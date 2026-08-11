Partra szálltak az amerikaiak Grönlandon, óriási a feszültség – minden az olaj körül forog, két hónapon belül eldőlhet minden

Már nem csupán hangos geopolitikai tépelődések és szócsaták zajlanak Grönland körül: a jelek szerint az amerikai gazdasági szereplők is egyre konkrétabb lépéseket tesznek az ásványkincsekben gazdag sarkvidéki terület felé. Egy amerikai olajvállalat, a Greenland Energy ugyanis már fúrási munkálatokra készül, és az ehhez szükséges felszerelés egy részét a napokban engedély nélkül szállította partra Grönland keleti partvidékén. A lépés komoly diplomáciai és jogi kérdéseket vetett fel. A grönlandi kormányzat szerint tudomása van arról, hogy a projekthez kapcsolódóan felszereléseket mozgattak, tároltak és pakoltak partra, ám az ehhez korábban rendelkezésre álló engedély már nem volt érvényes. A hatóságok július végén ezért határozott figyelmeztetést küldtek az érintett vállalatnak.

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Újra nő a feszültség Grönland körül

Az incidens különösen érzékeny időszakban történt, hiszen Donald Trump amerikai elnök hónapok óta nyíltan beszél arról, hogy az Egyesült Államoknak ellenőrzése alá kellene vonnia Grönlandot. Legutóbb – mint megírtuk – az ankarai NATO-csúcson vette elő Grönland ügyét, nem rejtve véka alá, hogy a stratégiai jelentőségű szigetnek szerinte az Egyesült Államok ellenőrzése alá kell tartoznia.

Ilyen előzmények után történt meg, hogy az amerikai Greenland Energy nevű vállalat fúrófelszereléseket pakolt parta a szigeten, a Jameson Land-medencében, olajkutatásra készülve. A vállalat szerint ez a terület a nyugati világ egyik legnagyobb, még feltáratlan hagyományos szénhidrogén-medencéje lehet.

A Jameson Land-medence egy hatalmas, rendkívül ígéretes és még fel nem tárt szárazföldi, szénhidrogénben gazdag terület Kelet-Grönland középső részén, több mint 8 400 négyzetkilométeren. Mivel több milliárd hordó olajegyenértékű potenciális tartalékokkal rendelkezik, jelenleg a nemzetközi kutatások középpontjában áll, és szabályozási viták tárgyát képezi.

A bökkenő csak az, hogy a cég jelenleg nem rendelkezik saját olajkitermelési engedéllyel Grönlandon. Ezt a nem elhanyagolható körülményt úgy próbálják áthidalni, hogy a projektben egy brit vállalat, a 80 Mile nevű cég működik közre, amely rendelkezik az érintett területhez kapcsolódó engedéllyel, illetve formálisan továbbra is vezeti az engedélyezési folyamatot. Egyszerűen szólva, a nemrég a logisztikai mutatványt végrehajtó cég papíron csak „betársulna” a brit vállalathoz, melynek elvben rendben vannak a papírjai.