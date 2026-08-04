A paksi leállás eltakarta a szemek elől az újabb problémát: soha nem volt még ilyen alacsony a gáztározók feltöltöttsége a nyári hónapokban – Magyarországon is baj lehet

Az európai földalatti gáztárolók töltöttsége augusztus elején történelmi mélypontra süllyedt az eddigi megfigyelések alapján – jelentette a TASZSZ a Gas Infrastructure Europe (GIE) adataira hivatkozva, írja az iz.ru.

Az európai földalatti gáztárolók töltöttsége augusztus elején történelmi mélypontra süllyedt/Fotó: Kurucz Árpád

Aggasztó lehet a gáztárolók töltöttsége

A tárolók átlagos töltöttsége augusztus elején 57,11 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 68,9 százalékkal. Ez a legalacsonyabb augusztus eleji érték azóta, hogy 2011-ben megkezdődött az adatok nyilvántartása.

Az alacsony készletszint különösen aggasztó, mivel Európának a fűtési szezon előtt kellene feltöltenie gáztárolóit, miközben az energiapiac továbbra is ingadozó.

A Financial Times korábban arra figyelmeztetett, hogy Európában a tél kezdete is szokatlanul alacsony gázkészletekkel érkezhet. Az előrejelzések szerint novemberre a tárolók töltöttsége mindössze 76 százalék lehet, amire 2011 óta nem volt példa. A lap szerint ez növelheti az energiaárakat és a háztartások költségeit a fűtési szezonban.

Magyarországon a legfrissebb adatok szerint a földgáztárolók töltöttsége 61 százalékos, ami meghaladja az európai uniós átlagot. Ugyanakkor a hazai készletszint is elmarad a korábbi évek azonos időszakában mért értékektől.