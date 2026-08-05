Erre várt az egész világ: órákon belül létrejöhet a megállapodás a Hormuzi-szorosról − Trump végre lezárhatja az iráni háborút
Haladnak a tárgyalások a Hormuzi-szoros újranyitásának ügyében. Eszmail Bakaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője arról számolt be, hogy Teheránnak sikerült megállapodnia Ománnal a biztonságos hajózási útvonal koordinátáiról.
Ezzel szemben egy, a tárgyalásokat jól ismerő forrás kissé szkeptikusan fogalmazott, véleménye serint 50-50 százalék esélye van az iráni-ománi egyezségnek, annak ellenére is, hogy Donald Trump szerint hamarosan megállapodás születhet.
Hamarosan újranyithat a Hormuzi-szoros?
A két ország az elmúlt hónapokban tárgyalásokat folytatott a tervezett hajózási útvonal műszaki, jogi, biztonsági és környezetvédelmi vonatkozásairól – mondta Bakaei újságírói kérdésekre válaszolva.
A szóvivő szerint a tárgyalások szakmai alapon folynak és azt is elárulta, hogy már vizsgálják és véglegesítik a megállapodás legfontosabb pontjait tartalmazó közös nyilatkozatot.
Bakaei az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadását tette felelőssé a szoros lezárásáért. Szerinte az Irán és Omán közötti megállapodás önmagában nem tudná garantálni a biztonságos áthaladást, amíg fennmarad az amerikai tengeri blokád, valamint folytatódnak az „egyéb agresszív és fenyegető lépések”.
Minden félnek elkötelezettnek kell maradnia a párbeszéd és a diplomáciai megoldások mellett, továbbá végre kell hajtania mindazt, amit az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési megállapodás tartalmaz
− hangsúlyozta Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Szani, Katar miniszterelnöke és külügyminisztere, majd hozzátette, hogy a megállapodásnak biztosítania kell a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, a regionális biztonság fenntartását, az eddig elért eredmények megőrzését, valamint a térség stabilitásának megszilárdítását.
Egy tárgyalásokat ismerő forrás szerint 50-50 százalék esélye van a megállapodásnak
Ötven százalék az esélye annak, hogy Irán és Omán pénteken megállapodásra jut – közölte a tárgyalásokat ismerő magas rangú tisztségviselő, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint küszöbön áll az egyezség.
Az öböl menti forrás a CNN-nek azt mondta, hogy
az iráni delegáció nem képviseli a keményvonalas Iszlám Forradalmi Gárda álláspontját, márpedig az IRGC jóváhagyására is szükség lenne egy ideiglenes megállapodás részleteinek elfogadásához.
Donald Trump ezzel szemben azt állította, hogy az amerikai tisztségviselők „nagyon jó megbeszéléseket” folytatnak iráni partnereikkel, ugyanakkor megismételte fenyegetését, miszerint az Egyesült Államok „nagyon keményen lecsap” Iránra, amennyiben az ország vezetői „ismét kihátrálnak” a megállapodásból. Az amerikai elnök egy másik nyilatkozatában azt is felvetette, hogy akár már szerdán megállapodás születhet a szoros ügyében.
Irán álláspontja
Irán eddig tagadta, hogy a folyamatban lévő béketárgyalásokon közvetlen kapcsolat lenne Washingtonnal.
Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy tisztségviselői kizárólag Ománnal tárgyalnak a Hormuzi-szoros hajózhatóságának rendezéséről.
Egyes diplomaták szerint a hajózási útvonal újbóli megnyitása – amely a tárgyalások egyik legfontosabb alkupozícióját jelenti – új lendületet adhatna az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetéseknek.