Minden idők legnagyobb gyógyszeripari fúziója készülődik - 400 milliárd dollár a tét

A világ egyik legnagyobb gyógyszeripari egyesülésére készülhet a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb (BMS). Az ügylet értéke megközelítheti a 400 milliárd dollárt, amellyel a piaci kapitalizáció alapján a létrejövő vállalat a világ negyedik legnagyobb tőzsdei gyógyszergyártójává válna – írja a Financial Times (FT).

Az Egyesült Királyságban ismét növekszik az aggodalom, hogy az AstraZeneca egy amerikai székhelyű gyógyszeripari vállalattal történő egyesülése újra napirendreteheti annak lehetőségét, hogy a társaság idővel az Egyesült Államokba helyezze át vállalati központját. / Fotó: Egoreichenkov Evgenii

Amerikai terjeszkedését gyorsítaná az AstraZeneca a gyógyszeripari versenytárs felvásárlásával

Az AstraZeneca jelenlegi piaci értéke mintegy 264 milliárd dollár, míg a Bristol Myers Squibb körülbelül 133 milliárd dollárt ér. A Financial Times értesülésének megjelenése után

az AstraZeneca részvényei hétfő reggel közel 7 százalékot estek Londonban,

miközben a BMS papírjai az amerikai tőzsdenyitás előtti kereskedésben több mint 6 százalékkal emelkedtek.

A tranzakció stratégiai szempontból jelentős előrelépést hozhatna az AstraZeneca számára az Egyesült Államokban, amely már most is a vállalat legfontosabb piaca. Tavalyi árbevételének csaknem fele innen származott, a társaság pedig azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra éves bevétele elérje a 80 milliárd dollárt a 2025-ben elért 58,7 milliárdról.

Az esetleges egyesülés új lendületet adhatna ennek a növekedési stratégiának, bár Pascal Soriot vezérigazgató még a múlt héten azt hangsúlyozta, hogy a kitűzött célok eléréséhez nincs szükség felvásárlásokra vagy összeolvadásokra.

Soriot neve korábban is összefonódott egy nagy horderejű ügylet elutasításával. Több mint egy évtizede ő vezette azt a folyamatot, amelynek során az AstraZeneca visszautasította a Pfizer közel 70 milliárd fontos felvásárlási ajánlatát. Azóta a vállalat a daganatellenes gyógyszerek egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát.

Komoly akadályok állhatnak az ügylet előtt

A Bristol Myers Squibb szintén jelentős onkológiai portfólióval rendelkezik, ezért az összeolvadás várhatóan szigorú versenyjogi vizsgálat elé nézne. A két cég több területen közvetlen riválisnak számít, így például a nem kissejtes tüdőrák kezelésében alkalmazott Opdivo és Imfinzi készítmények egymással versenyeznek.

Elemzők szerint az átfedések csökkenthetik annak esélyét, hogy a hatóságok jóváhagyják a tranzakciót.

Politikai vitákat is kiválthat az összeolvadás, hiszen az Egyesült Királyságban érzékeny kérdésnek számít, hogy az AstraZeneca júniusban közvetlen tőzsdei bevezetést hajtott végre New Yorkban.

Egy amerikai székhelyű vállalattal történő egyesülés újra napirendre helyezheti annak lehetőségét, hogy a társaság idővel az Egyesült Államokba helyezze át vállalati központját.

A BMS az elmúlt években egyre nagyobb nyomás alá került. A vállalat 2019-ben 74 milliárd dollárért vásárolta fel a Celgene biotechnológiai céget, az akvizíció azonban nem hozta a várt eredményeket. Közben több kulcsfontosságú gyógyszer szabadalmi védelme is lejár a következő években, ami jelentős bevételkiesést vetít előre.