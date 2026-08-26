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Gazprom
ukrán drón
Oroszország
Lukoil
olajmező
Putyin
gázmező

Ekkora szerencséje is csak Putyinnak lehet: gigantikus olajmező áll termelésbe Oroszországban, így már nem fájnak annyira az ukrán drónok – 31 millió tonnán ülnek

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Zöld utat kapott a Gazprom és a Lukoil közös óriásprojektjének következő szakasza Oroszország északi részén. A két mező évente akár 8,5 milliárd köbméter földgázt termelhet, ami nagyságrendileg megfelel Magyarország teljes éves fogyasztásának.
VG
2026.08.26, 07:40
Frissítve: 2026.08.26, 07:41

Újabb fontos engedélyt szerzett a Gazprom és a Lukoil a Vaneivisszkoje gáz- és olajmező kitermelésének előkészítéséhez. Az orosz állami tervvizsgáló hatóság kedvező szakvéleményt adott a beruházás tervdokumentációjára és a mérnöki felmérések eredményeire – írta az Interfax.

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A projekt az észak-oroszországi Tyiman–Pecsora olaj- és gáztartományban valósul meg / Fotó: QiuJu Song

Nem frissen felfedezett lelőhelyről van szó: a Gazprom még 2016-ban nyerte el a Vaneivisszkoje és a szomszédos Lajavozsszkoje mező kitermelési jogát. A mostani döntés azért jelent mérföldkövet, mert megnyitja az utat a Vaneivisszkoje tényleges fejlesztése előtt.

A projektet a két orosz energiacég közös vállalata, a Lajavozsnyeftyegaz valósítja meg. A Gazprom és a Lukoil 2020-ban állapodott meg a kitermelés feltételeiről, az erre létrehozott közös vállalat pedig egy évvel később kezdte meg működését.

A két lelőhely együttesen több mint 31 millió tonna kitermelhető folyékony szénhidrogént – elsősorban kőolajat és kondenzátumot –, valamint 200 milliárd köbméter földgázt rejt. A Gazprom becslése szerint a kitermelés felfutása után évente akár 8,5 milliárd köbméter gázt hozhatnak a felszínre.

Ez önmagában is mutatja a projekt méretét: Magyarországon 2024-ben összesen mintegy 8,5 milliárd köbméter földgáz fogyott. Vagyis a két orosz mező tervezett éves kapacitása nagyságrendileg egy teljes évre fedezhetné a magyar háztartások, vállalatok és intézmények együttes gázigényét. A 200 milliárd köbméteres készlet változatlan kitermelési ütem mellett több mint húsz évnyi termeléshez lehet elegendő, bár a ténylegesen felszínre hozott mennyiség évről évre változhat.

Először az olaj, utána jöhet a gáz

A két mezőt eltérő sorrendben kezdenék kiaknázni. A Lajavozsszkoje lelőhelyen elsőként a kőolajat tartalmazó rétegekre összpontosítanak, míg a szomszédos Vaneivisszkoje fejlesztését a földgáz kitermelésével indítanák el.

Az előkészületek már korábban felgyorsultak. A fejlesztő 2025-ben nyújtotta be a Lajavozsszkoje kísérleti termelési területének terveit, idén nyáron pedig több kapcsolódó létesítmény is megkapta a szükséges jóváhagyást. Ezek között szerepel egy kőolaj-fogadó és -továbbító állomás, egy vezeték a Juzsno-Hilcsuju központi feldolgozóüzemhez, továbbá

  • egy energiaközpont,
  • valamint egy kisebb, moduláris szeparáló- és rakodóegység.

Irina Geht, a Nyenyec Autonóm Körzet kormányzója szerint a Lajavozsszkoje mezőt még 2026-ban termelésbe állíthatják. A Vaneivisszkoje esetében a most megszerzett jóváhagyás még nem jelenti a kitermelés azonnali elindítását, de a beruházás egyik alapvető hatósági akadályát már elhárította.

A projekt az észak-oroszországi Tyiman–Pecsora olaj- és gáztartományban valósul meg. A környéken a Lukoil már rendelkezik működő kitermelő- és feldolgozókapacitásokkal, így az új mezők termelését részben a meglévő infrastruktúrához kapcsolhatják. Ez lerövidítheti a fejlesztés idejét, és mérsékelheti egy teljesen új szállítási rendszer kiépítésének költségeit.

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