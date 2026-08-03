Horvátország, Görögország, Montenegró: elképesztő káosz a határátkelőkön, órákat vesztegelnek a 40 fokos hőségben az autósok

A nyári turisztikai főszezon az idei évben rendkívül magas hőmérséklettel párosul, így nem csoda, hogy sokan a dél-európai partok felé vették az irányt. A megnövekedett forgalommal több határátkelőhely nem volt képes megbirkózni, így hosszú sorok alakultak ki, néhány helyszínen pedig elszabadultak az indulatok.

Nem bírnak a forgalommal a határátkelők / Fotó: Anadolu via AFP

Az evzoni határátkelőnél az autósor órákon át nem mozdult, a sofőröknek és utasaiknak pedig a perzselő napsütésben kellett várakozniuk.

Elesett az észak-macedón-görög határ

Az Észak-Macedónia felől Görögországba vezető evzoni határátkelőnél hétfőn akkora torlódás alakult ki, hogy a forgalom szinte teljesen leállt. Helyszíni beszámolók szerint a járműoszlopok órákon keresztül mozdulatlanok maradtak, miközben az utazók arra vártak, hogy átkelhessenek a határon.

A helyzet kifejezetten kritikus volt, mivel a hőmérséklet elérte a 42 Celsius-fokot, a felforrósodott aszfalton pedig percről percre nőtt a feszültség az autósok között. A hosszú várakozás végül heves dudálásba torkollott, amelyet szemtanúk szerint kilométerekről is hallani lehetett.

A helyszínen készült felvételek és fényképek rövid idő alatt elárasztották a közösségi oldalakat. A cikkben látható videót a Grcka Info nevű Facebook-oldalon publikálták. A felvételen jól látható a szinte mozdulatlan, végtelenül hosszú kocsisor, a háttérben pedig a feldúlt sofőrök reménytelen dudálása hallható.

A helyzet azóta némileg mérséklődött, az evzoni átkelőnél jelenleg mindkét irányba körülbelül egy óra a várakozási idő. Aki ezt az útvonalat választja, mindenképpen számoljon a megnövekedett várakozási idővel.

Több fontos határátkelőhelyen is jelentős a torlódás

A Görögország felé vezető fő útvonalon, tehát a Presevo-Tabanovce és a Bogorodica-Evzoni átkelőknél várható várakozási időket összeadva, nagyjából három-négy órával hosszabb menetidőre kell számítani.

Szerbiából kifelé Presevónál körülbelül 50 perc, Észak-Macedóniába irányába Tabanovcénál pedig akár két óra is lehet a várakozási idő.

Szerbiából Bulgária felé, Gradina-Kalotinánál körülbelül 80 percet kell várni.

Horvátországból Bosznia-Hercegovinába, a Gornji Varos-Gradiska határon néhányan három órás várakozási időt jeleztek.

Szerbiából Horvátország irányába, a Batrovci-Bajakovo határon mindkét irányba nagyjából egy órás torlódásra kell számítani.

A horvát-montenegrói határ is teljesen beállt

A Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél a hivatalos tájékoztatás szerint vasárnap délután tíz óra volt a várakozási idő, míg a Vijesti.me hírportál szerint egyesek egy teljes napon át vesztegeltek.