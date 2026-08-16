Miközben Izrael halált zúdít Libanonra, drámai bejelentést tett a gazdaságáról

Hónapok óta nem jegyeztek fel olyan halálos napot a Közel-Keleten folyó háború libanoni frontján, miközben holtpontra futottak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között a tűzszüneti megállapodás hétfői lejárta előtt – jelentette a Bloomberg. Az iráni háború peremén zajló harcok tovább nehezíthetik a Washington és Teherán közötti, láthatóan megrekedt tárgyalásokat, miközben a két fél saját, júniusban kötött tűzszünete hivatalosan hétfőn jár le. Irán régóta azt állítja, hogy az izraeli támadások Libanon ellen megsértik ezt a megállapodást.

Izrael visszalőtt, Libanon tovább pusztul, eközben az izraeli gazdaság... Fotó: Anadolu via AFP

Az Izraeli Védelmi Erők vasárnap közölte: egy nappal korábban Dél-Libanonban megölték Abu Haszzán Alaát, az irán támogatta Hezbollah militáns szervezet magas rangú parancsnokátt.

Az izraeli csapásokban összesen 11 ember halt meg, köztük több gyermek is – közölte az AFP –, így ezek voltak a leghalálosabb támadások azóta, hogy a felek június elején tűzszünetben állapodtak meg.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a csapások megtorlást jelentettek, miután a Hezbollah egy szombat hajnali támadásában három izraeli katona megsebesült. Nem rejtették véka alá: ismét lecsapnak a Hezbollahra, ha fenyegetést érzékelnek.

Izrael kulcsadatokat közölt: ezekből látszik, hogyan hat rá a háború gazdaságilag

Ha Izraelt netán az tarthatná vissza a harcok eszkalálásától, hogy a háború letaglózza gazdaságát, ezügyben pont vasárnap érkeztek friss adatok.

Izrael gazdasága a második negyedévben erőteljesen visszapattant, és ledolgozta az Irán elleni katonai hadjárat által kiváltott visszaesés egy részét – ezt egy másik jelentésében hozta a Bloomberg.

A bruttó hazai termék szezonálisan kiigazítva, évesített alapon 15,4 százalékkal nőtt – közölte vasárnap az izraeli Központi Statisztikai Hivatal.

Ez jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett nyolc közgazdász 8,3 százalékos medián előrejelzését. Az első negyedévben a GDP a felülvizsgált adatok szerint 2,2 százalékkal csökkent.

Ezek erős számok. A gazdaságát fenyegető veszélyek miatt ennek alapján Izrael biztosan nem vet gyeplőt a hadseregére.