Amerikai fenyegetés: hogy lehetne még jobban megszorongatni Iránt?

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy példátlan gazdasági nyomással szorongassa meg Iránt. A kijelentést a kritikusok kétkedve fogadták, tekintettel arra, hogy az országot már most is tengeri blokád és több ezer szankció sújtja.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter - még jobban megszorongatná Iránt / Fotó: Andrew Harnik

Bár a Trump-kormányzat nem közölte, pontosan mire készül, továbbra is vannak olyan pontok, amelyeken Bessent pénzügyminisztériuma fokozhatná a nyomást. A fő probléma az, hogy a még rendelkezésre álló eszközök alkalmazása az amerikai gazdaságra is visszaüthet.

Hacsak az elnök nem dönt úgy, hogy az iráni fenyegetés kezelését minden más kérdés – mindenekelőtt Kína – elé helyezi, nem valószínű, hogy bármilyen lépésük érdemben megváltoztatná Irán számításait

– mondta Chris Kennedy, a Bloomberg Economics elemzője.

Az alábbiakban néhány lehetséges eszközt mutatunk be. A felsorolás korántsem teljes, és továbbra sem világos, hogy a kormányzat ezek közül melyiket – ha egyáltalán bármelyiket – fogja alkalmazni. A tisztviselők akár több intézkedést is kombinálhatnak, vagy teljesen más megközelítést választhatnak.

Kapcsolatok Kínával

Kína vásárolja fel Irán olajexportjának több mint 90 százalékát. Az ezeket a vásárlásokat elősegítő szereplők szankcionálása közvetlenül csökkentené Teherán olajbevételeit.

Washington már szankcionált néhány kisebb, úgynevezett „teáskanna-finomítót” és más kínai vállalatot azóta, hogy az Egyesült Államok február végén megkezdte az Irán elleni háborút. Az USA ugyanakkor eddig nem ment el odáig, hogy célba vegye az iráni olajkereskedelmet finanszírozó nagy kínai bankokat.

A kockázat az, hogy kínai vállalatok vagy pénzügyi intézmények szankcionálása tovább ronthatná a Pekinggel fennálló viszonyt Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető tervezett találkozója előtt.

Gazdasági ára is lenne a lépésnek: az iráni olaj visszaszorítása csökkentené a kedvezményes árú nyersolaj mennyiségét a világpiacon, ami tovább emelhetné az egyébként is magas olajárakat.

Májusban Kína arra utasította a hazai vállalatokat, hogy ne tartsák be az öt finomítóval szembeni amerikai szankciókat. Az ország legnagyobb bankjai eközben nehéz helyzetbe kerültek: választaniuk kellett Peking utasításának követése és az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáférés elvesztésének kockázata között.