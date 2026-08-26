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EKB
energiaárak
infláció
kamatemelés
Isabel Schnabel

Elszállhat az infláció, aggódik a jegybankár: több kamatemelésre lehet szükség – közben meg kellene oldani, hogy az európai gazdaság ne álljon földbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elszálló energiaárak tartósan az EKB 2 százalékos célszintje felett tarthatják az inflációt az eurózónában. Az Európai Központi Bank (EKB) igazgatóságának tagja szerint a vártnál több kamatemelésre lehet szükség, amihez a gazdasági környezet miatt most van lehetőség gyorsan lépni.
K. T.
2026.08.26, 15:00

Tartósan az Európai Központi Bank (EKB) inflációs célja felett ragadhat az eurózóna inflációja a közel-keleti konfliktus és a magas energiaárak következtében, ezért újabb kamatemelésekre van szükség Isabel Schnabel, az EKB igazgatóságának tagja szerint. Az európai jegybankár a Bloombergnek beszélt arról, hogy az iráni háború következtében megugró olaj- és gázárak továbbra is felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek, a fogyasztói áremelkedés  így huzamosabb ideig az EKB 2 százalékos célja felett maradhat. Eközben az eurózóna gazdasága kifejezetten ellenállónak bizonyult, ami lehetőséget ad az EKB számára a monetáris szigorításra.

ekb, infláció, kamatemelés
Isabel Schnabel szerint további kamatemelésekre kényszerülhet az EKB
Fotó: AFP

További kamatemelés mellett érvel a jegybankár

Schnabel szerint a infláció megfékezésére a jelenlegi, 2,25 százalékos alapkamat nem megfelelő, ezért a kamatláb további emelésére van szükség. A testületnek pedig inkább előbb, mint utóbb kellene lépnie, ha ugyanis kivárnak, míg a bérekbe is begyűrűzik a hatás, addigra már késő lesz.

A jelenlegi irányadó kamatszint mellett nem valószínű, hogy az infláció középtávon visszatérne a célszintre, ezért további szigorításra lesz szükség

– nyilatkozta Schnabel a hírügynökségnek.

Szerinte különösen a jelenlegi, reziliens kereslettel jellemezhető gazdasági környezetben elengedhetetlen, hogy már korai szakaszban megakadályozzák a másodlagos hatások kialakulását, mivel a késedelmes fellépés további szigorítást tehet szükségessé.

Az EKB a nagy jegybankok körül elsőként vágott bele a kamatemelésbe az amerikai-iráni háború következményei miatt, a soron következő, szeptember 10-i kamatdöntő ülése pedig vízválasztó lehet.

A piaci pozicionáltság alapján a befektetők gyakorlatilag készpénznek veszik a szeptemberi, 25 bázispontos kamatemelést, amivel 2,5 százalékra kúszhat fel az irányadó kamatláb. A befektetők emellett jövő tavaszig még egy hasonló emelésre számítanak, amire akár már decemberben sor kerülhet.

Az európai gazdaság ellenállóképességét alátámasztja a kedden közzétett német GDP-adat is, amely a vártnál nagyobb ütemű, 0,3 százalékos bővülést hozott a második negyedévben. Az eurózóna gazdasága 0,4 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban, azt követően, hogy az év elején még stagnált a monetáris unió GDP-je.

Nagy dilemma előtt az EKB

„A gazdaság továbbra is a vártnál erősebb, és a beérkező adatok többször is pozitív meglepetést okoztak” – mondta Schnabel, aki 

  • a fiskális politikát, 
  • a védelmi kiadások emelkedését 
  • és a globális mesterséges intelligencia-boomot 

nevezte meg a növekedés fő hajtóerőiként.

Ebben a környezetben az EKB-nak is nagyobb mozgástere van, hogy megfékezze az előző hónapban 2,9 százalékra emelkedő inflációt az eurózónán belül. A Morgan Stanley prognózisa szerint augusztusban 3,3 százalékra, 2023 óta a legmagasabb szintre gyorsulhatott a pénzromlás üteme.

Schnabel szerint emögött elsősorban az energiaárak emelkedése áll, és különösen az európai gázárak adnak okot aggodalomra a kontinens tározóinak alacsony töltöttségi szintjével karöltve.

A kulcskérdés ezúttal is az, hogy az árnyomás megfékezéséhez szükség lesz-e a kamatlábak olyan szintre emelésére, amely már visszafogja a gazdasági bővülést.

Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza már jelezte, hogy a 2,5 százalékos kamatláb jelenti annak a sávnak a felső határát, amelyen belül a hitelfelvételi költségek hatása még semleges.

„Az, hogy mennyivel kell még szigorítani a monetáris politikát, a beérkező adatoktól függ majd” – hangsúlyozta Schnabel.

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