Fogyni vágyóknak tűszúrás helyett GLP-1 tabletta: fellélegezhetünk, többé nem kell a fecskendő – de lesznek mellékhatások is

Az Egyesült Királyság engedélyezte az Eli Lilly napi adagolású fogyasztótablettáját, amellyel új szakaszába lépett a világ két meghatározó GLP-1 fogyasztószer-gyártójának versenye. A The Times szerint a Foundayo néven piacra kerülő készítmény még augusztusban megjelenhet a brit magánpatikákban, és várhatóan olcsóbb lesz a Mounjaro injekciónál. A Lilly ezzel közvetlenül a Novo Nordisk tablettás Wegovyjának kihívójaként lép piacra. Miközben a dán gyártó terméke valamivel nagyobb fogyást eredményezhet, az amerikai vállalat készítménye bármikor, étkezési és folyadékfogyasztási megkötések nélkül bevehető.

GLP-1 gyógyszerek injekció mellett tablettában is elérhetőek lesznek/Fotó: Science Photo Library via AFP

A tabletta előnyei

A Foundayo legfontosabb előnye az injekciós fogyasztószerekkel szemben, hogy nem kell szúrni. Emellett:

naponta egyszer kell bevenni, de nem szükséges éhgyomorra szedni, és nincs étkezési vagy folyadékfogyasztási megkötés,

a gyógyszer ugyanúgy a GLP–1-receptorokra hat,

csökkenti az étvágyat,

lassítja az emésztést

és javítja a vércukorszint szabályozását.



A klinikai vizsgálatokban a legmagasabb dózist szedők átlagosan testsúlyuk körülbelül 12 százalékát adták le 72 hét alatt.



Melyik a jobb, az injekció vagy a tabletta?

A cikk szerint a tabletta hatása valamivel gyengébb, mint a Mounjaróé (ez az injekció neve)és egyes más injekciós készítményeké, de a tablettás forma sokkal kényelmesebb lehet, különösen azok számára, akik idegenkednek az injekcióktól. Előállítása és tárolása is egyszerűbb, ezért várhatóan olcsóbb lesz az injekciós szereknél. A pontos brit árat még nem közölték, de a Mounjaro havi 330 fontos magánpiaci költségénél alacsonyabb árat ígérnek.

Elsősorban a 30 feletti BMI-vel élők, illetve a túlsúlyos, de valamilyen kapcsolódó betegségben – például magas vérnyomásban vagy 2-es típusú cukorbetegségben – szenvedők kaphatják. Egyelőre csak magánreceptre, várhatóan augusztus végétől lesz elérhető. A TB-finanszírozásról később döntenek - írja a portál.

Mellékhatásokkal a tabletta esetében is kell számolni, a leggyakoribb mellékhatásai a többi GLP–1-készítményhez hasonlóak:

hányinger,

hasmenés,

székrekedés,

hányás,

hasi fájdalom

és emésztési panaszok.

A verseny nem dőlt el, még mindig a dánok vannak előnyben a GLP-1 termékeknél

A Novo Nordisk egyelőre előnyből várja a folytatást, a tablettás Wegovyja korábban került piacra, nagyobb fogyást eredményezhet, és az Egyesült Államokban már jóval több receptet váltanak ki rá, mint a Lilly készítményére. A Foundayo brit engedélyezésével azonban a Lilly Európában is megkezdte a felzárkózást. A vállalat a könnyebb szedhetőségre, az egyszerűbb gyártásra és az alacsonyabb árra építve próbálhatja megszerezni azokat a betegeket, akik nem kérnek az injekciókból. A Lilly piaci reménye óriási: a Foundayót nem egyszerűen a Mounjaro tablettás változatának, hanem az elhízás elleni gyógyszerek tömegpiaci termékének szánja – írta az év elején a Reuters.