Egy hatalmas tűzvész tört ki csürtök este Lokva Rogoznicában, amely az éjszaka folyamán Omiš felé terjedt át, és a város feletti területeket is ellepte, egészen a városközpontig közel ért. A tűz számos házat és épületet veszélyeztetett, néhány lakost és turistát evakuáltak, a helyszínről pedig felvételek is érkeznek a jelentős anyagi károkról, a leégett autókról és épületekről – írja az Index.hr.

Sokkban Horvátország: lángokban áll Omiš központja – reménytelen küzdelmet vívnak a tűzoltók, leégett autók mindenhol, súlyos sérültek is vannak / Forrás: Index.hr.

A legfrissebb információk szerint legalább tíz ember megsérült, ketten közülük súlyosan. Omis polgármestere megerősítette, hogy egy égési sérülésekkel küzdő férfit kórházba szállítottak.

Az Omišból kapott információk szerint a tűz már kevesebb mint 50 méterre van a városközponttól.

A város felett közvetlenül található nagy acélszerkezetek, amelyeket a házakra omló kőomlások megakadályozására terveztek, szintén lángokban állnak.

Az Index tudósítója szerint gázpalackok robbanását, valamint tűzoltók, a mentők és a rendőrség szirénáit folyamatosan hallani. A város jelentős része áram nélkül van.

A lap megkereste a dubrovniki tűzoltóság egyik tűzoltóját is, aki egy Lokva Rogoznicában keletkezett nagy tűz eloltásán dolgozott. „A helyzet a helyszínen nagyon komoly. A tűz terjed, a füst sűrű, a látási viszonyok rosszak, és minden pillanat új bizonytalanságot hoz."

Ahogy a tüzes elem előtt állunk és megpróbáljuk megállítani, úgy érezzük, mintha valami olyan ellen harcolnánk, ami ebben a pillanatban erősebb nálunk

– írta. Azt mondja, a tűzoltók mindent megtesznek, amit tőlük elvárnak, de a veszélyes körülmények miatt időnként félre kell állniuk a tűz elől.

Több tucat jármű égett le az adriai autópályán, és házak is megrongálódtak. A forgalom ezen a szakaszon megállt. Olyan felvétel is kikerült a Facebookra, ahol egy menet közben haladó autó lángol.

A helyi rendőrséget este 8:21 körül riasztották a Lokva Rogoznica városa mellett kitört tűz miat, a főút mentén lezárták a forgalom elől az utat Stanićitől Split irányából Medićiig Makarska irányából.

Ugyanakkor nem ez az első tűz tegnap Horvátországban. A tűzoltók csütötörötk délelőtt két nagyobb tűzzel küzdöttek, a Primorje-Gorski Kotar megyei Škrljevo közelében és Brač szigetén, Pučišće környékén.