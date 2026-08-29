Sutba dobhatjuk a földgázt: a világ geológiai hidrogénkészletei ötvenszer akkorák, már csak ki kell termelni azokat – bejelentettek egy nagy felfedezést, áradhat az olcsó energia

Egy friss kínai tanulmány szerint a kutatók rekordmagas geológiai hidrogénszivárgást mértek a Szecsuan-medencében. Ez arra utalhat, hogy a felszín alatt hatalmas, ráadásul viszonylag könnyen hozzáférhető készletek rejtőznek – számol be arról az Oilprice. A térségben vett minták hidrogéntisztasága 97,33 és 98,24 százalék között volt, ami Kínában minden eddiginél magasabb érték. A kutatók szerint ez nemcsak a kínai természeteshidrogén-koncentráció rekordját döntötte meg, hanem világszinten is azon kevés felfedezések egyike, ahol a tisztaság meghaladta a 98 százalékot.

A geológiai hidrogén a jövő ígéretes energiaforrása lehet (illusztráció)

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Az egész világon zajlik a hidrogénhajsza

Közben a Fülöp-szigeteken is egyre nagyobb érdeklődés övezi a hasonló hidrogénszivárgásokat. A milliárdosok által támogatott Koloma energetikai startup szerint a délkelet-ázsiai ország akár a geológiai hidrogén forradalmának egyik kiindulópontja is lehet.

Pete Johnson, a hidrogéntechnológiákkal foglalkozó Koloma vezérigazgatója a Forbesnak nemrég azt mondta, hogy a Fülöp-szigeteken találhatók a bolygó legnagyobb természetes hidrogénszivárgásai. A vállalatnak pedig oka van azt feltételezni, hogy ezek a felszíni jelenségek rendkívül nagy föld alatti készletekkel állnak kapcsolatban.

A föld alól származó hidrogénszivárgás jelenleg az egyik legizgalmasabb geológiai és energetikai téma, amelyet a tudomány „fehér hidrogénnek” vagy „természetes hidrogénnek” nevez. Bár a hidrogén rendkívül könnyű gáz és gyorsan elillan, a Föld mélyén hatalmas mennyiségben keletkezik és szivárog a felszín felé

Különösen kedvező helyzetben lehet Kanada, ahol a Kanadai-pajzs területén jelentős természetes hidrogénkészletek találhatók. Az Oxfordi Egyetem, a Durhami Egyetem és a Torontói Egyetem kutatói korábban arra a következtetésre jutottak, hogy megfelelő befektetői háttérrel ezek a készletek gazdaságosan kitermelhetők – ennek részleteiről a közelmúltban megjelent cikkünkben olvashat.

A geológiai hidrogén ipari méretű kitermelésének gazdasági és energetikai jelentőségét nehéz túlbecsülni. Friss modellezések szerint a föld alatti természetes hidrogénkészletek teljes mennyisége megközelítheti az 5,6 × 10⁶ millió tonnát.

Ha az energiaipar ennek mindössze 2 százalékát képes lenne kitermelni, az a becslések szerint kétszer annyi energiát jelentene, mint a világ összes bizonyított földgázkészlete.

A földfelszín alatti hidrogén energetikai hasznosítása alapjaiban alakíthatná át a globális energiapiacot. Egyrészt teljesen újrarajzolhatná az energiapolitikai erőviszonyokat, hiszen óriási előnybe kerülnének azok az országok, amelyek jelentős természetes hidrogénkészletek felett ülnek.