A tékozló fiú hazakullog: Harry hercegék visszatérése az Egyesült Királyságba súlyos összegekbe kerülhet a brit adófizetőknek – a lakosságnak meg is van erről a véleménye

Harry herceg és Meghan Markle Kaliforniából visszatér Nagy-Britanniába, ahol várhatóan London közelében telepednek le, gyermekeik pedig brit iskolában kezdik meg a tanévet. Dolgozó királyi családtagként ugyanakkor nem térnek vissza a királyi udvarba, továbbra is magánemberként élnek majd, ennek ellenére ismét fellángolt a vita arról, hogy jogosultak lehetnek-e államilag finanszírozott védelemre.

Harry herceg és Meghan Markle hazatér / Fotó: Pete Hancock

A brit közvéleményt a családi kibékülés lehetőségénél is jobban foglalkoztatja a visszaköltözés számlája. Egy felmérés szerint a britek

21 százaléka örül Harryék hazatérésének,

33 százalék ellenzi azt,

míg 45 százalékukat nem különösebben érdekli

a sussexi házaspár újabb fordulata. A biztonsági költségeknél azonban már sokkal határozottabb az álláspontjuk.

Harryék automatikus rendőri védelmét azt követően vonták vissza, hogy 2020-ban felhagytak hivatalos uralkodói feladataikkal.

A herceg jogi úton is megpróbálta visszaszerezni korábbi biztonsági besorolását, de elveszítette az eljárást. Később azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy megfelelő védelem nélkül visszahozza feleségét és gyermekeit Nagy-Britanniába.

Most mégis visszatérnek, ezért az illetékes független testületnek újra fel kell mérnie a család fenyegetettségét és a szükséges védelem szintjét. Andy Burnham brit miniszterelnök „magánügynek” nevezte a finanszírozás kérdését, Rosa Prince, a Bloomberg szerzője szerint azonban ez nehezen tartható álláspont, ha a védelemben brit rendőrök is részt vesznek.

Erősen foglalkoztatja a brit közvélemény Harryék hazaköltözése / Fotó: Steve Travelguide

Fegyveres rendőrök és milliárdos számla jöhet Harryékkel

A brit rendőrség több szinten biztosít védelmet a királyi család tagjainak, a kormány vezetőinek és más veszélyeztetett közszereplőknek. A legenyhébb megoldás egy biztonsági képzettséggel rendelkező sofőr alkalmazása, a következő szint már egy vagy két fegyveres rendőr kirendelését jelenti. A legmagasabb fokozatnál fegyveres rendőrök utaznak a védett személy autójában, amelyet külön kísérőjármű és szükség esetén motoros egység is támogat.

III. Károly és a királyi család vezető tagjai a legmagasabb szintű védelemben részesülnek.

David Blunkett korábbi brit belügyminiszter szerint Harryék számára nem feltétlenül indokolt ugyanez, de átmenetileg szükségük lehet egy köztes megoldásra, egy-két fegyveres rendőr jelenlétével. Ennek fenntartását később a tényleges veszélyeztetettség alapján lehetne felülvizsgálni.