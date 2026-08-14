Ezen ezer szélerőmű és száz elsüllyesztett bárka se segít: Európa elaludt, aztán megfagy – „Tudjuk, mi történt 2022-ben és nem vagyunk felkészülve!"

„Sokkal kevésbé vagyunk felkészülve egy hideg télre, mint 2022-ben” – mondja Matthias Detremmerie a belga energiakereskedő az európai gáztárolók feltöltöttségét kommentálva. Tudjuk, mi történt 2022-ben: kitört az ukrajnai háború, ezt pedig Európán átsöprő energiaválság és inflációs hullám követte. Idén az ukrán mellé kitört még egy háború, a gázutánpótlás beszűkült, azt energiahordozó ára felszökött, az EU gáztároló pedig elképesztő látványt mutatnak. Amióta 2009-ben elkezdték mérni a feltöltöttségüket, az soha nem volt ilyen alacsony az évnek ebben a szakaszában. Miközben folyik a küzdelem a hőség okozta energiaellátási problémákkal, máris a téli hidegtől kell félnünk.

A gáz – ha a tárolók feltöltöttségére nézünk – Európa-szerte probléma, a legnagyobb a hiány Németországban Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A megújuló energiafajták felé és az orosz szállításoktól elforduló erőltetett átalakulásban a földgáz súlya jelentősen csökkent az elmúlt években Európában.

Mivel azonban a nap- és szélenergia tárolása tömeges mennyiségben nem megoldott, kellenek biztos áramtermelő források, amilyen az atomenergia és a földgáz, amely emellett egy sor iparág alapanyaga is és télen háztartások tömege használják fűtésre.

A dunai atomenergia-blokkok kényszerű leállítása duplán ráirányítja a figyelmet, hogy a gázerőmű biztos energiaforrás

akkor is, amikor más termelők befulladnak. Napsütés, szél nincsen mindig, és épp láthatjuk, hogy atomenergia sem. A magyar kormány tűzoltásként bárkákat süllyesztene el a Dunán, hosszabb távra pedig szélerőművek hadseregét építené fel, miközben Bulgáriában szélsebesen energiatárolók tömege nőtt ki a földből, európai nagyhatalommá emelve ezen a téren az országot, Románia pedig létrehozza az EU legnagyobb gázerőművét, Pakséhoz mérhető energiatermelő kapacitással.

Gáz Európában: a gáztárolók töltöttsége nem egyszerűen alacsony, hanem drámaian az

Eközben az európai gáztárolókat augusztus 10-ig a télre való felkészülésben mindössze 59 százalékos feltöltöttségűek. "Ez a 2009-ig visszanyúló adatsor legalacsonyabb, ebben az időszakban mért szintje. A kockázatot az jelenti, hogy a régió csak csekély tartalékkal rendelkezik az esetleges ellátási zavarok és árkiugrások kivédésére, miközben közeledik a gázfogyasztás csúcsidőszaka" – emlékeztet összefoglalójában a Bloomberg.

A feltöltöttségi szint pedig nem egyszerűen alacsony, hanem tragikusan alacsony:

egynegyedével van alatta a szokásos, augusztus közepi szintnek – írja a Detremmeriét idéző belga Nieuwsblad. A szakértő hozzáteszi: ha a német árak nagyon felszöknek, azt mi is megérezzük.