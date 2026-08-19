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iráni háború
Egyesült Arab Emirségek
háború
külkereskedelem

Kezd teljesen elfajulni a helyzet a Közel-Keleten: az Emirátusok azonnal megszakítja gazdasági kapcsolatait Iránnal

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Az Egyesült Arab Emirátusok felfüggesztette a kereskedelmi kapcsolatokat Teheránnal. Irán ezzel második legnagyobb kereskedelmi partnerét veszítette el.
D. GY.
2026.08.19, 12:05

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy megszakít minden gazdasági kapcsolatot Teheránnal, miután azzal vádolta Iránt, hogy ballisztikus rakétákat lőtt ki a területére, tovább fokozva a regionális feszültséget.

Irán bazár
A teheráni Nagy Bazár - Irán gazdasága súlyos csapást kapott az Emírségek embargójával / Fotó: AFP

A Perzsa-öböl menti ország, amely hagyományosan Irán egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, közölte, hogy további intézkedésig felfüggeszti az Iránnal folytatott kereskedelmet és pénzügyi tranzakciókat. Az Egyesült Arab Emírségek közleménye szerint erre „a regionális és nemzetközi békét és biztonságot aláásó eszkaláció” miatt kerül sor.

Kedd este rakétaveszélyre figyelmeztető riasztást adtak ki Dubajban, és arra szólították fel a lakosságot, hogy vonuljon óvóhelyre. A védelmi minisztérium később közölte, hogy két, tengeri hajóforgalmat célzó lövedék a tengerbe zuhant, és közülük csak az egyik érte el az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit. Irán tagadta, hogy köze lenne a támadáshoz, amely május óta az első lenne az Emírségek területe ellen.

Fokozódik a gazdasági nyomás Irán ellen

Az Egyesült Arab Emírségeket és Iránt földrajzi közelségük és mély történelmi kapcsolataik miatt generációk óta szoros kereskedelmi kötelékek fűzik össze. Az elmúlt években az Emírségek Irán legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált (Kína után), Teherán pedig jelentős mértékben támaszkodott erre a kapcsolatra a külföldi árukhoz és keményvalutához való hozzáférésben.

Az Egyesült Arab Emírségek elfordulása tovább növeli az Iránra nehezedő nyomást egy olyan időszakban, amikor Washington közlése szerint tovább kívánja szorongatni az Iszlám Köztársaság gazdaságát, amely már évtizedek óta szankciók alatt áll. A háború 

  • károkat okozott Irán ipari kapacitásaiban, 
  • visszavetette a kőolajexportot és 
  • jelentősen felgyorsította az inflációt.
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