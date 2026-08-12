Brutális a drágulás a szomszédban: szinte minden fontos élelmiszer ára emelkedett – egyre nehezebb a megélhetés, messze még a vége

Júliusban jelentősen mérséklődött az éves áremelkedés mértéke Romániában. A Nemzeti Statisztikai Intézet adatai szerint az infláció 8,2 százalékra csökkent keleti szomszédunknál. Az áremelkedés ütemét elsősorban az energiaárak bázishatásának kifutása fékezte, azonban több mindennapi termék és szolgáltatás ára továbbra is jelentősen emelkedett.

A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti tizenkét hónap átlagos inflációja 8,8 százalék volt. Fotó: Ashley Grise / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az energiaárak már kevésbé húzzák felfelé a román inflációt

A 2026 júliusában mért éves infláció 8,16 százalék volt a statisztikai hivatal részletes adatai szerint, ami 2,2 százalékpontos csökkenést jelentett az előző hónaphoz képest – írja az Economedia.ro. A legnagyobb éves drágulást a szolgáltatások körében regisztrálták, ahol az árak 13,67 százalékkal emelkedtek. A nem élelmiszer jellegű termékek 7,93 százalékkal, az élelmiszerek pedig 5,03 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban.

A lassulásban fontos szerepet játszott a villamosenergia árának változása, mivel a tavaly júliusban életbe lépett piaci átárazás után kialakult magas bázis miatt az áramtarifa éves emelkedése júliusra 3,39 százalékra mérséklődött.

A villamosenergia-árplafon kompenzációs rendszere 2025. június 30-án megszűnt, július 1-jétől pedig a fogyasztók visszatértek a piaci árakhoz – mutat rá a gazdasági lap.

Az intézkedés után az áramtarifa éves drágulása egy időszakban az 50 százalékot is meghaladta – emlékeztetnek, megjegyezve: ennek a hatása mostanra egyre kevésbé jelenik meg az éves inflációs mutatóban.

Az üzemanyagok esetében továbbra is jelentős az éves áremelkedés. A dízel ára 30,7 százalékkal volt magasabb, mint 2025 júliusában, a benzin pedig 23,15 százalékkal drágult. Az üzemanyagok teljes csoportjában 16,87 százalékos emelkedést mértek.

A legtöbb élelmiszer ára brutális mértékben drágult

Az élelmiszerek között a kávé ára emelkedett a legnagyobb mértékben. Egy év alatt 19,47 százalékkal kellett többet fizetni érte. A tojás 13,9 százalékkal, a marhahús 11,67 százalékkal drágult.

A tehéntej ára 11,28 százalékkal emelkedett, az alkoholos italoké 8,87 százalékkal, a cukor- és méztermékek 8,81 százalékkal kerültek többe, míg a kenyér ára 7,93 százalékkal nőtt.

A sör 7,88 százalékkal, a bor 6,66 százalékkal drágult. A friss hal ára 7,54 százalékkal, a húskonzerveké 6,77 százalékkal, az étolajé 6,57 százalékkal emelkedett. A baromfi 6,24 százalékkal, a sertéshús 3,4 százalékkal került többe.