Erre várt az egész világ: órákon belül létrejöhet a megállapodás a Hormuzi-szorosról − Trump végre lezárhatja az iráni háborút

Haladnak a tárgyalások a Hormuzi-szoros újranyitásának ügyében. Eszmail Bakaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője arról számolt be, hogy Teheránnak sikerült megállapodnia Ománnal a biztonságos hajózási útvonal koordinátáiról.

Órákon belül létrejöhet a megállapodás a Hormuzi-szorosról / Fotó: AFP

Ezzel szemben egy, a tárgyalásokat jól ismerő forrás kissé szkeptikusan fogalmazott, véleménye serint 50-50 százalék esélye van az iráni-ománi egyezségnek, annak ellenére is, hogy Donald Trump szerint hamarosan megállapodás születhet.

Hamarosan újranyithat a Hormuzi-szoros?

A két ország az elmúlt hónapokban tárgyalásokat folytatott a tervezett hajózási útvonal műszaki, jogi, biztonsági és környezetvédelmi vonatkozásairól – mondta Bakaei újságírói kérdésekre válaszolva.

A szóvivő szerint a tárgyalások szakmai alapon folynak és azt is elárulta, hogy már vizsgálják és véglegesítik a megállapodás legfontosabb pontjait tartalmazó közös nyilatkozatot.

Bakaei az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadását tette felelőssé a szoros lezárásáért. Szerinte az Irán és Omán közötti megállapodás önmagában nem tudná garantálni a biztonságos áthaladást, amíg fennmarad az amerikai tengeri blokád, valamint folytatódnak az „egyéb agresszív és fenyegető lépések”.

Minden félnek elkötelezettnek kell maradnia a párbeszéd és a diplomáciai megoldások mellett, továbbá végre kell hajtania mindazt, amit az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési megállapodás tartalmaz

− hangsúlyozta Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Szani, Katar miniszterelnöke és külügyminisztere, majd hozzátette, hogy a megállapodásnak biztosítania kell a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, a regionális biztonság fenntartását, az eddig elért eredmények megőrzését, valamint a térség stabilitásának megszilárdítását.

Egy tárgyalásokat ismerő forrás szerint 50-50 százalék esélye van a megállapodásnak

Ötven százalék az esélye annak, hogy Irán és Omán pénteken megállapodásra jut – közölte a tárgyalásokat ismerő magas rangú tisztségviselő, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint küszöbön áll az egyezség.