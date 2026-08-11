Vučić áthelyezné a szerbek egyik folyóját, de jött a szakértői cáfolat: „hegyeket kellene bontani” – Brüsszel akár döntőbíróvá is avanzsálhat

Komoly politikai és diplomáciai vita bontakozott ki az Ibar folyó lehetséges átalakítása körül, miután Aleksandar Vučić szerb elnök bejelentette, hogy Belgrád megvizsgálja a folyó egy szakaszának áthelyezését. A terv máris heves reakciókat váltott ki Koszovóban és Albániában, miközben egy vízügyi szakértő szerint a projekt a jelenlegi európai és nemzetközi szabályok mellett aligha valósítható meg Szerbia egyoldalú döntésével.

A koszovói Mitrovica városa és a várost kettészelő Ibar folyó az Új Híddal Koszovó egyik legfontosabb és leginkább megosztott szimbóluma vegyes lakossága miatt

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Nem lehet csak úgy rakosgatni az Ibart

Jovan Despotović nyugalmazott hidrológus professzor a FoNet szerb hírügynökségnek azt mondta: az Ibar folyásának megváltoztatása nem olyan beruházás, amelyet rövid idő alatt, egyszerű műszaki beavatkozással végre lehetne hajtani.

Szerinte egy ilyen projekt lényegében dombok és hegyek elbontását, illetve jelentős tájátalakítást igényelne. Despotović két alapvető okot emelt ki, amiért szerinte a Vučić által felvetett elképzelés nem valósítható meg gyorsan.

Először is, nem lehet rövid idő alatt megvalósítani a dombok és hegyek elbontása nélkül. Másodszor pedig egyszerűen nem lehet megtenni, mert Európának jóvá kell hagynia

– fogalmazott az N1 szerb hírportál szerint.

Nemzetközi folyó, nem belügy

A vita egyik legfontosabb kérdése, hogy Szerbia valóban saját belügyeként kezelheti-e az Ibar sorsát. Vučić korábban úgy reagált az albán és koszovói bírálatokra, hogy nem érti, mi köze lenne Albániának a kérdéshez, amelyet Szerbia belső ügyének tekint.

Despotović szerint azonban a folyó nemzetközi vízfolyásnak számít. Ennek egyik oka, hogy

az Ibar forrása Montenegróban található,

majd a folyó Szerbián és Koszovón keresztül halad.

Emiatt az Ibar vízhozamát és folyását érintő jelentősebb beavatkozások nem kezelhetők egyszerűen egyetlen ország belső infrastrukturális projektjeként.

A professzor szerint egy ekkora léptékű beruházás előtt évekig tartó vizsgálatokra lenne szükség, és a projektnek nemzetközi engedélyezési folyamaton is át kellene mennie. Despotović külön kiemelte a bécsi székhelyű Duna Bizottság szerepét, amelynek jóváhagyása szerinte szükséges lenne.