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gáztartalék
gázkészlet
fűtési szezon

A paksi leállás eltakarta a szemek elől az újabb problémát: soha nem volt még ilyen alacsony a gáztározók feltöltöttsége a nyári hónapokban – Magyarországon is baj lehet

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Rekordalacsony szintre csökkent az európai földalatti gáztárolók töltöttsége augusztus elején. A Gas Infrastructure Europe adatai szerint a gázkészletek átlagosan 57,11 százalékon álltak, ami a legalacsonyabb augusztus eleji érték a 2011-ben kezdődött nyilvántartás óta. Az alacsony készletszint a fűtési szezon közeledtével növeli az ellátásbiztonsággal és az energiaárak alakulásával kapcsolatos aggodalmakat.
VG
2026.08.04, 06:45
Frissítve: 2026.08.04, 06:45

Az európai földalatti gáztárolók töltöttsége augusztus elején történelmi mélypontra süllyedt az eddigi megfigyelések alapján – jelentette a TASZSZ a Gas Infrastructure Europe (GIE) adataira hivatkozva, írja az iz.ru

Az európai földalatti gáztárolók töltöttsége augusztus elején történelmi mélypontra süllyedt
Az európai földalatti gáztárolók töltöttsége augusztus elején történelmi mélypontra süllyedt/Fotó: Kurucz Árpád

Aggasztó lehet a gáztárolók töltöttsége

A tárolók átlagos töltöttsége augusztus elején 57,11 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 68,9 százalékkal. Ez a legalacsonyabb augusztus eleji érték azóta, hogy 2011-ben megkezdődött az adatok nyilvántartása.

Az alacsony készletszint különösen aggasztó, mivel Európának a fűtési szezon előtt kellene feltöltenie gáztárolóit, miközben az energiapiac továbbra is ingadozó.

A Financial Times korábban arra figyelmeztetett, hogy Európában a tél kezdete is szokatlanul alacsony gázkészletekkel érkezhet. Az előrejelzések szerint novemberre a tárolók töltöttsége mindössze 76 százalék lehet, amire 2011 óta nem volt példa. A lap szerint ez növelheti az energiaárakat és a háztartások költségeit a fűtési szezonban.

Magyarországon a legfrissebb adatok szerint a földgáztárolók töltöttsége 61 százalékos, ami meghaladja az európai uniós átlagot. Ugyanakkor a hazai készletszint is elmarad a korábbi évek azonos időszakában mért értékektől.

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