Katasztrófajelenetek Horvátországban: hatalmas lángokkal ég az erdő Omišnál, lezárták az autópályát, az embereket evakuálják – videó

Csütörtökön több tengerparti részen is tűz ütött ki Horvátországban. Az esti órákban Omišnál borult lángba az erdő – írja az Index.hr.

Katasztrófajelenetek Horvátországban: tűz ütött ki Omišnál, lezárták az autópályát, az embereket evakuálják Fotó: Sylvain Rostaing

A horvát lap szerint a helyi rendőrséget este 8:21 körül kitört tűz miatt riasztották Lokva Rogoznica városa mellett. a főút mentén lezárták a forgalom elől az utat Stanićitől Split irányából Medićiig Makarska irányából.

„A Lokva Rogoznica térségében kitört tűzzel kapcsolatban, a tűz intenzitására való tekintettel, jelenleg nagyszámú rendőrt vezényeltek furgonokkal a helyszínre, hogy segítsék a lakosságot, ha evakuálásra van szükség, és támogassák a helyszínen lévő tűzoltókat. Ugyanebből az okból két hivatalos hajót is küldtek Lokva Rogoznicára legénységgel” – tették hozzá.

A Lokva Rogoznica-i tűz kelet felé terjed Mimice felé. Olvasók arról számoltak be, hogy áramszünet volt Mimicében.

Ugyanakkor nem ez az első tűz ma Horvátországban. A tűzoltók ma délelőtt két nagyobb tűzzel küzdenek, a Primorje-Gorski Kotar megyei Škrljevo közelében és Brač szigetén, Pučišće környékén.

