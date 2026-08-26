Épp csak megvillant a Hormuzi-szoros újranyitásának lehetősége, azonnal zuhanni kezdett a földgáz ára – lehet, hogy von der Leyennek volt igaza?

Irán és Omán egy ideiglenes tengeri folyosó létrehozásáról egyeztet a hajóforgalom újraindítása érdekében. A közös nyilatkozat szerint a két ország minél hamarabb biztosítaná a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, melynek érdekében aknamentesítési programot is indítana – közölte az Ománi Hírügynökség (ONA).

Irán és Omán 30–60 napon belül egyeztethet egy új, állandó hajózási útvonalról a Hormuzi-szoroson. / Fotó: Oman News Agency

30–60 napon belül kezdődhet az újabb egyeztetés a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter és ománi kollégája, Badr Albusaidi egy „ideiglenes keretrendszerről” egyeztetett a hajózás biztonságos újraindításáról, mely mentén a felek egy tengeri folyosót hoznának létre a Hormuzi-szoroson, megállapodnának a tengeri útvonal jövőbeni igazgatásáról, valamint az információcseréről és a hajóforgalom irányításáról is.

Az iráni külügyminiszter-helyettes, Kazem Gharibabadi elmondta: Irán és Omán 30–60 napon belül egyeztethet egy új, állandó hajózási útvonalról.

Ugyanakkor a Tasnim iráni hírügynökség beszámolója szerint a következő tárgyalási szakasz pontos időpontját egyelőre nem határozták meg.

Beszédes adalék, hogy az ománi külügyminiszter útját egy nappal megelőzte Aszim Munír pakisztáni hadseregparancsnok iráni látogatása. A Tasnim arról cikkezett, hogy a pakisztáni tábornok célja az volt, hogy mozgásteret teremtsen az újabb tárgyalásokhoz, valamint eljuttassa az iráni feltételeket és álláspontot az amerikai félhez.

Donald Trump amerikai elnök még kedden délután nyilatkozta, hogy minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi-szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az amerikai elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal le állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését.

Az európai földgázpiac pozitívan reagált a legújabb közel-keleti fejleményre

Az Irán és Omán között zajló diplomáciai egyeztetések hírére az európai földgáz ára szerdán meredeken csökkenni kezdett. Az irányadó európai határidős gázkontraktus árfolyama szerdán korareggel 6,8 százalékkal is esett, ami három hete a legnagyobb napi csökkenés, ezzel a jegyzés két egymást követő kereskedési napon került lejjebb.

A földgáz árának hirtelen zuhanása valamelyest megkönyebbülést hozhat az uniós tagországoknak, ugyanis az európai gáztárolók feltöltési időszaka hamarosan az utolsó hónapjába lép, a készletek pedig továbbra is jelentősen elmaradnak a szezonális átlagtól.

Ennek kapcsán a Világgazdaság is beszámolt korábbi cikkében arról, hogy a tárolók átlagos töltöttsége augusztus elején 57,11 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 68,9 százalékkal. Ez a legalacsonyabb augusztus eleji érték 2011 óta, amikortól nyilvántartják a vonatkozó adatokat.

Az előrejelzések szerint novemberre a tárolók töltöttsége mindössze 76 százalék lehet, ami tovább növelheti az energiaárakat és a háztartások költségeit a fűtési szezonban.

Magyarországon a legfrissebb adatok szerint a földgáztárolók töltöttsége meghaladja az európai uniós átlagot, ám a hazai készletszint is elmarad a korábbi évek azonos időszakában mért értékektől.