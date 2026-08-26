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gyémántipar
OFAC
Egyesült Államok
szankciók Oroszország ellen
G7

Nagyvonalú az amerikai kormány magával szemben: kereste és megtalálta a kiskaput – hiába a G7-es szankciók. túl nagy a kereslet az orosz gyémántokra, marad a különengedély

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Meghosszabbította az amerikai pénzügyminisztérium az orosz eredetű nyers gyémántokra vonatkozó különengedélyt. A gyémánt akkor kerülhet be az amerikai piacra, ha már 2024 márciusa előtt Oroszországon kívül tartózkodott.
VG
2026.08.26, 20:14

Az Egyesült Államok újabb egy évvel meghosszabbította azt az engedélyt, amely bizonyos feltételekkel lehetővé teszi az orosz eredetű nyers gyémántok importját. A gyémánt továbbra is bejuthat az amerikai piacra, ha 2024 márciusa előtt már Oroszországon kívül volt, és azóta nem exportálták vissza Oroszországba.

A rendkívüli gyémántleletek közé tartozó, 36,92 karátos kék gyémánt néhány más kisebb ki társaságában gyémánt
Újabb évig marad egy kivétel az orosz gyémántok amerikai importtilalma alól / Fotó: Lucara Diamonds

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciók végrehajtásáért felelős hivatala, az OFAC az N104B számú engedélyben hosszabbította meg a kivételt. 

Ennek értelmében az Egyesült Államokba továbbra is importálhatók bizonyos orosz eredetű nyers gyémántok, amennyiben azok 2024 márciusa előtt fizikailag Oroszországon kívül voltak, és később nem kerültek vissza Oroszországba.

A hosszabbítás egy olyan időszakban érkezik, amikor a nyugati országok igyekeznek egyre nehezebbé tenni Moszkva számára a gyémántexportból származó bevételek megszerzését. A G7 országai 2023 decemberében jelentették be az orosz nem ipari gyémántok behozatalának fokozatos tiltását.

Az amerikai szabályozás ennek megfelelően több lépcsőben szigorodott:

  • 2024. március 1-jétől az egy karátos vagy annál nagyobb orosz gyémántok importja vált tiltottá az Egyesült Államokban,;
  • szeptember 1-jétől pedig a legalább 0,5 karátos kövekre is kiterjesztették a tilalmat.

A korlátozás a harmadik országokban csiszolt, de orosz eredetű gyémántból készült termékekre is vonatkozik.

Gyémánt a szankciók árnyékában

A szabályozás hátterében az is fontos, hogy az orosz gyémántok útja korábban korántsem volt egyszerűen követhető. Bár a legnagyobb orosz gyémánttermelő, az Alrosa már 2022-ben felkerült az amerikai szankciós listára, az orosz nyers kövekből csiszolt gyémántok jelentős része harmadik országokon keresztül továbbra is eljutott a világpiacra.

Ebben kulcsszerepet játszott India, amely a globális gyémántcsiszolás egyik központja. Az orosz nyers gyémántokat az indiai feldolgozóiparban jelentős mértékben megmunkálták, majd a kész kövek már más eredetű termékként jelenhettek meg a nemzetközi kereskedelemben.

Washington mostani döntése nem a szankciók feloldását jelenti, hanem egy korábban meghatározott kivétel meghosszabbítását. 

Az engedély ugyanakkor azt mutatja, hogy az orosz gyémántok kereskedelmének teljes lezárása a gyakorlatban összetett feladat, különösen egy olyan globális iparágban, ahol a kitermelés, a csiszolás és az értékesítés gyakran több országon keresztül történik.

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