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elhízás
Mounjaro
Wegovy
Eli Lilly
Novo Nordisk

Fogyni vágyóknak tűszúrás helyett GLP-1 tabletta: fellélegezhetünk, többé nem kell a fecskendő – de lesznek mellékhatások is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A GLP-1 fogyasztóinjekciók hatalmas sikere arra ösztönözte a gyártókat, hogy azoknak is kínáljanak megoldást, aki irtóznak a tűtől. Rendkívül éles a fogyasztótabletták piacán a verseny: a dán Novo Nordisk után az amerikai Eli Lilly is engedélyt kapott, a brit gyógyszerhatóság engedélyezte a Foundayo nevű készítményt. Ugyan valamivel kisebb fogyást ígér, mint a dánok tablettája, de kényelmesebb a használata, étkezéstől függetlenül bevehető, olcsóbban gyártható, és a Lilly reményei szerint milliók előtt nyithatja meg a GLP-1-kezelések piacát. A globális GLP-1-piac bevételeinek túlnyomó részét egyelőre az injekciós készítmények termelik.
Lengyel Gabriella
2026.08.11, 12:30

Az Egyesült Királyság engedélyezte az Eli Lilly napi adagolású fogyasztótablettáját, amellyel új szakaszába lépett a világ két meghatározó GLP-1 fogyasztószer-gyártójának versenye. A The Times szerint a Foundayo néven piacra kerülő készítmény még augusztusban megjelenhet a brit magánpatikákban, és várhatóan olcsóbb lesz a Mounjaro injekciónál. A Lilly ezzel közvetlenül a Novo Nordisk tablettás Wegovyjának kihívójaként lép piacra. Miközben a dán gyártó terméke valamivel nagyobb fogyást eredményezhet, az amerikai vállalat készítménye bármikor, étkezési és folyadékfogyasztási megkötések nélkül bevehető.

GLP-1, Diabetes treatment
                                               GLP-1 gyógyszerek injekció mellett tablettában is elérhetőek lesznek/Fotó: Science Photo Library via AFP

A tabletta előnyei

A Foundayo legfontosabb előnye az injekciós fogyasztószerekkel szemben, hogy nem kell szúrni. Emellett:  

  • naponta egyszer kell bevenni, de nem szükséges éhgyomorra szedni, és nincs étkezési vagy folyadékfogyasztási megkötés,
  • a gyógyszer ugyanúgy a GLP–1-receptorokra hat,
  • csökkenti az étvágyat, 
  • lassítja az emésztést 
  • és javítja a vércukorszint szabályozását.
     

A klinikai vizsgálatokban a legmagasabb dózist szedők átlagosan testsúlyuk körülbelül 12 százalékát adták le 72 hét alatt.


Melyik a jobb, az injekció vagy a tabletta?

A cikk szerint a tabletta hatása valamivel gyengébb, mint a Mounjaróé (ez az injekció neve)és egyes más injekciós készítményeké, de a tablettás forma sokkal kényelmesebb lehet, különösen azok számára, akik idegenkednek az injekcióktól. Előállítása és tárolása is egyszerűbb, ezért várhatóan olcsóbb lesz az injekciós szereknél. A pontos brit árat még nem közölték, de a Mounjaro havi 330 fontos magánpiaci költségénél alacsonyabb árat ígérnek.

Elsősorban a 30 feletti BMI-vel élők, illetve a túlsúlyos, de valamilyen kapcsolódó betegségben – például magas vérnyomásban vagy 2-es típusú cukorbetegségben – szenvedők kaphatják. Egyelőre csak magánreceptre, várhatóan augusztus végétől lesz elérhető. A TB-finanszírozásról később döntenek - írja a portál. 
Mellékhatásokkal a tabletta esetében is kell számolni, a leggyakoribb mellékhatásai a többi GLP–1-készítményhez hasonlóak:

  •  hányinger, 
  • hasmenés,
  •  székrekedés,
  •  hányás, 
  • hasi fájdalom 
  • és emésztési panaszok.

A verseny nem dőlt el, még mindig a dánok vannak előnyben a GLP-1 termékeknél

A Novo Nordisk egyelőre előnyből várja a folytatást, a tablettás Wegovyja korábban került piacra, nagyobb fogyást eredményezhet, és az Egyesült Államokban már jóval több receptet váltanak ki rá, mint a Lilly készítményére. A Foundayo brit engedélyezésével azonban a Lilly Európában is megkezdte a felzárkózást. A vállalat a könnyebb szedhetőségre, az egyszerűbb gyártásra és az alacsonyabb árra építve próbálhatja megszerezni azokat a betegeket, akik nem kérnek az injekciókból. A Lilly piaci reménye óriási: a Foundayót nem egyszerűen a Mounjaro tablettás változatának, hanem az elhízás elleni gyógyszerek tömegpiaci termékének szánja – írta az év elején a Reuters. 

Az elemzői várakozások szerint:

  • a Foundayo idei globális forgalma 1,2–-2,8 milliárd dollár lehet;
  • 2029-re évi mintegy 15 milliárd dolláros bevételt érhet el;
  • a legmerészebb hosszú távú becslések 36-40 milliárd dollár feletti éves csúcsforgalommal számolnak;
  • az orális fogyasztószerek 2034-re a 180 milliárd dollárra becsült globális elhízásgyógyszer-piac akár harmadát is megszerezhetik. 

Mi lesz a vége, marad-e a az injekció

A fordulat nem jelenti az injekciók gyors eltűnését. Ezek jelenleg erősebb fogyást kínálnak, és sok beteg kényelmesebbnek tartja a heti egy szúrást, mint a mindennapos tablettaszedést. A tabletták rövid távon ezért inkább bővítik a piacot. Hosszabb távon viszont lejjebb szoríthatják az árakat, elvonhatják a kevésbé súlyos betegek egy részét az injekcióktól, és nyomást gyakorolhatnak a gyártók haszonkulcsára.

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