézünk – Európa-szerte probléma, a legnagyobb a hiány Németországban Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A megújuló energiafajták felé és az orosz szállításoktól elforduló erőltetett átalakulásban a földgáz súlya jelentősen csökkent az elmúlt években Európában. 

Mivel azonban a nap- és szélenergia tárolása tömeges mennyiségben nem megoldott, kellenek biztos áramtermelő források, amilyen az atomenergia és a földgáz, amely emellett egy sor iparág alapanyaga is és télen háztartások tömege használják fűtésre.

A dunai atomenergia-blokkok kényszerű leállítása duplán ráirányítja a figyelmet, hogy a gázerőmű biztos energiaforrás

akkor is, amikor más termelők befulladnak. Napsütés, szél nincsen mindig, és épp láthatjuk, hogy atomenergia sem. A magyar kormány tűzoltásként bárkákat süllyesztene el a Dunán, hosszabb távra pedig szélerőművek hadseregét építené fel, miközben Bulgáriában szélsebesen energiatárolók tömege nőtt ki a földből, európai nagyhatalommá emelve ezen a téren az országot, Románia pedig létrehozza az EU legnagyobb gázerőművét, Pakséhoz mérhető energiatermelő kapacitással.

Gáz Európában: a gáztárolók töltöttsége nem egyszerűen alacsony, hanem drámaian az

Eközben az európai gáztárolókat augusztus 10-ig a télre való felkészülésben mindössze 59 százalékos feltöltöttségűek. "Ez a 2009-ig visszanyúló adatsor legalacsonyabb, ebben az időszakban mért szintje. A kockázatot az jelenti, hogy a régió csak csekély tartalékkal rendelkezik az esetleges ellátási zavarok és árkiugrások kivédésére, miközben közeledik a gázfogyasztás csúcsidőszaka" – emlékeztet összefoglalójában a Bloomberg.

A feltöltöttségi szint pedig nem egyszerűen alacsony, hanem tragikusan alacsony:

 egynegyedével van alatta a szokásos, augusztus közepi szintnek – írja a Detremmeriét idéző belga Nieuwsblad. A szakértő hozzáteszi: ha a német árak nagyon felszöknek, azt mi is megérezzük.

Ugyanez igaz Magyarországra is – Európa egyetlen piac –, még akkor is, ha nálunk aránylag magasabb a betárolás szintje. Márpedig a németek állnak a leggyalázatosabban, ha a tárolóik feltöltöttségi fokát tekintjük, ez kitűnik a Bloomberg egy másik jelentéséből az augusztus 11-ei helyzetről. A gáztárolók feltöltöttsége ekkor

  • az EU átlagában 59,3 százalék volt, ennél az ötéves átlag 17,3 százalékponttal magasabb, 
  • miközben Németország 47,3 százaléknál tart, nem kevesebb mint 27,9 pont elmaradás mellett, 
  • a franciák 61,3-nál (mínusz 18,7), 
  • sokkal jobban állnak 78 százalékukkal az olaszok (mínusz 5,4), 
  • a lengyelek 89,8 százalékukkal pedig szinte már behozták magukat (mínusz 2,3). 
  • A régiónkban a cseh elmaradás 16,8, a magyar 9,3 pont.

Európa eleve rossz helyzetből indult és jutott ide

Márpedig a tárolóknak megfelelően fel kell töltődniük ahhoz, hogy a kontinens aggodalom nélkül átvészelhesse a telet – figyelmeztet a belga lap. 

Az energiaválság idején Európa azt akarta elérni, hogy november 1-jére a készletek legalább 90 százalékos szintet érjenek el – folytatják. Ez akkor rengeteg pénzbe került, végül pedig a tél a vártnál kedvezőbben alakult. A Bizottság ezért idén lazított a szabályokon. A készleteket csak december 1-jére kell feltölteni, és a legtöbb ország esetében a 80 százalékos szint is elegendő.

Detremmerie szerint azonban Európa még ezt a célt sem fogja elérni. 

Egyre szűkül az az időszak, amikor még fel lehet tölteni a készleteket. Szerintem már az is nehéz lesz, hogy 70 százalék fölé kerüljünk

– becsülte.

Ha így gondolja, ezzel nincs egyedül. A norvég Equinor gázipari vállalat vezérigazgatója már néhány héttel ezelőtt is valószínűtlennek nevezte az európai cél teljesítését. Detremmerie szerint ennek egyik oka a különösen kedvezőtlen kiindulási helyzet. „A tél végére a készletek meglehetősen kimerültek.”

Ugyanakkor itt az iráni háború. 

Máris drága a gáz, a tél felé közeledve pedig egyre nő a nyomás

Az ukrajnai háború szinte már az európaiak életének állandó tartozékává szürkült, ha az orosz energiáról való leválást meg is szenvedi az európai gazdaság: a lassan megfőzött béka esete. Az iráni háború azonban annál jobban fáj, minél tovább tart, erre figyelmeztetett az Európa Központi Bank is. Az idő előrehaladtával egyre nő a valószínűsége, hogy a felszökött energiaárak más áruk és szolgáltatások áraiba is átgyűrűznek Európában.

Csütörtökön épp 3,3 százalékkal csökkent az irányadó európai gázár a határidős kereskedésben, mert a hullámzó remények az iráni probléma rendezésére épp a jó irányba tartottak. De újra-meg-újra alábbhagyó reményekről van szó, és ha a visszatekintő grafikonra pillantunk, azt látjuk, hogy a gázár hatalmasat emelkedett.

Az energiaválság szintjeitől még nagyon messze vagyunk, csakhogy a kilátások egyáltalán nem kedvezőek, különösen ha nem nyílnak újra a közel-keleti energiaellátási útvonalak és nem indulnak el a Perzsa-öbölből az LNG-szállító hajók.

Ebbe belealudtunk

Ha az iráni válság varázsütésre megoldódna, a gázszállítások helyreállítása akkor is jó időbe telik, miközben erre a gázra fáj a foga Ázsiának is, az európai tél pedig már közel van. Minél közelebb, annál rosszabb helyzetbe kerülnek az áralkuban az európai vásárlók. Beleértve Magyarországot is, amely ebben a harcban elvesztette az orosz ütőkártyát is.

Brüsszel közben a korábbiaknál megengedőbb, mintha nem tört volna ki egy újabb fontos háború,és támogatások kiosztását sem tervezi.  „Sokkal kisebb a nyomás, mint 2022-ben” – mondja Detremmerie. – Az az érzésem, hogy politikai szinten most kissé elalszunk. Sokkal kevésbé felkészülten vágunk neki a télnek, véli. 

Nagyon rossz hírünk van Magyar Péternek: ha a szélerőművektől várja a csodát a Paksi Atomerőmű leállása esetén a hőkupola idején, óriásit fog csalódni – Németország pont most cáfolja meg a miniszterelnököt
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