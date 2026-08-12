A horvátok fogadják a magyarok tömegét, de nyaralni nincs pénzük - euróban jön a fizetés, marad nekik a szédítő tengerparti hőhullám

Jól jön az erős forint a magyar nyaralóknak Horvátországban, de az évről évre emelkedő helyi árak az ő figyelmüket sem kerülhették el. Talán még az is eszünkbe jutott: a horvátok egyre gazdagabbak, ha egyszer így drágítanak – vajon ők milyen nyaralást engedhetnek meg maguknak? Egy friss felmérés azonban olyan eredmény hozott a horvátok nyaralási szokásairól, ami meglepő lehet.

Horvátországi nyaralás: de nyaralnak-e maguk a horvátok? Fotó: robertharding via AFP

"Meggazdagodnak rajtunk, és a pénzből luxusnyaralásra utaznak" – hát ez az elmélet biztosan megbukik, ha a szállás, a belépő, a koktél ára mást suggalna is. Elmondjuk, miért, és kezdjük az Alma Career Croatia, a MojPosao állásportál üzemeltetője friss felmérésének eredményeivel.

Többen nem terveznek nyaralást a horvátok, mint tavaly

A kutatásban csaknem 500-an vettek részt, 78 százalékuk nő volt, válaszadók többsége 20 és 65 év közötti, nagy- vagy középvállalat dolgozója.

A legfontosabb, összesítő számok az index.hr ismertette felmérésből:

A válaszadók 32 százalékuk azt mondta, hogy idén nyáron nem tervez nyaralást,

míg tavaly ez az arány csak 27 százalék volt.

Azok közül, akik nem terveznek nyári nyaralást, 60 százalék a pénzügyi források hiányát nevezte meg fő okként.

Tavaly a válaszadóknak csak 56 százaléka hivatkozott erre.

Emellett 21 százalékra emelkedett azoknak az aránya, akik legfeljebb csak hét nap szabadságot terveznek kivenni, szemben a tavalyi 15 százalékkal, és fele alá csökkent azoké, akik 21 napos vagy annál hosszabb nyaralást terveznek: mindössze 3 százalék.

Az úti célok között továbbra is Horvátország áll az első helyen: most 56 százaléka választja a belföldi nyaralást, tavalyi 58 százalék. A külföldi utazást tervezpők aránya eközben 21-ről 17 százalékra csökkent.

Horvátországi nyaralás: a magyarok hátszelet kaptak

A magyar turisták eközben nem Horvátországon takarékoskodnak. A horvát eVisitor rendszer első, még nem végleges adatai szerint júliusban 8 százalékkal több magyar érkezést regisztráltak, mint egy évvel korábban, a vendégéjszakáik száma 7 százalékkal nőtt.

Horvátország a magyar tempóhoz képest sebesen drágul, júliusban az éves infláció náluk 3,9, nálunk 1,2 százalék volt: ez az átlagos árszint változása, a turistáknak jutó áruk és szolgáltatások akár ennél gyorsabban is drágulhattak.