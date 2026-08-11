Elszáll az agya az Apple új árcédulájától az iPhone legnagyobb rajongóinak is

Az iPhone 18 Pro lehet az Apple egyik legnehezebben eladható csúcsmodellje az elmúlt években. Miközben az eddig kiszivárgott információk alapján a készülék inkább kisebb technikai fejlesztéseket hoz, mint látványos generációváltást, a globális memóriachip-hiány miatt a gyártási költsége akár 38 százalékkal is emelkedhet. A korábbi becslések szerint a 256 gigabájtos modell induló ára elérheti az 1399 dollárt, mintegy 445 ezer forintot.

Az Apple most túl messze mehet: olyan árcédulát kaphat az új iPhone, ami már a leghűségesebb vevőknek is túlzás lehet / Fotó: Ekaterina_Minaeva

Ez különösen nagy ugrás lenne az elődhöz képest. A 256 gigabájtos iPhone 17 Pro 1099 dolláros indulóárához mérve 300 dolláros, vagyis mintegy 27,3 százalékos drágulásról beszélhetünk egyetlen generáció alatt. A probléma az Apple számára az lehet, hogy ezt az áremelést egyelőre nehéz olyan újdonsággal indokolni, amely a vásárlók szélesebb körét azonnali készülékcserére ösztönözné.

Közel 30 százalékkal drágább lehet az új iPhone

Az biztos, hogy az iPhone 18 Pro várhatóan gyorsabb lesz elődjénél. A legfontosabb technikai fejlesztés a 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő A20 Pro processzor lehet, amely teljesítményben és energiahatékonyságban is előrelépést hozhat.

A kiszivárgott információk alapján azonban a külső kialakítás lényegében változatlan maradhat:

a készülék néhány tizedmilliméterrel vastagabb lehet,

ami elsősorban a nagyobb akkumulátornak és a kamerarendszernek köszönhető.

Nőhet a hátlapi kamerák mérete,

megjelenhet a változtatható rekesznyílás,

a szelfikamera pedig nagyobb felbontást kaphat.

Ezek önmagukban fejlesztések, de inkább a meglévő konstrukció finomhangolásának számítanak. Az eddigi információk között nincs olyan változás, amely az OLED kijelző, a Face ID vagy a többkamerás rendszerek korábbi megjelenéséhez hasonló technológiai ugrást jelentene.

Ez pedig különösen érzékeny lehet akkor, ha közben valóban

közel 30 százalékkal megemelkedik a belépő Pro modell ára.

A jelenlegi specifikációk és árbecslések alapján ezért reális kockázat, hogy az iPhone 18 Pro kevesebb olyan vásárlót tud majd megszólítani, aki egy iPhone 16 vagy 17 Pro után egyébként készülékcserét tervezett.