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háborús bűnös
meghalt
Ratko Mladic

Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtásért elítélt egykori hadvezér

Nyolcvannégy éves korában meghalt Ratko Mladic, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka. A háborús bűnös Hágában töltötte életfogytiglani szabadságvesztését, egészségi állapota hosszabb ideje súlyos volt.
VG
2026.08.27., 15:32

Meghalt Ratko Mladic, akit a srebrenicai népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt ítéltek életfogytiglani szabadságvesztésre – erősítette meg egy ENSZ-tisztviselő a Reutersnek.

- háborús bűnös rakto mladic
Nyolcvannégy éves korában meghalt Ratko Mladic, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, háborús bűnös / Fotó: AFP

Mladic 1992 és 1995 között vezette a boszniai szerb hadsereget. Irányítása alatt zajlott Szarajevó éveken át tartó ostroma, valamint az 1995-ös srebrenicai mészárlás, amelyben több mint nyolcezer bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg.

A háborús bűnöst 2011-ben vették őrizetbe

A volt tábornok ellen már 1995-ben vádat emeltek, elfogását azonban csaknem tizenhat éven keresztül elkerülte. Szerbiában bujkált, ahol 2011 májusában vették őrizetbe, majd kiadták a hágai törvényszéknek.

A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi törvényszék 2017-ben mondta ki bűnösnek, és élet és életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte. Az ítéletet 2021-ben jogerősen helybenhagyták. Mladic ügyvédei romló egészségi állapotára hivatkozva többször is kérték szabadon bocsátását, a kérelmeket azonban elutasították.

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meghalt

Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtásért elítélt egykori hadvezér

Nyolcvannégy éves korában meghalt Ratko Mladic, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka. A háborús bűnös Hágában töltötte életfogytiglani szabadságvesztését, egészségi állapota hosszabb ideje súlyos volt.
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