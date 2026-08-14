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Horvátország
erdőtűz
Zadar
Adriai-tenger
Dalmácia

Döbbenet, nincs vége a drámának Horvátországban: újabb népszerű tengerparti város mellett csaptak fel a lángok – Zadarnál két helyen is ég az erdő

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Drámai jelenetek zajlódtak le a magyarok körében is népszerű Omiš mellett péntek hajnalban. Horvátország valóságos sokkban van, jelenleg is 7 fő van lélegeztetőgépen, akiknek az állapota válságos. A tüzet ahogy megfékezték, újabb helyszínere riasztották a tűzoltókat, jelenleg Zadar mellett ég az erdő.
Járdi Roland
2026.08.14, 17:30

Nehéz éjszakán van túl Horvátország és a magyarok körében is népszerű dalmát tengerpart. Ahogy beszámoltunk róla, Omiš mellett csütörtök este csaptak fel a lángok, amelyek az éjszaka folyamán egyre jobban kiterjedtek, az erős szél miatt pedig már a városközpontot felett is égett az erdő. Jelenleg is több ember állapota válságos, a legfrisebb információk szerint halottak is vannak.

Horvátország
Nincs vége a drámának Horvátországban: újabb népszerű tengerparti város mellett csaptak fel a lángok – Zadarnál két helyen is ég az erdő / fotó Index.hr

Ám ahogy sikerült megfékezni a tüzet, újabb helyre kellett riasztani a tűzoltókat.

Péntek délután 3 óra körül Zadar környékén, Žerava és Ninski Stanovi között csaptak fel a lángok, rögtön két helyszínről is tüzet jelentettek, írja az Index.hr

Matej Rudić megyei tűzoltóparancsnok is megerősítette a riasztást. „Minden rendelkezésre álló szárazföldi erő, az Air Tractor tűzoltó repülőgép és két kanadai gép részt vesz a tűz oltásában, amelyet a bóra szél nehezít. A tűz olajfaligeteket és egy fenyveserdőt is elnyelt, de a lakóépületek nincsenek veszélyben” – tette hozzá Rudić.


 

Több tucat sérültet láttak el a kórházak, keresnek egy fiatal lányt

Az Omiš környéki tűzvész után 42 beteget vizsgáltak meg a Split Klinikai Kórházban, akik közül 14-et kórházba szállítottak, tízet intenzív osztályon kezeltek, heten pedig életveszélyes állapotban vannak és lélegeztetőgépre vannak kötve – jelentette Irena Hrstić egészségügyi miniszter, aki a spliti kórházban látogatta meg a sebesülteket. Ugyanakkor Andrej Plenković miniszterelnök, Tonči Glavina turisztikai és sportminiszter, Tomislav Šuta Split polgármestere, valamint Blaženko Boban Split-Dalmácia megyei prefektus is a helyszínre érkezett.

A horvát sajtó halottakról is tud, illetve egy fiatal lányról, aki eltűnt. A Horvát Tűzoltóság és Mentőszolgálat keresést indított Omiš környékén egy külföldi állampolgár után, aki egy nagyobb tűzvész során elsétált egy járműből. A horvát tűzoltóság spliti állomásának mintegy húsz tagja van jelenleg a helyszínen.

Az Index.hr úgy tudja nem hivatalos forrásból, hogy egy bosznia-hercegovinai állampolgárról van szó, és hogy hárman utaztak az autóban, egyikük súlyosan megsérült. A rendőrség most megerősítette, hogy a bosznia-hercegovinai állampolgár, Dragana Antešević (34) az.

 



 

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