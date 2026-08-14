Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF313,87 -0,38% GBP/HUF424,63 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,31% PLN/HUF84,29 -0,02% RON/HUF69,33 -0,09% CZK/HUF14,99 -0,04% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF313,87 -0,38% GBP/HUF424,63 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,31% PLN/HUF84,29 -0,02% RON/HUF69,33 -0,09% CZK/HUF14,99 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
erdőtűz
tűzvész
Horvátország
Dalmácia
időjárás

Tűzvész pusztít Horvátországban: lángokban a magyarok közében is népszerű tengerpart – galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több helyen is erdőtűz pusztít a horvát tengerparton, a lángok Lokva Rogoznicában lobbantak fel, majd az erős szél Omisig sodorta a tüzet. Sokan fordultak orvosi ellátásért, az anyagi károk jelentősek. Több magyar állampolgárt is ki kellett menteni az érintett régióból, a külügyminisztérium tartja a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
VG
2026.08.14, 13:21

Borzalmas dolog történt a magyarok körében is népszerű dalmát tengerparti részen. Csütörtök este a horvátországi Omiš mellett tűz ütött ki, a lángok elérték a város központját is. Hét ember életéért küzdenek az orvosok, több mint harminc sérültet láttak el, a károk jelentősek.

Borzalmas dolog történt a magyarok körében is népszerű dalmát tengerparti részen. Csütörtök este a horvátországi Omiš mellett tűz ütött ki, a lángok elérték a város központját is. A károk jelentősek.
Tűzvész pusztít Horvátországban – lángokban a magyarok közében is népszerű tengerpart
Tűzvész pusztít Horvátországban – lángokban a magyarok közében is népszerű tengerpart
Tűzvész pusztít Horvátországban – lángokban a magyarok közében is népszerű tengerpart
Tűzvész pusztít Horvátországban – lángokban a magyarok közében is népszerű tengerpart
Horvátország tűz, erdőtűt, tűzvész
Horvátország tűz, erdőtűt, tűzvész
Tűzvész pusztít Horvátországban – lángokban a magyarok közében is népszerű tengerpart
Fotó: Reuters, AFP
1/7
Borzalmas dolog történt a magyarok körében is népszerű dalmát tengerparti részen.

A helyzetet súlyosbította, hogy újabb erdőtűz ütött ki péntek reggel a dél-horvátországi Peljesac-félszigeten. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok szerint a helyzet súlyos, ezért két Canadair oltórepülőgépet azonnal a területre irányítottak – számolt be róla a Jutarnji list.

„A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről” – számolt be róla Orbán Anita külügyminiszter péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében.

Időjárás

Időjárás
1023 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu