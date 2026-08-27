Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtásért elítélt egykori hadvezér

Meghalt Ratko Mladic, akit a srebrenicai népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt ítéltek életfogytiglani szabadságvesztésre – erősítette meg egy ENSZ-tisztviselő a Reutersnek.

Nyolcvannégy éves korában meghalt Ratko Mladic, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, háborús bűnös / Fotó: AFP

Mladic 1992 és 1995 között vezette a boszniai szerb hadsereget. Irányítása alatt zajlott Szarajevó éveken át tartó ostroma, valamint az 1995-ös srebrenicai mészárlás, amelyben több mint nyolcezer bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg.

A háborús bűnöst 2011-ben vették őrizetbe

A volt tábornok ellen már 1995-ben vádat emeltek, elfogását azonban csaknem tizenhat éven keresztül elkerülte. Szerbiában bujkált, ahol 2011 májusában vették őrizetbe, majd kiadták a hágai törvényszéknek.

A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi törvényszék 2017-ben mondta ki bűnösnek, és élet és életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte. Az ítéletet 2021-ben jogerősen helybenhagyták. Mladic ügyvédei romló egészségi állapotára hivatkozva többször is kérték szabadon bocsátását, a kérelmeket azonban elutasították.