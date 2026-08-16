Amerikai fenyegetés: hogy lehetne még jobban megszorongatni Iránt?
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy példátlan gazdasági nyomással szorongassa meg Iránt. A kijelentést a kritikusok kétkedve fogadták, tekintettel arra, hogy az országot már most is tengeri blokád és több ezer szankció sújtja.
Bár a Trump-kormányzat nem közölte, pontosan mire készül, továbbra is vannak olyan pontok, amelyeken Bessent pénzügyminisztériuma fokozhatná a nyomást. A fő probléma az, hogy a még rendelkezésre álló eszközök alkalmazása az amerikai gazdaságra is visszaüthet.
Hacsak az elnök nem dönt úgy, hogy az iráni fenyegetés kezelését minden más kérdés – mindenekelőtt Kína – elé helyezi, nem valószínű, hogy bármilyen lépésük érdemben megváltoztatná Irán számításait
– mondta Chris Kennedy, a Bloomberg Economics elemzője.
Az alábbiakban néhány lehetséges eszközt mutatunk be. A felsorolás korántsem teljes, és továbbra sem világos, hogy a kormányzat ezek közül melyiket – ha egyáltalán bármelyiket – fogja alkalmazni. A tisztviselők akár több intézkedést is kombinálhatnak, vagy teljesen más megközelítést választhatnak.
Kapcsolatok Kínával
Kína vásárolja fel Irán olajexportjának több mint 90 százalékát. Az ezeket a vásárlásokat elősegítő szereplők szankcionálása közvetlenül csökkentené Teherán olajbevételeit.
Washington már szankcionált néhány kisebb, úgynevezett „teáskanna-finomítót” és más kínai vállalatot azóta, hogy az Egyesült Államok február végén megkezdte az Irán elleni háborút. Az USA ugyanakkor eddig nem ment el odáig, hogy célba vegye az iráni olajkereskedelmet finanszírozó nagy kínai bankokat.
A kockázat az, hogy kínai vállalatok vagy pénzügyi intézmények szankcionálása tovább ronthatná a Pekinggel fennálló viszonyt Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető tervezett találkozója előtt.
Gazdasági ára is lenne a lépésnek: az iráni olaj visszaszorítása csökkentené a kedvezményes árú nyersolaj mennyiségét a világpiacon, ami tovább emelhetné az egyébként is magas olajárakat.
Májusban Kína arra utasította a hazai vállalatokat, hogy ne tartsák be az öt finomítóval szembeni amerikai szankciókat. Az ország legnagyobb bankjai eközben nehéz helyzetbe kerültek: választaniuk kellett Peking utasításának követése és az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáférés elvesztésének kockázata között.
A pénzváltók
Több országban, például az Egyesült Arab Emírségekben is működnek olyan pénzváltók, amelyek segítenek Iránnak hazajuttatni a bevételeit. Az olaj értékesítése után Iránnak továbbra is szüksége van pénzváltókra és közvetítőkre, hogy a gyakran kínai jüanban kapott összegeket Teherán által ténylegesen felhasználható valutákra váltsa.
A pénzügyminisztérium már jelezte, hogy ezt sebezhető pontnak tekinti: Bessent „Economic Fury” („Gazdasági Düh”) kampányának részeként
szankcionált néhány iráni pénzváltót, amelyek a vádak szerint több milliárd dollárnyi deviza tisztára mosásában segédkeztek.
Egy ilyen fellépés megnehezítené, hogy Irán hozzáférjen pénzeszközei jelentős részéhez. Teherán azonban éveken át épített ki alternatív csatornákat arra, hogy a hivatalos pénzügyi rendszeren kívül mozgasson pénzt. Egyes pénzváltók elvágása ezért valószínűleg inkább új közvetítők, valuták vagy digitális eszközök felé terelné a tranzakciókat, semmint teljesen leállítaná őket.
Irán kereskedelmi partnerei
- Az Egyesült Államok másodlagos szankciókkal fenyegethetne meg minden olyan szereplőt, amely akár csak korlátozott üzleti kapcsolatot tart fenn Iránnal – hasonlóan ahhoz a megközelítéshez, amelyet Trump 2017-ben Észak-Koreával szemben alkalmazott.
- Ez arra kényszeríthetné a külföldi vállalatokat és bankokat, hogy válasszanak: Iránnal üzletelnek, vagy megőrzik hozzáférésüket az amerikai pénzügyi rendszerhez.
- Washington befolyása így jóval túlterjedhetne azokon a szereplőkön, amelyek közvetlenül részt vesznek Teherán olajkereskedelmében.
Egy ilyen intézkedés további nyomást gyakorolhatna Oroszországra és Kínára, de az Iránnal határos országok – köztük olyan amerikai partnerek, mint Törökország – vállalataira és pénzügyi intézményeire is, amelyek jelentős kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn Teheránnal.
Trump már felvetette ennek a megközelítésnek egy változatát: 25 százalékos vámmal fenyegette meg az Iránnal üzletelő országokat. Eddig azonban nem váltotta valóra a fenyegetést.
Külföldön tartott vagyon
Az Egyesült Államok túlléphetne az iráni állami vagyon egyszerű befagyasztásán, és megpróbálhatná elkobozni azokat az eszközöket, amelyek már amerikai joghatóság alatt állnak. Ehhez hasonló lépést tett a Bush-kormányzat a 2003-as iraki invázió után.
Az Egyesült Államok által ténylegesen elérhető iráni állami vagyon köre azonban korlátozott lehet.
Az elkobzás ráadásul jogilag és diplomáciailag is jóval bonyolultabb lenne, mint az eszközök egyszerű befagyasztása.
Irán külföldi vagyonának jelentős részét harmadik országokban tartják, ezért Washingtonnak az elkobzáshoz más kormányok együttműködésére is szüksége lenne.
Árnyékflotta
Bár az amerikai tengeri blokád visszafogta az iráni kikötők forgalmát, az Egyesült Államok ennél átfogóbb fellépést is fontolóra vehet. Ez nemcsak egyes hajókat célozhatna, hanem azokat a vállalatokat, terminálokat és egyéb infrastruktúrát is, amelyek lehetővé teszik ezeket a szállításokat. Az Egyesült Államok már szankcionált hajókat és több, az úgynevezett árnyékflottában részt vevő szereplőt.