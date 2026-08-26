Nagyvonalú az amerikai kormány magával szemben: kereste és megtalálta a kiskaput – hiába a G7-es szankciók. túl nagy a kereslet az orosz gyémántokra, marad a különengedély

Az Egyesült Államok újabb egy évvel meghosszabbította azt az engedélyt, amely bizonyos feltételekkel lehetővé teszi az orosz eredetű nyers gyémántok importját. A gyémánt továbbra is bejuthat az amerikai piacra, ha 2024 márciusa előtt már Oroszországon kívül volt, és azóta nem exportálták vissza Oroszországba.

Újabb évig marad egy kivétel az orosz gyémántok amerikai importtilalma alól / Fotó: Lucara Diamonds

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciók végrehajtásáért felelős hivatala, az OFAC az N104B számú engedélyben hosszabbította meg a kivételt.

Ennek értelmében az Egyesült Államokba továbbra is importálhatók bizonyos orosz eredetű nyers gyémántok, amennyiben azok 2024 márciusa előtt fizikailag Oroszországon kívül voltak, és később nem kerültek vissza Oroszországba.

A hosszabbítás egy olyan időszakban érkezik, amikor a nyugati országok igyekeznek egyre nehezebbé tenni Moszkva számára a gyémántexportból származó bevételek megszerzését. A G7 országai 2023 decemberében jelentették be az orosz nem ipari gyémántok behozatalának fokozatos tiltását.

Az amerikai szabályozás ennek megfelelően több lépcsőben szigorodott:

2024. március 1-jétől az egy karátos vagy annál nagyobb orosz gyémántok importja vált tiltottá az Egyesült Államokban,;

szeptember 1-jétől pedig a legalább 0,5 karátos kövekre is kiterjesztették a tilalmat.

A korlátozás a harmadik országokban csiszolt, de orosz eredetű gyémántból készült termékekre is vonatkozik.

Gyémánt a szankciók árnyékában

A szabályozás hátterében az is fontos, hogy az orosz gyémántok útja korábban korántsem volt egyszerűen követhető. Bár a legnagyobb orosz gyémánttermelő, az Alrosa már 2022-ben felkerült az amerikai szankciós listára, az orosz nyers kövekből csiszolt gyémántok jelentős része harmadik országokon keresztül továbbra is eljutott a világpiacra.

Ebben kulcsszerepet játszott India, amely a globális gyémántcsiszolás egyik központja. Az orosz nyers gyémántokat az indiai feldolgozóiparban jelentős mértékben megmunkálták, majd a kész kövek már más eredetű termékként jelenhettek meg a nemzetközi kereskedelemben.

Washington mostani döntése nem a szankciók feloldását jelenti, hanem egy korábban meghatározott kivétel meghosszabbítását.

Az engedély ugyanakkor azt mutatja, hogy az orosz gyémántok kereskedelmének teljes lezárása a gyakorlatban összetett feladat, különösen egy olyan globális iparágban, ahol a kitermelés, a csiszolás és az értékesítés gyakran több országon keresztül történik.