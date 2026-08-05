Megjöttek a friss Eurostat-számok: most dől el, merre indulnak az árak Európában

Az Eurostat adatai szerint havi alapon 0,3 százalékkal csökkentek az ipari termelői árak az euróövezetben, míg az Európai Unióban 0,2 százalékos visszaesést mértek. Ez annak fényében különösen jó hír, hogy májusban az EU-ban a mutató 0,2 százalékos emelkedést jelzett. Trendszerű csökkenésről azonban egyelőre nem beszélhetünk, mivel az ipari árindexet jelentősen befolyásoló energiaárakat a feszült geopolitikai helyzet miatt továbbra is rendkívüli volatilitás jellemzi.

Havi alapon csökkentek az ipari termelői árak / Fotó: superbeststock

Éves alapon az ipari termelői árak az euróövezetben 4,6 százalékkal, míg az Európai Unióban 4,7 százalékkal emelkedtek.

Havi bázison csökkent az ipari árindex

Az euróövezetben 2026 júniusában az előző hónaphoz képest az ipari termelői árak

a köztes termékek esetében 0,3 százalékkal emelkedtek,

az energiaiparban 1,5 százalékkal csökkentek,

a beruházási javaknál 0,2 százalékkal emelkedtek,

a tartós fogyasztási cikkeknél 0,2 százalékkal emelkedtek,

a nem tartós fogyasztási cikkek esetében pedig stagnáltak.

Az energiaipar nélkül számított teljes iparban az árak 0,2 százalékkal emelkedtek.

Mindeközben az Európai Unióban az ipari termelői árak

a köztes termékek esetében 0,3 százalékkal emelkedtek,

az energiaiparban 1,4 százalékkal csökkentek,

a beruházási javaknál 0,3 százalékkal emelkedtek,

a tartós fogyasztási cikkeknél 0,2 százalékkal emelkedtek,

a nem tartós fogyasztási cikkek esetében pedig 0,1 százalékkal csökkentek.

Az energiaipar nélkül számított teljes iparban az árak szintén 0,2 százalékkal emelkedtek.

Az ipari termelői árak legnagyobb ütemű havi csökkenését Litvániában mérték, ahol 1,7 százalékos visszaesés volt megfigyelhető. Írországban 1,5 százalékos, Bulgáriában és Görögországban pedig egyaránt 1,3 százalékos csökkenést regisztráltak.

A legnagyobb mértékű emelkedés Szlovákiában történt, ahol 1,1 százalékkal nőttek az árak, míg Romániában 1,0 százalékos, Észtországban pedig 0,9 százalékos emelkedést mértek.

A havi rangsorban csak Szlovákia, Románia, Észtország, Lettország és Szlovénia előzte meg Magyarországot.

A hazai 0,5 százalékos növekedés azért fontos adat, mivel az Európai Unió egészében 0,2 százalékkal csökkentek az ipari termelői árak, májusban pedig Magyarországon 1,3 százalékos visszaesés volt megfigyelhető.

Éves alapon az energiaárak felhajtották az árindexet

Az euróövezetben 2026 júniusában az egy évvel korábbihoz képest az ipari termelői árak

a köztes termékek esetében 6,1 százalékkal emelkedtek,

az energiaiparban 8,8 százalékkal emelkedtek,

a beruházási javaknál 2,3 százalékkal emelkedtek,

a tartós fogyasztási cikkeknél 2,9 százalékkal emelkedtek,

a nem tartós fogyasztási cikkek esetében pedig 0,6 százalékkal csökkentek.

Az energiaipar nélkül számított teljes iparban az árak 3,0 százalékkal emelkedtek.

Mindeközben az Európai Unióban az ipari termelői árak

a köztes termékek esetében 5,7 százalékkal emelkedtek,

az energiaiparban 10,0 százalékkal emelkedtek,

a beruházási javaknál 2,2 százalékkal emelkedtek,

a tartós fogyasztási cikkeknél 2,8 százalékkal emelkedtek,

a nem tartós fogyasztási cikkek esetében pedig 0,7 százalékkal csökkentek.

Az energiaipar nélkül számított teljes iparban az árak 2,9 százalékkal emelkedtek.

Az ipari termelői árak legnagyobb ütemű éves emelkedését Bulgáriában mérték, ahol 18,2 százalékos növekedés történt. Romániában 14,3 százalékos, Írországban pedig 11,4 százalékos emelkedést regisztráltak. Csökkenést egyedül Luxemburgban figyeltek meg, ahol az ipari termelői árak 3,2 százalékkal estek vissza.

Éves alapon a magyarországi 1,8 százalékos drágulás jóval elmaradt a 4,7 százalékos uniós átlagtól. Magyarországnál csak Csehországban, Máltán és Luxemburgban volt alacsonyabb az éves változás.

Az energiaáraknak döntő szerepe lesz

Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy az energiaáraknak meghatározó szerepe van az ipari termelői árak alakulásában.

A júniusi számokat az átmenetileg mérséklődő energiaárak javították, azonban az éves összevetésből kiderül, hogy az iráni háború hatásai, valamint a globálisan feszült geopolitikai helyzet miatt szokatlanul magas árszintek rontották az eredményeket.

A következő időszakban bizonytalanságot okoz, hogy a rendkívül aszályos nyár miatt Európa több országában kritikus a helyzet, a Duna menti országok üzemanyag-ellátása folyami úton pedig egyre nehézkesebb, továbbá a villamosenergia-termelésben is fennakadások vannak. Ezek a hatások megjelenhetnek majd az augusztusi adatokban, ezért érdemes nyomon követni az iráni hadszíntér, valamint az energiakrízis-helyzet aktuális eseményeit is.