Óriási pofont kapott Ursula von der Leyen, ezt amíg él, el nem felejti: mégis, mi történt Izlandon? Az üzenet Magyar Péterig ér – nem mondtak le "egy pici szuverenitásról" sem

A Magyarország területénél alig nagyobb, mintegy 364 ezer lelket számláló szigetországban szombaton országos népszavazást tartottak az európai uniós csatlakozási tárgyalások újraindításáról. Az izlandi referendum rendkívül magas, 82,5 százalékos részvétel mellett zajlott, és a szavazók 52,8 százaléka végül elutasította a javaslatot. A népszavazás eredménye most pontot tett annak a vitának a végére, amelyet Kristrún Frostadóttir balközép miniszterelnök kormánya nyitott meg újra a megváltozott geopolitikai helyzetre hivatkozva.

Izland polgárai döntöttek: jelen formájában nem kérnek az Európai Unióból. / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Izland polgárai egyértelműen kinyilvánították: jelenlegi formájában nem kérnek az EU-ból

A szigetország kormányfője a voksolás után azt is jelezte, hogy a kérdés a jelenlegi koalíció mandátuma alatt már nem kerül ismét napirendre. Izland így egyelőre marad az Európai Gazdasági Térség és a Schengeni övezet tagja, de az unió teljes jogú tagságára továbbra is nemet mondott.

Az eredmény azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt években jelentősen átalakult Izland biztonságpolitikai környezete.

Az ukrajnai háború,

a Donald Trump vezette Egyesült Államok külpolitikájának kiszámíthatatlansága,

valamint a Grönlanddal és az északi-sarkvidéki kereskedelmi útvonalakkal kapcsolatos washingtoni nyilatkozatok

egyaránt arra ösztönözték Reykjavíkot, hogy újragondolja kül- és biztonságpolitikáját, ám a választók többsége végül nem látta az EU-tagságban azt a plusz biztonsági garanciát, amely indokolta volna az ország gazdasági és politikai szuverenitásának további megosztását Brüsszellel.

Izland történetében ez volt a második komolyabb nekirugaszkodás az uniós csatlakozás elfogadtatása ügyében.

A szigetország a 2008-as globális pénzügyi válság után, 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét, hiszen akkor az európai integráció sokak számára a stabilitást jelenthette.

Ennek megfelelően a tárgyalások kezdetben jó ütemben haladtak, ám 2013-ban EU-szkeptikus párt szerzett többséget a választásokon, amely alighogy kormányra került, leállította a csatlakozási tárgyalásokat.