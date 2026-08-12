A horvátok fogadják a magyarok tömegét, de nyaralni nincs pénzük - euróban jön a fizetés, marad nekik a szédítő tengerparti hőhullám
Jól jön az erős forint a magyar nyaralóknak Horvátországban, de az évről évre emelkedő helyi árak az ő figyelmüket sem kerülhették el. Talán még az is eszünkbe jutott: a horvátok egyre gazdagabbak, ha egyszer így drágítanak – vajon ők milyen nyaralást engedhetnek meg maguknak? Egy friss felmérés azonban olyan eredmény hozott a horvátok nyaralási szokásairól, ami meglepő lehet.
"Meggazdagodnak rajtunk, és a pénzből luxusnyaralásra utaznak" – hát ez az elmélet biztosan megbukik, ha a szállás, a belépő, a koktél ára mást suggalna is. Elmondjuk, miért, és kezdjük az Alma Career Croatia, a MojPosao állásportál üzemeltetője friss felmérésének eredményeivel.
Többen nem terveznek nyaralást a horvátok, mint tavaly
A kutatásban csaknem 500-an vettek részt, 78 százalékuk nő volt, válaszadók többsége 20 és 65 év közötti, nagy- vagy középvállalat dolgozója.
A legfontosabb, összesítő számok az index.hr ismertette felmérésből:
- A válaszadók 32 százalékuk azt mondta, hogy idén nyáron nem tervez nyaralást,
- míg tavaly ez az arány csak 27 százalék volt.
- Azok közül, akik nem terveznek nyári nyaralást, 60 százalék a pénzügyi források hiányát nevezte meg fő okként.
- Tavaly a válaszadóknak csak 56 százaléka hivatkozott erre.
Emellett 21 százalékra emelkedett azoknak az aránya, akik legfeljebb csak hét nap szabadságot terveznek kivenni, szemben a tavalyi 15 százalékkal, és fele alá csökkent azoké, akik 21 napos vagy annál hosszabb nyaralást terveznek: mindössze 3 százalék.
Az úti célok között továbbra is Horvátország áll az első helyen: most 56 százaléka választja a belföldi nyaralást, tavalyi 58 százalék. A külföldi utazást tervezpők aránya eközben 21-ről 17 százalékra csökkent.
Horvátországi nyaralás: a magyarok hátszelet kaptak
A magyar turisták eközben nem Horvátországon takarékoskodnak. A horvát eVisitor rendszer első, még nem végleges adatai szerint júliusban 8 százalékkal több magyar érkezést regisztráltak, mint egy évvel korábban, a vendégéjszakáik száma 7 százalékkal nőtt.
Horvátország a magyar tempóhoz képest sebesen drágul, júliusban az éves infláció náluk 3,9, nálunk 1,2 százalék volt: ez az átlagos árszint változása, a turistáknak jutó áruk és szolgáltatások akár ennél gyorsabban is drágulhattak.
A forint árfolyama azonban – ha június közepe óta visszavonulóra fogta is –, a mostani 365 körüli szinteken is még majdnem 8 százalékkal erősebb az euró ellenében. A magyar turisták számára ez kompenzálhatta az áremelkedéseket, nem csoda, hogy a tavalyinál is nagyobb ütemben utaztak a horvátokhoz.
Ilyen hátszelet nem kaptak azonban azoknak az országoknak a turistái, ahol euróban adják a fizetéseket,
nekik csak a drágulás maradt és az egyre hosszabb szédítő tengerparti hőhullámok. Ennek meg is lett az "eredménye".
Berágtak a németek, de még így is rengetegen utaznak Horvátországba
A horvát statisztika egyelőre a június hónapnál tart, és azt mutatta ki, hogy a legnagyobb számban érkező németek vendégéjszakáinak száma több mint negyedével volt kevesebb, mint egy éve, a második legfontosabb küldő ország, Ausztria viszonylatában 6 százalék volta visszaesés.
Ha visszatérő magyar nyarlók azt érzékelik, hogy sokkal több magyar szót hallanak a horvát nyaralóhelyeken, valószínűleg nem tévednek. A sokkal több magyar sem tudja azonban pótolni más nációk kiesését. Ha azt gondoltuk volna, a szomszéd Magyarország az egyik legnagyobb partner a horvát turizmusban, ez nem egészen így van: az első hétbe sem férünk bele, a németeket és osztrákokat a szlovénok, lengyelek, csehek, a britek és az olaszok követik.
Az állami statisztika szerint júniusban 6,6 százalékkal kevesebb külföldi vendég érkezett, mint 2025 azonos hónapjában. A németek száma drasztikusan csökkent, de még így is ők érkeznek messze a legtöbben, az összes vendégéjszaka 22 százalékát adva.
A német médiában már egy éve arról folyt a szó, hogy Horvátország túl drágává vált, ld. példáuli a lent videót:
A magyarok még bírják, a németek kevésbé. A felmérés szerint a horvátok is kevésbé.