Elszáll az agya az Apple új árcédulájától az iPhone legnagyobb rajongóinak is
Az iPhone 18 Pro lehet az Apple egyik legnehezebben eladható csúcsmodellje az elmúlt években. Miközben az eddig kiszivárgott információk alapján a készülék inkább kisebb technikai fejlesztéseket hoz, mint látványos generációváltást, a globális memóriachip-hiány miatt a gyártási költsége akár 38 százalékkal is emelkedhet. A korábbi becslések szerint a 256 gigabájtos modell induló ára elérheti az 1399 dollárt, mintegy 445 ezer forintot.
Ez különösen nagy ugrás lenne az elődhöz képest. A 256 gigabájtos iPhone 17 Pro 1099 dolláros indulóárához mérve 300 dolláros, vagyis mintegy 27,3 százalékos drágulásról beszélhetünk egyetlen generáció alatt. A probléma az Apple számára az lehet, hogy ezt az áremelést egyelőre nehéz olyan újdonsággal indokolni, amely a vásárlók szélesebb körét azonnali készülékcserére ösztönözné.
Közel 30 százalékkal drágább lehet az új iPhone
Az biztos, hogy az iPhone 18 Pro várhatóan gyorsabb lesz elődjénél. A legfontosabb technikai fejlesztés a 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő A20 Pro processzor lehet, amely teljesítményben és energiahatékonyságban is előrelépést hozhat.
A kiszivárgott információk alapján azonban a külső kialakítás lényegében változatlan maradhat:
- a készülék néhány tizedmilliméterrel vastagabb lehet,
- ami elsősorban a nagyobb akkumulátornak és a kamerarendszernek köszönhető.
- Nőhet a hátlapi kamerák mérete,
- megjelenhet a változtatható rekesznyílás,
- a szelfikamera pedig nagyobb felbontást kaphat.
Ezek önmagukban fejlesztések, de inkább a meglévő konstrukció finomhangolásának számítanak. Az eddigi információk között nincs olyan változás, amely az OLED kijelző, a Face ID vagy a többkamerás rendszerek korábbi megjelenéséhez hasonló technológiai ugrást jelentene.
Ez pedig különösen érzékeny lehet akkor, ha közben valóban
közel 30 százalékkal megemelkedik a belépő Pro modell ára.
A jelenlegi specifikációk és árbecslések alapján ezért reális kockázat, hogy az iPhone 18 Pro kevesebb olyan vásárlót tud majd megszólítani, aki egy iPhone 16 vagy 17 Pro után egyébként készülékcserét tervezett.
A memória viszi el az iPhone költségének egyre nagyobb részét
A drágulás fő oka nem valamely látványos új funkció, hanem az alkatrészpiac. A TrendForce szerint a 256 gigabájtos iPhone 18 Pro anyagköltsége akár 38 százalékkal emelkedhet az előző generációhoz képest. A legnagyobb problémát a RAM és a háttértár drágulása okozza. Az iPhone 17 Pro esetében a memória még csupán a teljes anyagköltség 10 százalékát képviselte.
Az iPhone 18 Próban ez az arány már 34 százalékra ugorhat, 2027 első felére pedig elérheti a 42 százalékot.
Eközben az alkalmazásprocesszor részesedése 11 százalékról 10, majd 9 százalékra csökkenhet, a kijelző pedig a korábbi 16 százalék helyett előbb 10, később 9 százalékot adhat a teljes alkatrészköltségből. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek az alkatrészek ténylegesen olcsóbbá válnak. A memória költsége nőhet olyan gyorsan, hogy egyszerűen minden más komponens kisebb szeletet képvisel a teljes számlán.
Ezért már szinte elkerülhetetlen valamilyen fogyasztói áremelést. Az Apple ugyanakkor a magasabb költségek egy részét saját nyereséghányadának csökkentésével nyelheti le, vagyis a teljes, akár 38 százalékos anyagköltség-növekedést várhatóan nem hárítja át a vásárlókra.
Az Apple nagy dobása nem feltétlenül az iPhone 18 lesz
A visszafogott fejlesztések mögött az is állhat, hogy az Apple erőforrásainak jelentős részét egy másik készülékre koncentrálja. A vállalat párhuzamosan dolgozik első hajlítható iPhone-ján, amelyet egyes beszámolók iPhone Ultra néven emlegetnek.
A várakozások szerint a hajlítható modell akár az iPhone 18 Pro készülékekkel együtt is bemutatkozhat,
bár a tényleges értékesítés később indulhat a gyártás összetettsége miatt.
Ez megmagyarázhatná, miért tűnik az iPhone 18 hagyományos Pro változata szokatlanul konzervatívnak. Az Apple számára a hajlítható készülék sokkal nagyobb technológiai és marketingesemény lehet, mint egy újabb gyorsabb processzor vagy valamivel jobb kamera.
Az iPhone 18 Pro így kellemetlen helyzetbe kerülhet: az Apple egyik legdrágább generációváltása éppen akkor érkezhet, amikor magán a telefonon várhatóan az egyik legkisebb látványos változást érzékelik majd a vásárlók. A 27 százalék körüli lehetséges áremelés mellett ezért 2026-ban nem pusztán az lesz a kérdés, mennyire jó telefon lesz az iPhone 18 Pro, hanem az is, hány jelenlegi iPhone-tulajdonos talál majd elég okot arra, hogy ennyiért lecserélje a meglévő készülékét.