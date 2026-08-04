Felcsillant a remény az iráni béke előtt: Donald Trump már ma megnyitná a Hormuzi-szorost

Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta az iráni vezetést, amelyet „hihetetlenül kétszínűnek” nevezett. Állítása szerint Teherán egyrészt tárgyalásokat kezdeményezett a háború lezárásáról, másrészt nyilvánosan azt közölte, hogy semmilyen egyeztetés nem zajlik az Egyesült Államokkal – írja az NBCNews.

Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta az iráni vezetést/Fotó: Saul Loeb / AFP

Új amerikai-iráni tárgyalások?

Trump korábban arról beszélt, hogy hétfő délután új amerikai-iráni tárgyalások kezdődnek. Elmondása szerint emiatt elhalasztotta a tervezett nagyszabású amerikai katonai csapásokat, hogy esélyt adjon egy megállapodásnak a Hormuzi-szoros hajóforgalmáról és Irán nukleáris programjáról.

Ezzel szemben az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Baghaei kijelentette: jelenleg nincs közvetlen tárgyalás Washingtonnal, csupán Ománnal folynak egyeztetések egy ideiglenes, biztonságos hajózási útvonal kialakításáról a Hormuzi-szorosban.

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy Irán előbb találkozót kért, majd később tagadta a tárgyalások létét, miközben azt hangsúlyozta, hogy kizárólag Ománnal egyeztet.

Az amerikai elnök később a Fehér Házban újságíróknak már azt állította, hogy a megbeszélések továbbra is zajlanak, és szerinte Irán már nem tagadja ezt egyértelműen.

Trump azt is közölte, hogy várakozásai szerint a Hormuzi-szoros kedden ismét teljes egészében megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt. Elmondása szerint ez lenne a tárgyalások első szakasza, amelyet Irán nukleáris programjáról szóló egyeztetések követnének.

Az elnök szerint Irán számára fogy az idő egy megállapodás megkötésére. Úgy fogalmazott, hogy ez az ország „utolsó esélye” egy kedvező egyezmény aláírására, ugyanakkor hozzátette: minden lehetőséget meg akar adni a diplomáciai rendezésre, mielőtt katonai megoldáshoz folyamodna.

Trump vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette a tervezett támadásokat, mert körvonalazódnak egy lehetséges megállapodás feltételei. Az Air Force One fedélzetén azt állította, hogy az elhalasztott csapás a második világháború óta a legnagyobb lett volna, ugyanakkor hangsúlyozta: az amerikai hadsereg bármikor végrehajthatja azt.