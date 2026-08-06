Fontos üzenet érkezett Szerbiából: a Mol leendő finomítóját is érintik az ellátási problémák

A miniszter az N1 hírportál beszámolója szerint közölte: a kormány célja, hogy az ország valamennyi töltőállomása – a kisebb és nagyobb kutak egyaránt – folyamatos ellátáshoz jusson, függetlenül attól, hogy a NIS vagy más, Szerbiában működő olajipari vállalat ügyfelei. Dubravka Đedović Handanović ugyanakkor megerősítette: az üzemanyag-import körül vannak nehézségek, mert a Duna alacsony vízállása miatt át kellett szervezni a szokott vízi szállításokat.

A szerb állami olajvállalat cégjelzése - az ország üzemanyagellátása stabil, de az import körül vannak nehézségek

Fotó: Adam Radosavljevic

A tartalékhoz is hozzányúlhatnak Szerbiában, az import a nehézkes

Đedović Handanović úgy fogalmazott, hogy „a célunk, hogy minden piaci szereplő elegendő üzemanyaghoz jusson, miközben a NIS a lehető legnagyobb kapacitással termeljen, és ki tudja szolgálni az augusztusban rekordmagas keresletet. Becsléseink szerint ebben a hónapban mintegy 200 ezer tonna dízelre lesz szükség, amely továbbra is a legnagyobb mennyiségben fogyasztott üzemanyag.

A jelenlegi termelési szint, valamint a NIS rendelkezésére álló nyersolajkészletek alapján – amelyeket a finomító képes feldolgozni – az ellátás augusztusban zavartalan marad, amíg érvényben van az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) engedélye, vagyis augusztus 28-ig

– idézte a tárca közleménye a minisztert.

A miniszter hozzátette, hogy

az állam stratégiai tartalékokkal is rendelkezik,

ezek szükség esetén mozgósíthatók, ahogy arra korábban is volt példa, különösen az import körüli nehézségek esetén.

Ismert: a NIS helyzete a Mol számára is különös jelentőséggel bír a szerb olajipari vállalatban való tulajdonszerzési törekvései miatt. Az olajellátás és az üzemanyag-import mellett a Duna vízállása azért is kritkus kérdés Szerbiában, mert mint megírtuk, a pancsovai finomító működéséhez is elengedhetetlen a víz rendelkezésre állása.

Továbbra is kihívást jelent az üzemanyag-import

A miniszter szerint az üzemanyag-import helyzete továbbra is rendkívül nehéz. Az importból tervezett mennyiségek a Duna alacsony vízállása miatt nem érkeznek meg időben (ennek részleteiről július végén már írtunk a Világgazdaság oldalán), mivel a folyami szállítás logisztikája jelentősen romlott. Ez ellátási zavarokat okoz, növeli a szállítási költségeket, miközben a mediterrán térség üzemanyag-jegyzésárai is magas szinten maradtak.

Júliusban az import minimálisra csökkent, és augusztusban is hasonló helyzetre számítunk. A kieső importmennyiséget a pancsovai finomító termelése, valamint a NIS operatív készletei pótolják.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Duna vízállását, a vasúti szállítási kapacitásokat, és minden lehetséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy megkönnyítsük az üzemanyagok célba juttatását” – mondta. Közölte: a NIS jelenlegi kerozinkészletei hozzávetőleg másfél havi fogyasztás fedezésére elegendők, miközben a termelés folyamatos.

A tájékoztatás szerint a benzinellátás is stabil, és a társaság várakozásai alapján a NIS augusztusi dízel- és benzinértékesítése az elmúlt öt év legmagasabb szintjét érheti el.

A NIS vezérigazgatója, Kirill Tyurdenyev hangsúlyozta, hogy a vállalat minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárul a szerb üzemanyagpiac stabil ellátásához.