Irán benyújtotta a világnak a számlát: 103 ezer milliárd forinttal drágult az energiaimport – Európa kapta a legnagyobb pofont

Mintegy 330 milliárd dollárral, jelenlegi árfolyamon több mint 103 ezer milliárd forinttal fizettek többet a fosszilis energiahordozókat importáló országok a tengeren szállított kőolajért, üzemanyagokért és cseppfolyósított földgázért március és augusztus között, mint amennyit az iráni háború előtti piaci várakozások alapján költöttek volna.

Az iráni konfliktus gazdasági árát így végül nemcsak a háborúban részt vevő országok, hanem a világ szinte valamennyi háztartása és vállalkozása megfizetheti / Fotó: Tama2u

Az összeg nagyságát jelzi, hogy meghaladja Magyarország teljes éves gazdasági teljesítményét. Ráadásul a becslés nem tartalmazza a tengeri fuvardíjak, a háborús biztosítások, a vezetékes földgáz, a szén és több feldolgozott kőolajtermék drágulását, így a konfliktus tényleges gazdasági költsége ennél is magasabb lehet. A számításokat a finnországi Centre for Research on Energy and Clean Air, vagyis a CREA készítette. A kutatóintézet azt vizsgálta, hogyan alakultak a tényleges energiaárak

az Egyesült Államok

és Izrael

első iráni csapásait megelőző tizenkét nap határidős piaci várakozásaihoz képest. Az eredményeket az OilPrice ismertette. A tanulmány szerint a Hormuzi-szoros forgalmának zavarai az 1990-es öbölháború óta a legnagyobb tartós olajpiaci ársokkot idézték elő. A Brent típusú kőolaj március és augusztus között hordónként átlagosan 93 dollárba került, ilyen magas hathavi átlagra az orosz–ukrán háború első évének energiaválsága óta nem volt példa.

Európa veszítette a legtöbbet az iráni háborún

A 330 milliárd dolláros többletszámla közel felét, 164,1 milliárd dollárt önmagában a kőolaj drágulása okozta. A dízelért és a gázolajért 73,8 milliárd, a benzinért 35,7 milliárd, a cseppfolyósított földgázért 38 milliárd, a repülőgép-üzemanyagért pedig húszmilliárd dollárral kellett többet fizetni.

A Brent ára a vizsgált időszakban harmincöt százalékkal haladta meg a háború előtti várakozásokat. A dízel átlagosan hordónként 161 dollárba került a korábban várt 101 dollár helyett, vagyis ötvenkilenc százalékos felár alakult ki. Az ázsiai LNG hetvenöt, az európai földgáz pedig hatvan százalékkal volt drágább annál, amit a konfliktus előtt a piac jelzett előre.