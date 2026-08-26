A tékozló fiú hazakullog: Harry hercegék visszatérése az Egyesült Királyságba súlyos összegekbe kerülhet a brit adófizetőknek – a lakosságnak meg is van erről a véleménye
Harry herceg és Meghan Markle Kaliforniából visszatér Nagy-Britanniába, ahol várhatóan London közelében telepednek le, gyermekeik pedig brit iskolában kezdik meg a tanévet. Dolgozó királyi családtagként ugyanakkor nem térnek vissza a királyi udvarba, továbbra is magánemberként élnek majd, ennek ellenére ismét fellángolt a vita arról, hogy jogosultak lehetnek-e államilag finanszírozott védelemre.
A brit közvéleményt a családi kibékülés lehetőségénél is jobban foglalkoztatja a visszaköltözés számlája. Egy felmérés szerint a britek
- 21 százaléka örül Harryék hazatérésének,
- 33 százalék ellenzi azt,
- míg 45 százalékukat nem különösebben érdekli
a sussexi házaspár újabb fordulata. A biztonsági költségeknél azonban már sokkal határozottabb az álláspontjuk.
Harryék automatikus rendőri védelmét azt követően vonták vissza, hogy 2020-ban felhagytak hivatalos uralkodói feladataikkal.
A herceg jogi úton is megpróbálta visszaszerezni korábbi biztonsági besorolását, de elveszítette az eljárást. Később azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy megfelelő védelem nélkül visszahozza feleségét és gyermekeit Nagy-Britanniába.
Most mégis visszatérnek, ezért az illetékes független testületnek újra fel kell mérnie a család fenyegetettségét és a szükséges védelem szintjét. Andy Burnham brit miniszterelnök „magánügynek” nevezte a finanszírozás kérdését, Rosa Prince, a Bloomberg szerzője szerint azonban ez nehezen tartható álláspont, ha a védelemben brit rendőrök is részt vesznek.
Fegyveres rendőrök és milliárdos számla jöhet Harryékkel
A brit rendőrség több szinten biztosít védelmet a királyi család tagjainak, a kormány vezetőinek és más veszélyeztetett közszereplőknek. A legenyhébb megoldás egy biztonsági képzettséggel rendelkező sofőr alkalmazása, a következő szint már egy vagy két fegyveres rendőr kirendelését jelenti. A legmagasabb fokozatnál fegyveres rendőrök utaznak a védett személy autójában, amelyet külön kísérőjármű és szükség esetén motoros egység is támogat.
III. Károly és a királyi család vezető tagjai a legmagasabb szintű védelemben részesülnek.
David Blunkett korábbi brit belügyminiszter szerint Harryék számára nem feltétlenül indokolt ugyanez, de átmenetileg szükségük lehet egy köztes megoldásra, egy-két fegyveres rendőr jelenlétével. Ennek fenntartását később a tényleges veszélyeztetettség alapján lehetne felülvizsgálni.
A védelem ára azonban így is tetemes lehet. Politikusok és biztonsági szakértők becslései szerint
Harry és családja őrzése évente 3–5 millió fontba kerülhet, ami a jelenlegi árfolyam mellett megközelítőleg 1,3–2,1 milliárd forintnak felel meg.
Harry magánbiztonsági szolgálatot is alkalmazhatna, Nagy-Britanniában azonban kizárólag a rendőrség tagjai viselhetnek fegyvert.
A teljes körű védelemhez ezért akkor is szükség lenne állami közreműködésre, ha a költségek jelentős részét a hercegi pár vagy III. Károly vállalná magára.
A rendőrségi kapacitások ráadásul már most is komoly nyomás alatt vannak. Nagy-Britanniának az elmúlt évek sűrű kormányfőváltásai miatt példátlan módon kilenc élő volt miniszterelnök védelméről kell gondoskodnia. Harryék visszatérése ezért nemcsak újabb pénzügyi, hanem erőforrás-elosztási kérdést is jelent.
A britek szerint fizessen Harry vagy a király
A britek 71 százaléka ellenzi, hogy az állam Harryék biztonsági költségeinek bármely részét kifizesse – derült ki a The Times felméréséből. Mindössze 2 százalék gondolja úgy, hogy a teljes számlát az adófizetőknek kellene állniuk. A megkérdezettek 87 százaléka szerint a házaspárnak saját vagyonából kellene finanszíroznia a védelmet, 52 százalék pedig III. Károly magánvagyonát is elfogadható forrásnak tartaná. A kérdés azért különösen érzékeny, mert a brit háztartások
- emelkedő adókkal
- és megélhetési költségekkel
szembesülnek:
Ebben a helyzetben politikailag nehezen magyarázható lenne, ha évente több millió font közpénzt fordítanának két olyan családtag védelmére, akik saját döntésükből mondtak le hivatalos uralkodói feladataikról.
A királyi család az előző pénzügyi évben 132,1 millió font állami támogatást kapott hivatalos feladatainak ellátására és működésére. Ez az összeg ráadásul nem tartalmazza a biztonsági kiadásokat, sem a család tagjainak külön magánbevételeit.
Ahogy azt a Világgazdaság korábban bemutatta, III. Károly bevételeit jelentősen megdobta a koronabirtok, vagyis a Crown Estate nyereségének megugrása. A koronabirtok eredményét elsősorban a tengeri szélerőművek fejlesztőitől származó díjak repítették rekordközeli szintre, a növekvő nyereség pedig később az uralkodói támogatás összegében is megjelenik.
Rosa Prince szerint ezért a királyi család könnyedén előteremthetné a Harryék védelméhez szükséges összeget, akár az állami támogatás megfelelő csökkentésével, akár saját bevételeiből. III. Károly vélhetően nem hagyná védelem nélkül
- fiát,
- menyét
- és unokáit,
Vilmos herceg pedig aligha örülne annak, ha öccse visszatérését neki is finanszíroznia kellene.
A tékozló fiú hazatérésének számláját azonban még így is indokoltabb lenne a Windsor-háznak rendeznie, mint a már most is emelkedő adókkal küzdő brit lakosságnak. Harryék költözése ezzel újranyitotta a monarchia finanszírozásáról szóló régi vitát:
meddig tart a közfeladat, és hol kezdődik egy dúsgazdag család magánügye?