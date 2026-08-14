Tűzvész pusztít Horvátországban: lángokban a magyarok közében is népszerű tengerpart – galéria
Borzalmas dolog történt a magyarok körében is népszerű dalmát tengerparti részen. Csütörtök este a horvátországi Omiš mellett tűz ütött ki, a lángok elérték a város központját is. Hét ember életéért küzdenek az orvosok, több mint harminc sérültet láttak el, a károk jelentősek.
A helyzetet súlyosbította, hogy újabb erdőtűz ütött ki péntek reggel a dél-horvátországi Peljesac-félszigeten. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok szerint a helyzet súlyos, ezért két Canadair oltórepülőgépet azonnal a területre irányítottak – számolt be róla a Jutarnji list.
„A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről” – számolt be róla Orbán Anita külügyminiszter péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében.