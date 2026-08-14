Tűzvész pusztít Horvátországban: lángokban a magyarok közében is népszerű tengerpart – galéria

A helyzetet súlyosbította, hogy újabb erdőtűz ütött ki péntek reggel a dél-horvátországi Peljesac-félszigeten. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok szerint a helyzet súlyos, ezért két Canadair oltórepülőgépet azonnal a területre irányítottak – számolt be róla a Jutarnji list.

„A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről” – számolt be róla Orbán Anita külügyminiszter péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében.