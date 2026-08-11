A horvát tengerpartot cserbenhagyták a németek és az osztrákok – bezzeg a magyarok...
A magyarok számára Horvátország évek óta szinte egyet jelent a külföldi nyaralással, ezért könnyű azt gondolni, hogy a magyar vendégek a horvát turizmus legfontosabb küldőpiacai között vannak. A Horvát Statisztikai Hivatal friss, 2026. júniusi adatai azonban egészen más erősorrendet mutatnak: Magyarország még a hét legnagyobb küldőország közé sem került be a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák alapján.
A különbség különösen látványos Németországhoz képest. A horvát beszámoló szerint júniusban a német turisták 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek Horvátországban, ezzel egymaguk a külföldiek összes vendégéjszakájának 22,1 százalékát adták. Egy német érkezésre átlagosan 7,7 éjszaka jutott. Mindezt úgy, hogy a német vendégéjszakák száma 28,1 százalékkal visszaesett 2025 júniusához képest.
- A németeket Ausztria követte 10,3 százalékos részesedéssel,
- majd Szlovénia 9,9,
- Lengyelország 8,8,
- Csehország 6,6,
- az Egyesült Királyság 5,3,
- Olaszország pedig 3,8 százalékkal.
A magyarok ebben a felsorolásban már nem szerepelnek.
A horvát statisztika szerint júniusban összesen 12,27 millió külföldi vendégéjszakát regisztráltak. A közölt részesedések alapján ez hozzávetőleg 1,26 millió osztrák, 1,21 millió szlovén, 1,08 millió lengyel, 810 ezer cseh, 650 ezer brit és 466 ezer olasz vendégéjszakát jelent. Mivel Olaszország 3,8 százalékos részesedéssel még szerepel a legnagyobb küldőországok között, Magyarország pedig már nem, a magyar vendégéjszakák száma a jelentés alapján 466 ezernél biztosan alacsonyabb lehetett júniusban. Ez felső becslés, a dokumentum pontos magyar számot nem közöl.
Horvátországban továbbra is óriási a külföldi turistaforgalom
A magyarok relatív súlyát az is magyarázza, hogy Horvátország rendkívül nagy nemzetközi turisztikai piac. Júniusban 2,97 millió turistaérkezést és 13,47 millió vendégéjszakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken. Ebből 2,58 millió érkezés és 12,27 millió vendégéjszaka külföldiekhez kötődött, vagyis az összes éjszaka 91,1 százalékát külföldi vendégek adták.
A június ugyanakkor gyengébben alakult az előző évinél. Az összes érkezés 6,6, a vendégéjszakák száma 6,1 százalékkal csökkent. A külföldi turistáknál még nagyobb, 8,9 százalékos visszaesést mértek az érkezésekben és 7,5 százalékosat a vendégéjszakákban. Ezzel szemben a belföldi horvát turizmus erősödött: a hazai vendégek érkezése 11,8, az általuk eltöltött éjszakák száma 11,7 százalékkal nőtt.
Az év első fele már stabilabb képet mutat. Január és június között 7,25 millió érkezést és csaknem 26 millió vendégéjszakát regisztráltak, mindkettő 0,5 százalékkal haladta meg a tavalyi értéket. A külföldiek 5,78 millió érkezést és 22,5 millió vendégéjszakát adtak, ami ugyanakkor 1,2, illetve 0,6 százalékos csökkenést jelentett éves alapon.
Németekből még a visszaesés mellett is messze több van
A német piac fölénye Isztriában a legszembetűnőbb. Csak ebben a régióban 1,4 millió német vendégéjszakát regisztráltak júniusban. A Kvarner térségében további 523 ezer, Split-Dalmácia megyében 252 ezer, Zadar megyében pedig 237 ezer éjszakát töltöttek el a németek.
Érdekesség, hogy éppen a két legfontosabb küldőpiac gyengült. Az osztrák vendégéjszakák száma 6 százalékkal esett vissza, míg a németeké több mint negyedével. Ezzel szemben az olaszok 5, a szlovének 3,9, a lengyelek 3,2, a csehek 2,4, a britek pedig 1,2 százalékkal több éjszakát töltöttek Horvátországban, mint 2025 júniusában.
A küldőpiacok sorrendje azt is megmutatja, hogy
Horvátország számára nem pusztán a közvetlen szomszédok jelentik a legnagyobb vendégforrást.
Lengyelország és Csehország is jóval nagyobb részesedéssel szerepel, mint amekkorát a magyar piac a júniusi statisztika alapján elérhetett.
A horvát tengerparton belül is erős a koncentráció. Júniusban Isztria 4,3 millió vendégéjszakával az ország teljes forgalmának 31,9 százalékát adta. Split-Dalmácia 2,7 millió éjszakával 20 százalékot, a Kvarner térsége pedig 2,2 millióval 16,4 százalékot képviselt. Ez a három régió együtt a teljes horvát vendégéjszaka-forgalom csaknem héttizedét hozta.
A külföldiek körében Rovinj volt a legnépszerűbb település 675 ezer vendégéjszakával, Dubrovnik 593 ezerrel követte, majd Poreč 481 ezerrel, Split 413 ezerrel, Medulin 360 ezerrel és Funtana 333 ezerrel következett.
Júliusban újra nagyot mentek a magyarok az Adrián
A júniusi rangsorban ugyan nem kerültek be a legnagyobb küldőpiacok közé, júliusban látványosan tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Az eVisitor első, még nem teljes adatai szerint 8 százalékkal több magyar érkezett, mint egy évvel korábban, a vendégéjszakák száma pedig 7 százalékkal emelkedett.
Az év első hét hónapjában mindkét mutató 7 százalékkal haladta meg a 2025-ös szintet, vagyis nem egyszeri nyári kiugrásról van szó. A legtöbb magyar a Kvarner térségét, Isztriát és Zadar megyét választotta. A növekedést segíthette, hogy a forint jóval erősebb az euróval szemben, mint az előző három-négy nyáron, ami részben ellensúlyozhatta a horvátországi drágulást. A magyarok horvátországi súlya tehát összességében kisebb, mint azt itthon sokan gondolnák, de a 2026-os adatok alapján a magyar piac továbbra is erős és növekvő.