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Libanon

Miközben Izrael halált zúdít Libanonra, drámai bejelentést tett a gazdaságáról

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Egy fronton biztosan nem enyhült, hanem halálosabbá vált a közel-keleti háború, miközben a békekötést célzó tárgyalások éppen holtpontra jutottak. Izrael fokozta támadásait libanoni célpontok ellen, és eközben közölte, hogy teljesített gazdasága a háború első teljes negyedévében.
Pető Sándor
2026.08.16, 17:26
Frissítve: 2026.08.16, 17:27

Hónapok óta nem jegyeztek fel olyan halálos napot a Közel-Keleten folyó háború libanoni frontján, miközben holtpontra futottak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között a tűzszüneti megállapodás hétfői lejárta előtt – jelentette a Bloomberg. Az iráni háború peremén zajló harcok tovább nehezíthetik a Washington és Teherán közötti, láthatóan megrekedt tárgyalásokat, miközben a két fél saját, júniusban kötött tűzszünete hivatalosan hétfőn jár le. Irán régóta azt állítja, hogy az izraeli támadások Libanon ellen megsértik ezt a megállapodást.

Izrael visszalőtt, Libanon tovább pusztul, eközben az izraeli gazdaság...
Izrael visszalőtt, Libanon tovább pusztul, eközben az izraeli gazdaság... Fotó: Anadolu via AFP

Az Izraeli Védelmi Erők vasárnap közölte: egy nappal korábban Dél-Libanonban megölték Abu Haszzán Alaát, az irán támogatta Hezbollah militáns szervezet magas rangú parancsnokátt. 

Az izraeli csapásokban összesen 11 ember halt meg, köztük több gyermek is – közölte az AFP –, így ezek voltak a leghalálosabb támadások azóta, hogy a felek június elején tűzszünetben állapodtak meg.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a csapások megtorlást jelentettek, miután a Hezbollah egy szombat hajnali támadásában három izraeli katona megsebesült. Nem rejtették véka alá: ismét lecsapnak a Hezbollahra, ha fenyegetést érzékelnek. 

Izrael kulcsadatokat közölt: ezekből látszik, hogyan hat rá a háború gazdaságilag

Ha Izraelt netán az tarthatná vissza a harcok eszkalálásától, hogy a háború letaglózza gazdaságát, ezügyben pont vasárnap érkeztek friss adatok. 

Izrael gazdasága a második negyedévben erőteljesen visszapattant, és ledolgozta az Irán elleni katonai hadjárat által kiváltott visszaesés egy részét – ezt egy másik jelentésében hozta a Bloomberg.

A bruttó hazai termék szezonálisan kiigazítva, évesített alapon 15,4 százalékkal nőtt – közölte vasárnap az izraeli Központi Statisztikai Hivatal. 

Ez jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett nyolc közgazdász 8,3 százalékos medián előrejelzését. Az első negyedévben a GDP a felülvizsgált adatok szerint 2,2 százalékkal csökkent. 

Ezek erős számok. A gazdaságát fenyegető veszélyek miatt ennek alapján Izrael biztosan nem vet gyeplőt a hadseregére.

(Vigyázat, ezek évesített számok, a negyedéves változást az egész évre vetítették ki. A nálunk használt metodika szerint 7,2 százalék volt a növekedés az előző év azonos negyedévéhez képest.)

Izrael lő és exportál

A fellendülést az áruk és szolgáltatások exportja vezette, amely 35,2 százalékkal ugrott meg. Az állami fogyasztás 19,5 százalékkal, a lakossági fogyasztás pedig 14,7 százalékkal nőtt. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 6,3 százalékkal emelkedett.

Az izraeli jegybank a vártnál jobb első negyedéves adatok után a múlt hónapban 4 százalékra emelte az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzését. A bank arra számít, hogy 2027-ben a növekedés 5,5 százalékra gyorsul.

Israel's Economy With War Sustaining Inflationary Pressure
Fotó: Kobi Wolf

Ronen Menachem, a Mizrahi Tefahot Bank vezető piaci közgazdásza szerint a jelentés „alapvetően biztató”.

Bár a növekedés irányának megfordulására számítani lehetett, annak ereje felülmúlta a várakozásokat, ráadásul egy olyan első negyedévet követően, amely ugyan visszaesést hozott, de a korábban tartottnál kevésbé volt súlyos

– mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy az alapadatok jelentős volatilitást és „zajt” tartalmaznak, ezért egyelőre nehéz belőlük határozott hosszú távú következtetéseket levonni.

Az infláció sem szaladt el

A növekedési adatok várhatóan szerepet játszanak majd az izraeli jegybank következő, szeptember 1-jére tervezett kamatdöntésében. A jegybank a múlt hónapban 3,5 százalékra csökkentette az alapkamatot, ami 2022 vége óta a legalacsonyabb szint, és további monetáris lazítás lehetőségét is jelezte.

Miközben a GDP növekszik, a háború nem okoz inflációt. A statisztikai hivatal pénteken közzétett adatai szerint az infláció az egymást követő második hónapban lassult. Júliusban a fogyasztói árak éves összevetésben csak 1,5 százalékkal emelkedtek, a júniusi 1,6 százalék után. Az euróövezetben mindenütt gyorsabb ennél az infláció.

Menachem szerint a GDP-adatok „nem teremtenek sürgető indokot egy közeli kamatcsökkentésre”. Hozzátette: várakozásuk szerint az izraeli jegybank gondosan mérlegeli majd ezeket a fenntartásokat a pénteken közzétett, mérséklődő inflációs adatokkal együtt.

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