Elszállhat az infláció, aggódik a jegybankár: több kamatemelésre lehet szükség – közben meg kellene oldani, hogy az európai gazdaság ne álljon földbe

Tartósan az Európai Központi Bank (EKB) inflációs célja felett ragadhat az eurózóna inflációja a közel-keleti konfliktus és a magas energiaárak következtében, ezért újabb kamatemelésekre van szükség Isabel Schnabel, az EKB igazgatóságának tagja szerint. Az európai jegybankár a Bloombergnek beszélt arról, hogy az iráni háború következtében megugró olaj- és gázárak továbbra is felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek, a fogyasztói áremelkedés így huzamosabb ideig az EKB 2 százalékos célja felett maradhat. Eközben az eurózóna gazdasága kifejezetten ellenállónak bizonyult, ami lehetőséget ad az EKB számára a monetáris szigorításra.

Isabel Schnabel szerint további kamatemelésekre kényszerülhet az EKB

Fotó: AFP

További kamatemelés mellett érvel a jegybankár

Schnabel szerint a infláció megfékezésére a jelenlegi, 2,25 százalékos alapkamat nem megfelelő, ezért a kamatláb további emelésére van szükség. A testületnek pedig inkább előbb, mint utóbb kellene lépnie, ha ugyanis kivárnak, míg a bérekbe is begyűrűzik a hatás, addigra már késő lesz.

A jelenlegi irányadó kamatszint mellett nem valószínű, hogy az infláció középtávon visszatérne a célszintre, ezért további szigorításra lesz szükség

– nyilatkozta Schnabel a hírügynökségnek.

Szerinte különösen a jelenlegi, reziliens kereslettel jellemezhető gazdasági környezetben elengedhetetlen, hogy már korai szakaszban megakadályozzák a másodlagos hatások kialakulását, mivel a késedelmes fellépés további szigorítást tehet szükségessé.

Az EKB a nagy jegybankok körül elsőként vágott bele a kamatemelésbe az amerikai-iráni háború következményei miatt, a soron következő, szeptember 10-i kamatdöntő ülése pedig vízválasztó lehet.

A piaci pozicionáltság alapján a befektetők gyakorlatilag készpénznek veszik a szeptemberi, 25 bázispontos kamatemelést, amivel 2,5 százalékra kúszhat fel az irányadó kamatláb. A befektetők emellett jövő tavaszig még egy hasonló emelésre számítanak, amire akár már decemberben sor kerülhet.

Az európai gazdaság ellenállóképességét alátámasztja a kedden közzétett német GDP-adat is, amely a vártnál nagyobb ütemű, 0,3 százalékos bővülést hozott a második negyedévben. Az eurózóna gazdasága 0,4 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban, azt követően, hogy az év elején még stagnált a monetáris unió GDP-je.