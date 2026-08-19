Donald Trump meglágyult: három napra felfüggesztette a Kanadára kivetett vámokat, közel a végső megállapodás

„Három napra felfüggesztettem a Kanadával szembeni 50 százalékos vámokat, amelyek holnap reggel léptek volna életbe, mivel Kanada és az Egyesült Államok – a dokumentumok véglegesítésétől függően – MEGÁLLAPODOTT!” – írta Trump a közösségi médiában. A bejelentés kevesebb mint két órával azelőtt érkezett, hogy életbe lépett volna az 50 százalékos vám, amely csaknem 20 milliárd dollár értékű kanadai importot érintett volna – írja a BBC.

Donald Trump bejelentése szerint felfüggesztették a kanadai importot sújtó vámokat

Fotó: Saul Loeb / AFP

Egyelőre elhárult a veszély a kanadai importról

A két ország korábban több kereskedelmi kérdésben is holtpontra jutott. Ezek között vannak az amerikai autóvámok, valamint az is, hogy több kanadai tartomány mintegy válaszul megtiltotta az amerikai alkoholtermékek értékesítését.

Trump és Mark Carney kanadai miniszterelnök ezen a héten kétszer is tárgyalt egymással, miközben a kereskedelmi tárgyalók július óta intenzív egyeztetéseket folytatnak. Trump korábban augusztus 19-i határidőt szabott az új vámok bevezetésére. „Jelentős előrelépés történt, bár még fontos feladatokat kell elvégezni” – írta Carney az X-en közzétett, általa kiadott kormányfői nyilatkozat kapcsán.

My statement on ongoing Canada-U.S. trade negotiations: pic.twitter.com/rzWZJFYe8e — Mark Carney (@MarkJCarney) August 19, 2026

Trump pedig arról is beszélt, hogy a végleges kereskedelmi megállapodás lehetővé teheti a Keystone XL olajvezeték-projekt újjáélesztését. Az Albertát az Egyesült Államokkal összekötő vezetéket korábban a Barack Obama- és a Joe Biden-adminisztráció is blokkolta.

A környezetvédő és őslakos szervezetek régóta ellenzik a beruházást, Trump azonban többször jelezte, hogy szeretné újraindítani a projektet. A vezeték naponta mintegy 830 ezer hordó olaj szállítására lenne képes.

„A nagyszerű Keystone XL vezetéket, amelyet Joe Biden régen megölt, talán fel lehet ébreszteni a sírból!” – írta Trump a Truth Socialön.

Minden amerikai termék exportját rendeznék a megállapodással

Az amerikai kereskedelmi főképviselő, Jamieson Greer hivatala az X-en közölte, hogy a megállapodás

valamennyi amerikai termék számára átfogó piacra jutást jelent,

gazdaságbiztonsági kötelezettségvállalásokat, és

a digitális kereskedelmi szabályok összehangolását is tartalmazná.

Emellett „számos fontos rendelkezés” gondoskodna arról, hogy továbbra is védjék az amerikai piacot és az amerikai munkavállalókat, valamint kanadai partnereiket – közölte a hivatal.