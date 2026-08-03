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Horvátország, Görögország, Montenegro: elképesztő káosz a határátkelőkön, órákat vesztegelnek a 40 fokos hőségben az autósok

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Miközben hőhullám söpör végig Európán, addig egyre többen igyekeznek a népszerű tengerparti üdülőhelyek irányába. Ennek következtében számos határátkelőhelyen feltorlódott a forgalom, bizonyos helyszíneken pedig káosz alakult ki. Az elmúlt órákban Görögország határánál volt a legsúlyosabb a helyzet, az utazóknak a negyven Celsius-fokot meghaladó hőségben kellett hosszú órákat vesztegelniük.
VG
2026.08.03, 21:38

A nyári turisztikai főszezon az idei évben rendkívül magas hőmérséklettel párosul, így nem csoda, hogy sokan a dél-európai partok felé vették az irányt. A megnövekedett forgalommal több határátkelőhely nem volt képes megbirkózni, így hosszú sorok alakultak ki, néhány helyszínen pedig elszabadultak az indulatok.

Nem bírnak a forgalommal a határátkelők
Nem bírnak a forgalommal a határátkelők / Fotó: Anadolu via AFP

Az evzoni határátkelőnél az autósor órákon át nem mozdult, a sofőröknek és utasaiknak pedig a perzselő napsütésben kellett várakozniuk.

Elesett az észak-macedón-görög határ

Az Észak-Macedónia felől Görögországba vezető evzoni határátkelőnél hétfőn akkora torlódás alakult ki, hogy a forgalom szinte teljesen leállt. Helyszíni beszámolók szerint a járműoszlopok órákon keresztül mozdulatlanok maradtak, miközben az utazók arra vártak, hogy átkelhessenek a határon.

A helyzet kifejezetten kritikus volt, mivel a hőmérséklet elérte a 42 Celsius-fokot, a felforrósodott aszfalton pedig percről percre nőtt a feszültség az autósok között. A hosszú várakozás végül heves dudálásba torkollott, amelyet szemtanúk szerint kilométerekről is hallani lehetett.

A helyszínen készült felvételek és fényképek rövid idő alatt elárasztották a közösségi oldalakat. A cikkben látható videót a Grcka Info nevű Facebook-oldalon publikálták. A felvételen jól látható a szinte mozdulatlan, végtelenül hosszú kocsisor, a háttérben pedig a feldúlt sofőrök reménytelen dudálása hallható.

A helyzet azóta némileg mérséklődött, az evzoni átkelőnél jelenleg mindkét irányba körülbelül egy óra a várakozási idő. Aki ezt az útvonalat választja mindenképpen számoljon a megnövekedett várakozási idővel.

Több fontos határátkelőhelyen is jelentős a torlódás

A Görögország felé vezető fő útvonalon, tehát a Presevo-Tabanovce és a Bogorodica-Evzoni átkelőknél várható várakozási időket összeadva, nagyjából három-négy órával hosszabb menetidőre kell számítani.

  • Szerbiából kifelé Presevónál körülbelül 50 perc, Észak-Macedóniába írányába Tabanovcénál pedig akár két óra is lehet a várakozási idő.
  • Szerbiából Bulgária felé, Gradina-Kalotinánál körülbelül 80 percet kell várni.
  • Horvátországból Bosznia-Hercegovinába, a Gornji Varos-Gradiska határon néhányan három órás várakozási időt jeleztek.
  • Szerbiából Horvátország irányába, a Batrovci-Bajakovo határon mindkét irányba nagyjából egy órás torlódásra kell számítani.

A horvát-montenegrói határ is teljesen beállt

A Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél a hivatalos tájékoztatás szerint vasárnap délután többen egynapos várakozási időre panaszkodtak, míg a Vijesti.me hírportál szerint tíz órás sor alakult ki.

A Vitaljina-Kobila átkelőnél valamivel kedvezőbb volt a helyzet, ott mintegy négyórás várakozásról számoltak be.

A többkilométeres kocsisor a dubrovniki repülőtér közeléből egészen a határig húzódott.

A horvát rendőrség alternatív útvonalakra terelte a forgalom egy részét, hogy biztosítsa a repülőtér megközelíthetőségét.

A helyzet annyira súlyos volt, hogy Konavle polgármestere a sajtónak arról számolt be, hogy  a település közlekedése gyakorlatilag megbénult, a helyiek nehezen jutnak el munkahelyükre, egészségügyi intézményekbe vagy a dubrovniki repülőtérre.

A rendkívüli helyzet miatt aktiválták a község polgári védelmi törzsét, és felvették a kapcsolatot az illetékes állami szervekkel. A község vezetése szerint a térség úthálózata nem bír el ekkora forgalmat, ezért azt javasolják, hogy a hatóságok vizsgálják meg a tranzitforgalom korlátozásának lehetőségét a legzsúfoltabb időszakokban.

Sajtóbeszámolók szerint a térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak: ivóvizet osztottak, és otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat. A helyi hatóságok mindeközben ivóvizes tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.

Horvát és a montenegrói források szerint a rendkívüli torlódásokat az augusztus eleji turisztikai csúcsidőszak, a Nyugat-Európából Albániába, Koszovóba és Montenegróba irányuló erős tranzitforgalom, az új határellenőrzési eljárások, valamint a határátkelők korlátozott kapacitása együttesen okozza.

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