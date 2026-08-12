Deviza
EUR/HUF364,3 +0,04% USD/HUF316,26 +0,09% GBP/HUF426,62 +0,04% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF84,59 0% RON/HUF69,58 +0,03% CZK/HUF15,03 +0,05% EUR/HUF364,3 +0,04% USD/HUF316,26 +0,09% GBP/HUF426,62 +0,04% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF84,59 0% RON/HUF69,58 +0,03% CZK/HUF15,03 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
Horvátország
nyaralás

A horvátok fogadják a magyarok tömegét, de nyaralni nincs pénzük - euróban jön a fizetés, marad nekik a szédítő tengerparti hőhullám

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A horvát tengerparton drága sört kortyolgatva eszünkbe jutott-e, vajon nyaralnak-e vendéglátóink, elköltve a turistáktól beszedett pénzt? A horvátországi jövedelmek egyre kevésbé teszik lehetővé számukra a pihenést – derül ki a friss felmérésből.
Pető Sándor
2026.08.12, 18:46

Jól jön az erős forint a magyar nyaralóknak Horvátországban, de az évről évre emelkedő helyi árak az ő figyelmüket sem kerülhették el. Talán még az is eszünkbe jutott: a horvátok egyre gazdagabbak, ha egyszer így drágítanak – vajon ők milyen nyaralást engedhetnek meg maguknak? Egy friss felmérés azonban olyan eredmény hozott a horvátok nyaralási szokásairól, ami meglepő lehet.

Horvátországi nyaralás: de nyaralnak-e maguk a horvátok?
Horvátországi nyaralás: de nyaralnak-e maguk a horvátok?  Fotó: robertharding via AFP

"Meggazdagodnak rajtunk, és a pénzből luxusnyaralásra utaznak" – hát ez az elmélet biztosan megbukik, ha a szállás, a belépő, a koktél ára mást suggalna is. Elmondjuk, miért, és kezdjük az Alma Career Croatia, a MojPosao állásportál üzemeltetője friss felmérésének eredményeivel.

Többen nem terveznek nyaralást a horvátok, mint tavaly

A kutatásban csaknem 500-an vettek részt, 78 százalékuk nő volt,  válaszadók többsége 20 és 65 év közötti, nagy- vagy középvállalat dolgozója.

A legfontosabb, összesítő számok az index.hr ismertette felmérésből:

  • A válaszadók 32 százalékuk azt mondta, hogy idén nyáron nem tervez nyaralást, 
  • míg tavaly ez az arány csak 27 százalék volt.
  • Azok közül, akik nem terveznek nyári nyaralást, 60 százalék a pénzügyi források hiányát nevezte meg fő okként. 
  • Tavaly a válaszadóknak csak 56 százaléka hivatkozott erre.

Emellett 21 százalékra emelkedett azoknak az aránya, akik legfeljebb csak hét nap szabadságot terveznek kivenni, szemben a tavalyi 15 százalékkal, és fele alá csökkent azoké, akik 21 napos vagy annál hosszabb nyaralást terveznek: mindössze 3 százalék.

Az úti célok között továbbra is Horvátország áll az első helyen:  most 56 százaléka választja a belföldi nyaralást, tavalyi 58 százalék. A külföldi utazást tervezpők aránya eközben 21-ről 17 százalékra csökkent.

Horvátországi nyaralás: a magyarok hátszelet kaptak

A magyar turisták eközben nem Horvátországon takarékoskodnak. A horvát eVisitor rendszer első, még nem végleges adatai szerint júliusban 8 százalékkal több magyar érkezést regisztráltak, mint egy évvel korábban, a vendégéjszakáik száma 7 százalékkal nőtt

Horvátország a magyar tempóhoz képest sebesen drágul, júliusban az éves infláció náluk 3,9, nálunk 1,2 százalék volt: ez az átlagos árszint változása, a turistáknak jutó áruk és szolgáltatások akár ennél gyorsabban is drágulhattak.

A forint árfolyama azonban – ha június közepe óta visszavonulóra fogta is –, a mostani 365 körüli szinteken is még majdnem 8 százalékkal erősebb az euró ellenében. A magyar turisták számára ez kompenzálhatta az áremelkedéseket, nem csoda, hogy a tavalyinál is nagyobb ütemben utaztak a horvátokhoz.

Ilyen hátszelet nem kaptak azonban azoknak az országoknak a turistái, ahol euróban adják a fizetéseket,

 nekik csak a drágulás maradt és az egyre hosszabb szédítő tengerparti hőhullámok. Ennek meg is lett az "eredménye". 

Berágtak a németek, de még így is rengetegen utaznak Horvátországba

A horvát statisztika egyelőre a június hónapnál tart, és azt mutatta ki, hogy a legnagyobb számban érkező németek vendégéjszakáinak száma több mint negyedével volt kevesebb, mint egy éve, a második legfontosabb küldő ország, Ausztria viszonylatában 6 százalék volta visszaesés.

Ha visszatérő magyar nyarlók azt érzékelik, hogy sokkal több magyar szót hallanak a horvát nyaralóhelyeken, valószínűleg nem tévednek. A sokkal több magyar sem tudja azonban pótolni más nációk kiesését. Ha azt gondoltuk volna, a szomszéd Magyarország az egyik legnagyobb partner a horvát turizmusban, ez nem egészen így van: az első hétbe sem férünk bele, a németeket és osztrákokat a szlovénok, lengyelek, csehek, a britek és az olaszok követik.

Az állami statisztika szerint júniusban 6,6 százalékkal kevesebb külföldi vendég érkezett, mint 2025 azonos hónapjában. A németek száma drasztikusan csökkent, de még így is ők érkeznek messze a legtöbben, az összes vendégéjszaka 22 százalékát adva.

A német médiában már egy éve arról folyt a szó, hogy Horvátország túl drágává vált, ld. példáuli a lent videót:

A magyarok még bírják, a németek kevésbé. A felmérés szerint a horvátok is kevésbé.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu