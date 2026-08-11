A horvát tengerpartot cserbenhagyták a németek és az osztrákok – bezzeg a magyarok...

A magyarok számára Horvátország évek óta szinte egyet jelent a külföldi nyaralással, ezért könnyű azt gondolni, hogy a magyar vendégek a horvát turizmus legfontosabb küldőpiacai között vannak. A Horvát Statisztikai Hivatal friss, 2026. júniusi adatai azonban egészen más erősorrendet mutatnak: Magyarország még a hét legnagyobb küldőország közé sem került be a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák alapján.

Kiderült, kik foglalják el valójában Horvátországot nyáron / Fotó: AFP

A különbség különösen látványos Németországhoz képest. A horvát beszámoló szerint júniusban a német turisták 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek Horvátországban, ezzel egymaguk a külföldiek összes vendégéjszakájának 22,1 százalékát adták. Egy német érkezésre átlagosan 7,7 éjszaka jutott. Mindezt úgy, hogy a német vendégéjszakák száma 28,1 százalékkal visszaesett 2025 júniusához képest.

A németeket Ausztria követte 10,3 százalékos részesedéssel,

majd Szlovénia 9,9,

Lengyelország 8,8,

Csehország 6,6,

az Egyesült Királyság 5,3,

Olaszország pedig 3,8 százalékkal.

A magyarok ebben a felsorolásban már nem szerepelnek.

A horvát statisztika szerint júniusban összesen 12,27 millió külföldi vendégéjszakát regisztráltak. A közölt részesedések alapján ez hozzávetőleg 1,26 millió osztrák, 1,21 millió szlovén, 1,08 millió lengyel, 810 ezer cseh, 650 ezer brit és 466 ezer olasz vendégéjszakát jelent. Mivel Olaszország 3,8 százalékos részesedéssel még szerepel a legnagyobb küldőországok között, Magyarország pedig már nem, a magyar vendégéjszakák száma a jelentés alapján 466 ezernél biztosan alacsonyabb lehetett júniusban. Ez felső becslés, a dokumentum pontos magyar számot nem közöl.

Horvátországban továbbra is óriási a külföldi turistaforgalom

A magyarok relatív súlyát az is magyarázza, hogy Horvátország rendkívül nagy nemzetközi turisztikai piac. Júniusban 2,97 millió turistaérkezést és 13,47 millió vendégéjszakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken. Ebből 2,58 millió érkezés és 12,27 millió vendégéjszaka külföldiekhez kötődött, vagyis az összes éjszaka 91,1 százalékát külföldi vendégek adták.