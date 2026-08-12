Brutális a drágulás a szomszédban: szinte minden fontos élelmiszer ára emelkedett – egyre nehezebb a megélhetés, messze még a vége
Júliusban jelentősen mérséklődött az éves áremelkedés mértéke Romániában. A Nemzeti Statisztikai Intézet adatai szerint az infláció 8,2 százalékra csökkent keleti szomszédunknál. Az áremelkedés ütemét elsősorban az energiaárak bázishatásának kifutása fékezte, azonban több mindennapi termék és szolgáltatás ára továbbra is jelentősen emelkedett.
Az energiaárak már kevésbé húzzák felfelé a román inflációt
A 2026 júliusában mért éves infláció 8,16 százalék volt a statisztikai hivatal részletes adatai szerint, ami 2,2 százalékpontos csökkenést jelentett az előző hónaphoz képest – írja az Economedia.ro. A legnagyobb éves drágulást a szolgáltatások körében regisztrálták, ahol az árak 13,67 százalékkal emelkedtek. A nem élelmiszer jellegű termékek 7,93 százalékkal, az élelmiszerek pedig 5,03 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban.
A lassulásban fontos szerepet játszott a villamosenergia árának változása, mivel a tavaly júliusban életbe lépett piaci átárazás után kialakult magas bázis miatt az áramtarifa éves emelkedése júliusra 3,39 százalékra mérséklődött.
A villamosenergia-árplafon kompenzációs rendszere 2025. június 30-án megszűnt, július 1-jétől pedig a fogyasztók visszatértek a piaci árakhoz – mutat rá a gazdasági lap.
Az intézkedés után az áramtarifa éves drágulása egy időszakban az 50 százalékot is meghaladta – emlékeztetnek, megjegyezve: ennek a hatása mostanra egyre kevésbé jelenik meg az éves inflációs mutatóban.
Az üzemanyagok esetében továbbra is jelentős az éves áremelkedés. A dízel ára 30,7 százalékkal volt magasabb, mint 2025 júliusában, a benzin pedig 23,15 százalékkal drágult. Az üzemanyagok teljes csoportjában 16,87 százalékos emelkedést mértek.
A legtöbb élelmiszer ára brutális mértékben drágult
Az élelmiszerek között a kávé ára emelkedett a legnagyobb mértékben. Egy év alatt 19,47 százalékkal kellett többet fizetni érte. A tojás 13,9 százalékkal, a marhahús 11,67 százalékkal drágult.
A tehéntej ára 11,28 százalékkal emelkedett, az alkoholos italoké 8,87 százalékkal, a cukor- és méztermékek 8,81 százalékkal kerültek többe, míg a kenyér ára 7,93 százalékkal nőtt.
A sör 7,88 százalékkal, a bor 6,66 százalékkal drágult. A friss hal ára 7,54 százalékkal, a húskonzerveké 6,77 százalékkal, az étolajé 6,57 százalékkal emelkedett. A baromfi 6,24 százalékkal, a sertéshús 3,4 százalékkal került többe.
Ugyanakkor akadtak olyan élelmiszerek is, amelyek ára csökkent, így a liszt 4,3 százalékkal, a kukoricaliszt 4,92 százalékkal lett olcsóbb egy év alatt. A vaj ára 0,53 százalékkal mérséklődött, a cukoré pedig 0,25 százalékkal. A legnagyobb éves árcsökkenést a friss gyümölcsnél és a burgonyánál regisztrálták, előbbi 13,82, utóbbi 13,68 százalékkal lett olcsóbb.
Elszálltak az albérletárak, drágább a gépjárműjavítás, emelkedett a ruházkodás költsége is
A szolgáltatások továbbra is komoly inflációs nyomást jelentenek. A bérleti díjak egy év alatt 42,48 százalékkal emelkedtek, ami messze kiugrik a többi szolgáltatás közül.
A víz-, csatorna- és szennyvízkezelési díjak 15,99 százalékkal nőttek, a gépjárműjavítás 13,85 százalékkal drágult. A cipők és ruházati termékek gyártásának, illetve javításának ára 14,36 százalékkal emelkedett.
Az egészségügyi ellátásért 12,48 százalékkal kellett többet fizetni, a közúti közlekedés díjai 12,21 százalékkal, a városi közlekedésé pedig 7,47 százalékkal nőttek. A postai szolgáltatások ára 9,18 százalékkal emelkedett éves összevetésben.
A légi közlekedés különösen erős havi drágulást mutatott, az árak 2026 júliusában 18,73 százalékkal voltak magasabbak a júniusi szintnél, éves összevetésben azonban 2,3 százalékos emelkedést mértek.
A jegybank szerint 2027 végére térhet vissza a céltartományba az infláció mértéke
A Román Nemzeti Bank szerint az infláció 2026 harmadik negyedévében jelentős lefelé irányuló korrekciót mutathat. Ebben az áramárak korábbi emelkedésének bázishatása, valamint az áfa- és jövedékiadó-emelések közvetlen inflációs hatásának kifutása is szerepet játszhat.
A jegybank augusztus 10-től 6,50 százalékon tartja az irányadó kamatlábat. Az előrejelzés szerint 2026 negyedik negyedévében még enyhén ingadozhat az infláció, ezt követően azonban fokozatos mérséklődés várható.
A Román Nemzeti Bank prognózisa alapján az infláció 2027 végére térhet vissza a céltartományba. A folyamatot az energiaár-sokk kifutása, a korábbi áremelkedésekből származó bázishatások, valamint a gyengébb aggregált kereslet miatt kialakuló dezinflációs nyomás segítheti.
Az uniós összehasonlításban használt harmonizált fogyasztói árindex alapján szintén 8,2 százalékos éves inflációt mértek júliusban. A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti tizenkét hónap átlagos árváltozása 8,8 százalék volt.
A megszorítások miatt nagyot zuhant az életszínvonal
Ahogyan azt lapunk korábban megírta: a Romániával szemben az Európai Bizottság által indított túlzottdeficit-eljárás miatt már több mint egy éve a megszorításoktól fuldoklik az ország, ami a fogyasztáson is erősen meglátszik.
Az Eurostat nemrég közölte a többi EU-tag számait is, így a román helyzet összehasonlítható a többiekkel. Ezekből pedig azt látjuk, hogy júniusban a kiskereskedelmi forgalom
- Romániában 6,6 százalékkal volt kisebb, mint egy éve (10 százalék feletti infláció mellett),
- miközben Magyarországon 3 százalékkal emelkedett (mindössze 1,7 százalékos infláció mellett).
Az EU-átlag 1,2 százalékos volt (amit a németek, franciák, spanyolok zéró közeli teljesítménye lefelé, a lengyelek 5,6 százalékos szárnyalás a felfelé húzott). Összeadva, a magyarokhoz viszonyítva Románia lakói mindössze egy év alatt fogyasztásuk egytizedét veszítették el. Ez nevezhető erős kilengésnek.