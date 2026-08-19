Donald Trump meglágyult: három napra felfüggesztette a Kanadára kivetett vámokat, közel a végső megállapodás
„Három napra felfüggesztettem a Kanadával szembeni 50 százalékos vámokat, amelyek holnap reggel léptek volna életbe, mivel Kanada és az Egyesült Államok – a dokumentumok véglegesítésétől függően – MEGÁLLAPODOTT!” – írta Trump a közösségi médiában. A bejelentés kevesebb mint két órával azelőtt érkezett, hogy életbe lépett volna az 50 százalékos vám, amely csaknem 20 milliárd dollár értékű kanadai importot érintett volna – írja a BBC.
Egyelőre elhárult a veszély a kanadai importról
A két ország korábban több kereskedelmi kérdésben is holtpontra jutott. Ezek között vannak az amerikai autóvámok, valamint az is, hogy több kanadai tartomány mintegy válaszul megtiltotta az amerikai alkoholtermékek értékesítését.
Trump és Mark Carney kanadai miniszterelnök ezen a héten kétszer is tárgyalt egymással, miközben a kereskedelmi tárgyalók július óta intenzív egyeztetéseket folytatnak. Trump korábban augusztus 19-i határidőt szabott az új vámok bevezetésére. „Jelentős előrelépés történt, bár még fontos feladatokat kell elvégezni” – írta Carney az X-en közzétett, általa kiadott kormányfői nyilatkozat kapcsán.
Trump pedig arról is beszélt, hogy a végleges kereskedelmi megállapodás lehetővé teheti a Keystone XL olajvezeték-projekt újjáélesztését. Az Albertát az Egyesült Államokkal összekötő vezetéket korábban a Barack Obama- és a Joe Biden-adminisztráció is blokkolta.
A környezetvédő és őslakos szervezetek régóta ellenzik a beruházást, Trump azonban többször jelezte, hogy szeretné újraindítani a projektet. A vezeték naponta mintegy 830 ezer hordó olaj szállítására lenne képes.
„A nagyszerű Keystone XL vezetéket, amelyet Joe Biden régen megölt, talán fel lehet ébreszteni a sírból!” – írta Trump a Truth Socialön.
Minden amerikai termék exportját rendeznék a megállapodással
Az amerikai kereskedelmi főképviselő, Jamieson Greer hivatala az X-en közölte, hogy a megállapodás
- valamennyi amerikai termék számára átfogó piacra jutást jelent,
- gazdaságbiztonsági kötelezettségvállalásokat, és
- a digitális kereskedelmi szabályok összehangolását is tartalmazná.
Emellett „számos fontos rendelkezés” gondoskodna arról, hogy továbbra is védjék az amerikai piacot és az amerikai munkavállalókat, valamint kanadai partnereiket – közölte a hivatal.
A halasztás kedvező hír a kanadai tárgyalók és a határ mindkét oldalán működő vállalatok számára.
A cégek korábban arra figyelmeztettek, hogy az új vámok mindkét ország gazdaságának jelentős károkat okozhatnak.
A két fontos kereskedelmi partner közötti feszültség azóta erősödött, hogy Trump tavaly januárban visszatért a Fehér Házba, és átfogó globális vámprogramot indított. A Trump által legutóbb kilátásba helyezett vámok a kanadai import számos termékét érintették volna, köztük a bort, a tejtermékeket, a cementet, a ruházati cikkeket és a jégkorong-felszereléseket.
Kanada olyan megállapodás elérésére törekszik, amelynek részeként az Egyesült Államok eltörölné vagy csökkentené a stratégiai fontosságú ágazatokra kivetett vámokat.
Washington eközben több engedményt is vár Kanadától. Ezek között szerepel az amerikai autókra kivetett, még érvényben lévő megtorló vámok eltörlése, valamint a tejipari kvóták módosítása, hogy az amerikai sajtkészítők nagyobb hozzáférést kapjanak a kanadai piachoz. Az Egyesült Államok azt is követeli, hogy szüntessék meg az amerikai alkoholtermékek értékesítésének tilalmát. Ezt a legtöbb kanadai tartomány tavaly, a Trump által bevezetett vámokra válaszul rendelte el.
A szerdai határidő előtti utolsó órákban a tárgyalók egy olyan megállapodásról egyeztettek, amely a kanadai autókra kivetett amerikai vámot 25 százalékról 15 százalékra csökkentené
– írta a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva. A két ország azonban nem tudott megegyezni arról, pontosan mely járművekre vonatkozna a vámcsökkentés. Az Egyesült Államok azt szeretné elérni, hogy az csak azokra az autókra terjedjen ki, amelyekben magas az amerikai gyártású alkatrészek aránya.